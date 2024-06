Quién es Diego Chaher, el funcionario detrás de las privatizaciones

Diego Chaher, abogado mendocino con paso previo por el Grupo América, asumió a principios de junio al frente de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, y es quien ordena el plan para privatizar AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otras. Con la salida de Nicolás Posse (reemplazado por Guillermo Francos), y su ladero Mauricio González Botto, Chaher sumó la supervisión de una amplia gama de áreas estratégicas.

Bajo ese paraguas están AYSA, Aerolíneas Argentinas, Casa de Moneda, Fabricaciones Militares, Corredores Viales, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA), Belgrano Cargas y Logística, Operadora Ferroviaria, Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina S.A., ARSAT, Correo Argentino y la Administración General de Puertos Sociedad del Estado.

Chaher, abogado por la Universidad de Belgrano y magister en Derecho Empresario por la Universidad Católica de Cuyo, se había desempeñado antes como gerente de Canal 8 de San Juan, en el Grupo Supercanal y Grupo América Interior, de Vila-Manzano

Y había saltado al gobierno nacional en la administración de Javier Milei para estar al frente de la intervención de los medios públicos, supervisando la reformulación de la agencia de noticias Télam, Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y la plataforma Educ.ar.

“Mi objetivo es el rediseño de los medios públicos para hacerlos competitivos, vengo a los medios del Estado a hacer cumplir solo el decreto de mi designación que busca reorganizarlos”, dijo en una entrevista radial con el programa “Pensar San Juan” en Estación Claridad.“Soy un hombre de gestión y tengo un valioso tiempo para conocer en primera persona sobre cada empresa”, señaló Chaher en su desembarco al frente de un paquete de empresas que manejan miles de empleados y cajas multimillonarias.

“Este negocio ya está armado para un sector inmobiliario y de medios. La cabeza de este desfalco al estado es un empleado de este gobierno: Diego Chaher, uno de los que inició la debacle de @AmericaTV y hoy se asoció a un empresario radial para quedarse con todo. La mesa del 20 a full. Negocios privados con la nuestra.”, escribió el X Jorge Rial, sobre el plan del secretario de Empresas Públicas.

Chaher que ocupa oficinas en las instalaciones de la TV Pública (y va poco a Télam según cuentan), solo mantiene entrevistas con aquellos trabajadores que han aceptado los retiros voluntarios: cerca de 300 a la fecha. Mientras tanto, define el plan para las otras empresas, a la espera de lo que decida el Congreso esta semana.

Pero allí, Miguel Pichetto derrumbó en las últimas horas la idea del Gobierno de insistir con la versión original de la ley bases que votó Diputados para llevar adelante la privatización de Aerolíneas Argentinas y RTA. “Inicialmente vamos a acompañar lo que vino del senado en ley bases", les dijo a los parlamentarios libertarios el líder del bloque Hacemos Coalición Federal.

Y si bien el oficialismo se prepara para a insistir con bienes personales y ganancias, las privatizaciones de Aerolíneas, Correo y RTA, no reunirían suficientes votos. “Los bloques están trabajando en apoyar la ley, seguramente va a haber alguna cosa con la que nosotros no nos quedemos muy conformes, hubiéramos querido más, pero probablemente el Congreso fije algún límite que todavía no tenemos muy en claro cómo va a ser”, reconoció Francos en entrevista con TN. Pero fue positivo de cara al resultado general: “Hemos tenido un diálogo fructífero, serio, en el que hemos podido acordar en algunas posiciones y disentir en otras. Uno no puede pensar que tiene la razón en todo porque hay algunos que tienen la razón en otras. La política es la gestión de las diferencias”, concluyó.

por R.N.