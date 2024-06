La industria sojera en una interna contra el Gobierno

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) comunicaron que las empresas del sector liquidaron en mayo USD 2.612 millones. Esta cifra representa una suba del 37% en relación con abril, pero también una caída del 37% en comparación al mayo del año pasado.

Unas cifras desalentadoras para el sector sojero. En una entrevista por Rosario 3, el presidente de la CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, vaticinó que el principal abastecedor de dólares de exportación a la economía “va al fracaso total”, que en el futuro “desaparecerá la soja” y que la Argentina es “un jubilado de la agricultura”.

“El partido lo perdimos. No hay vuelta atrás. Argentina es un jubilado de la agricultura y vamos al fracaso total de la industria aceitera. Es más, no hay una sola inversión global que se piense para la industria aceitera argentina. Todo lo contrario: hay visiones globales de desinversión sobre el Gran Rosario”, advirtió Idigoras y añadió: “Paraguay se va a convertir en la gran fábrica, detrás de Brasil, y por eso en pocos años el polo industrial del Gran Rosario no va a tener ningún sentido de existir”.

Por último, sobre el gobierno libertario, el titular del Centro de Exportadores de Cereales señaló: "En ese sentido, el sector apoya totalmente al gobierno. Pero no tuvimos todavía oportunidad de profundizar con los funcionarios estos temas que estamos charlando acá. El gobierno se muestra receptivo, pero nos explican que tienen una casa que se incendia con un solo matafuego para apagar el fuego. Y van a ir al incendio más grande. Ven que hay otros incendios, pero dicen que, si no apagan el más grande, no tiene sentido atender a los demás”.

Los señalamientos por parte del referente de los agro exportadores cayó mal en varios representantes del gobierno nacional. José Luis Espert compartió la nota periodística en su red social y acompañó el posteo con el siguiente mensaje: “Lamentable que el agro haya generado verdaderos curreros, vulgares empresarios prebendados, traficantes de rentas como los que viven del diferencial de los derechos de exportación. Retenciones iguales para todos: 0% de diferencial y 0% de nivel de retenciones”.

El legislador liberal no fue el único en cuestionar las declaraciones del representante de CIARA-CEC. El controvertido Antonio Aracre, el ex jefe de Asesores de Alberto Fernández, se pronunció sobre el tema. “Leímos declaraciones de las aceiteras de un salvaje nivel de lobby apuntando al corazón del agro, la soja. Pronto veremos otros sectores habitualmente protegidos hacer lo mismo. Pasa que Javier Milei está liberando las fuerzas del mercado a favor de la gente y nunca lo vimos antes”, destacó el ex directivo de Syngenta.

Una apreciación en favor del gobierno libertario, que posiciona a Aracre en la vereda de enfrente de la coalición peronista de la que formo parte hasta el año pasado y que fue eyectado de sus funciones tras un conflicto con el titular de la cartera económica, Sergio Massa. En otro orden de cosas, hace nueve meses, el exfuncionario fue denunciado por presunto abuso sexual de un menor de edad y ,por ese motivo, el juez de la causa ordenó una serie de investigaciones en los domicilios del imputado, ubicados barrio porteño de Palermo.