De Maslatón a Aníbal Fernández: críticas a las nuevas emisiones de Letras del Tesoro

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 459/2024 del gobierno nacional, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se amplió en 35 billones de pesos, o su equivalente en otras monedas, la autorización para emitir Letras del Tesoro reembolsables durante este año.

En el mismo decreto, se autorizó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a emitir Instrumentos de Deuda Pública hasta alcanzar un importe máximo en circulación de $30 billones, para afrontar las emisiones por renovación de vencimientos que se produzcan durante el final del ejercicio 2024 y cuyo vencimiento supere el ejercicio fiscal corriente y sea menor a los 90 días.

Firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Russo y Sandra Pettovello; el Ejecutivo justificó esta medida al señalar que “en el marco de una estrategia de reducción de emisión monetaria vía rotación de Pases a Letras del Tesoro, resulta necesario realizar una adecuación del monto”.

Las críticas no tardaron en aparecer. “Deuda: el Gobierno amplió por decreto la emisión de Letras del Tesoro por $35 billones con vencimiento a 2024”, destacó Aníbal Fernández en un tuit de su cuenta de X. El ex jefe de Gabinete de Alberto Fernández acompañó el brevísimo mensaje con una imagen de la Casa Rosada.

Más extenso fue la reacción de Carlos Maslatón en su cuenta personal de la red social X. El influencer liberal compartió un fragmento del DNU y posteó: “Maravilloso DNU se arroga hoy el régimen de Caputo y Milei publicando en el Boletín Oficial esta norma escrita el viernes (ya estaba durante el acto de Córdoba). Van a empapelar el país con cantidades sin precedentes de bonos de corto plazo cuyos efectos son peores que la misma emisión monetaria directa porque pagan interés”.

“65 billones en total, donde supuestamente migrarán los 25 billones de deuda del BCRA a la Tesorería para pudrirla del todo y así lograr que el gasto central del estado sea mayoritariamente pago de intereses y amortizaciones. Pero ver que, trágicamente, además pretenden emitir 40 billones más destinados al gasto corriente de este ejercicio. O sea, digamos, como el estado recauda cada vez menos porque fundieron la economía con la recesión innecesaria que crearon para presuntamente parar la inflación, y pese a bajar los gastos de manera dibujada defaulteándolo todo, no llegan a cubrir nada y ahora quieren cubrir déficit con más deuda que por su naturaleza es falsificación potenciada de pesos argentinos”, detalló Maslatón.

Con un llamamiento al Congreso, el abogado disparó: “El Congreso debería ver este desastre que están haciendo Caputo y Milei, dejando a un costado la Ley Bases que, frente a esto, carece de todo sentido, y oponerse a este nuevo fraude fiscal y financiero. Y sí, no, el país no va a ningún equilibrio fiscal escondiendo bajo la alfombra de la Tesorería la basura del BCRA. No va a ningún equilibrio fiscal pagando el presupuesto con deuda. No va a ninguna dolarización ni competencia de monedas (frase esta sin sentido jurídico ni económico)”.

Sin embargo, el analista económico Salvador Vitelli dio a conocer otro punto de vista sobre las medidas económicas, por parte del gobierno. Compartiendo un cuadro comparativo sobre los pases pasivos, el economista destacó: “Pases pasivos cayeron 11 billones de pesos el día de ayer, cuando se liquidaba la licitación del Tesoro. Bancos privados desarmaron posiciones por $ 7,6 billones y bancos públicos por $ 3,3 billones. Esto lleva a los pasivos remunerados del BCRA a mínimos que no se veían desde enero de 2014”.