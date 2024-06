Guillermo Moreno se despegó de D’Elia y dijo que Grabois podría ser su jefe

“Desconozco la anécdota de cómo va a trastabillar este gobierno, pero no hay ninguna duda que se va a caer en el marco constitucional”, advirtió Guillermo Moreno en El Disparador por FM DELTA 90.3 y criticó: “Esto no es un gobierno serio, a ningún nivel. Ahora está llegando a los niveles del gabinete, porque el hecho de que un ministro denuncie a un secretario es una estupidez porque entonces no controlaban nada”.

El ex secretario de Comercio del gobierno de Cristina Kirchner apuntó contra el gobierno nacional en el escandalo de los alimentos y las contrataciones de funcionarios que se llevo a cabo en el Ministerio de Capital Humano; pero, también, fue punzante contra el mandatario libertario en particular. “Yo aprecio a Milei, no va a ser el primer amigo chapita que tuve, pero una cosa es un amigo chapita y otra cosa es el Presidente”, indicó el dirigente.

En el reportaje, el líder del partido Principios y Valores se despegó de las últimas declaraciones de Luis D’Elia y defendió a Juan Grabois. “Grabois va a estar en el próximo gobierno peronista, pero no sé quién va a ser el presidente”, afirmó Moreno y agregó: “Grabois me dijo que iba a ser mi jefe, le dije que lo acepto, pero dentro de 20 años. Tiene que entender que hay un traspasamiento generacional”.

La semana pasada el dirigente Luis D’Elia había defenestrado a Grabois en una entrevista streaming. “Este tipo no puede explicar absolutamente nada, en ningún lado, lo que hizo con la plata”, destacó. Y agregó: “Encima juega de revolucionario transgresor. Un tipo que no tiene nada que ver con el mundo de los pobres, que nació en Palermo chico y vive en San Isidro”.