Adorni: “Hicimos lo que pudimos con las herramientas que tenemos”

A medio año de la asunción de Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni hizo un repaso de la gestión del gobierno, a partir del 10 de diciembre de 2023, detallando algunos de los logros alcanzados en este tiempo por la coalición oficialista. El principal comunicador de Presidencia destacó las condiciones en el que se encontraba el Estado Nacional al asumir el líder libertario.

“Hicimos lo que pudimos con las herramientas que tenemos”, expresó Adorni y observó: “Resta, por supuesto, encarar las reformas estructurales que ya requieren los votos del Congreso o la aprobación del Congreso para llevar adelante, como, por ejemplo, es la modernización laboral o el Régimen de Ingreso para Grandes Inversiones que está incluido en la Ley Bases”.

“Van seis meses y no le han aprobado ninguna ley al Gobierno, aun así, los resultados han sido excelentes y absolutamente extraordinarios cuando uno los contrasta con la burocracia y esquema político que rige en la Argentina, donde una parte de la política no deja, no quiere, no permite; por intereses propios, que el gobierno avance por lo que la gente lo voto siete meses atrás para hacer en la República Argentina”, enfatizó el vocero.

En otro orden de cosas, Adorni subrayó que el país no adherirá al acuerdo sobre pandemias de la Organización Mundial de la Salud y remarcó: “En Argentina las decisiones las toman los argentinos. El Ministerio de Salud dejó en claro que nuestro país no suscribirá a ningún acuerdo pandémico que afecte a la soberanía”.

Antes los periodistas acreditados en Casa Rosada, el vocero señaló que las conferencias de prensa no se hacen en Casa de Gobierno cuando el presidente se expide públicamente ese mismo día. De esta manera, Adorni despejó las dudas de por qué no se hicieron los encuentros la semana pasada, en medio del escándalo en el Ministerio de Capital Humano.

Entre los interrogantes, se consultó sobre la renuncia del jefe de Asesores de la ministra Sandra Pettovello, Fernando Szereszevsky, que dejó sus funciones para formar parte de la gira de la banda de rock Ratones Paranoicos, de quienes es manager. “Estaba previsto”, aclaró.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre la situación judicial de Sandra Pettovello a raíz de los hechos cuestionados, en el que la ministra avaló con su firma en la cartera de Capital Humano, Adorni respondió: "Pettovello es lo más grande que hay. es una ministra sensacional, es buena, es decente y lo esta dando todo". La única auto crítica que Manuel Adorni reconoció, ante la pregunta de una periodista, sobre la gestión libertaria, fue el de confiar que “parte de la política iba a entender los tiempos que corre” y “creer que iba a acompañar”.

