Radicales de la Piba: el apoyo de la UCR a Bullrich

Patricia Bullrich baja de La Patoneta, el motorhome en la que se traslada por el país, en la peatonal de Santa Fe. Ahí la esperan el gobernador electo Maximiliano Pullaro y toda su militancia para saludarla y sacarse fotos. La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio agradece y saluda con un hilo de voz, disfónica por el esfuerzo de la campaña. Envalentonada, dice: “En mi gobierno, los funcionarios van a venir de las provincias. Es la única manera de que haya representación federal”. Es la forma de retribuir el apoyo que le están dando cada uno de los dirigentes radicales, triunfadores en sus elecciones locales.

Sólo en septiembre, Bullrich fue protagonista de tres celebraciones de Juntos por el Cambio. La ex presidenta del PRO festejó de la mano de los radicales: empezó por Santa Fe, donde Pullaro arrasó con el peronismo; siguió por Chaco, donde Leandro Zdero se impuso en primera vuelta contra Jorge Capitanich y le arrebató la provincia después de 16 años de hegemonía justicialista. Finalmente, “Pato” acompañó a Alfredo Cornejo, el senador de la UCR que ganó por segunda vez la gobernación de Mendoza.

A menos de un mes de las elecciones generales, mientras Sergio Massa apuesta a los múltiples anuncios para ingresar al balotaje y Javier Milei modera su discurso para no asustar a quienes lo erigieron como el candidato más votado de las primarias, Bullrich encontró en las victorias radicales una forma de distinguirse. Si el 22 de octubre suma los puntos necesarios para ir a la segunda vuelta será, en gran parte, por los gobernadores electos que le sostuvieron la mano en alto en su gira nacional.

Avanzada.

El primer objetivo de la UCR en este 2023 falló. La intención de los máximos dirigentes del centenario partido era tener un candidato a presidente propio. Lo intentaron Gerardo Morales y Facundo Manes, pero la interna del PRO los fue dejando de lado. Finalmente, los radicales debieron conformarse con ser acompañantes de las dos candidaturas de los amarillos. Por ahora, quien sobrevive a las batallas electorales es Luis Petri, el compañero de fórmula de Bullrich.

Pero las elecciones provinciales le dieron un nuevo envión a los radicales. Desde diciembre, cuando se renueven los mandatos, tendrán cinco gobernadores propios. Además de Pullaro, Zdero y Cornejo estará Carlos Sadir, quien reemplazará en Jujuy a su amigo Morales, y Gustavo Valdés, quien viene gobernando Corrientes desde el 2017 y renovó mandato en el 2021.

En su programa de Net TV y Radio Perfil, Jorge Fontevecchia le puso una sigla a la consolidación del centenario partido: “ERA”. “En lugar de La Libertad Avanza, sería El Radicalismo Avanza, con el interrogante de si es Juntos por el Cambio o más bien la UCR quien está capitalizando los triunfos”, sostuvo.

El juego de la UCR es a dos bandas. Hoy, se encolumnaron detrás de Bullrich sin fisuras y pusieron a todos sus aparatos locales a trabajar para ganar la elección nacional. Si eso sucede, el centenario partido estará en condiciones óptimas de reclamar una porción importante del Gabinete. Pero también se preparan para la posibilidad menos deseada: que la candidata de Juntos por el Cambio no acceda al balotaje. Allí vendrá una reestructuración política y planean pisar fuerte en el armado opositor. El objetivo: dejar de ser el furgón de cola del PRO, el despreciable lugar que ocupan desde la convención de Gualeguaychú del 2015.

Otra vez, la cúpula del radicalismo sueña con plasmar el crecimiento con un candidato nacional. “Hay tiempo para trabajar. Pero con la gestión de los próximos años vamos a estar en condiciones de imponer a nuestros dirigentes”, se regocija un armador de la UCR. De todas maneras, cada gobernador electo trabaja en los desafíos que le plantea su propio territorio. De hecho, miran con desconfianza lo que pueda suceder en los comicios de octubre: si gana La Libertad Avanza, creen que tendrán que recluirse en sus provincias. Por eso, el mismo asesor deja ver una cuota de preocupación: “Vamos a tener que pasar ese invierno. Imagínate que no va a ser fácil la relación con Milei si es presidente”. Un choque de planetas entre un partido centenario y un outsider ávido de confrontar con la política tradicional.



En medio de la algarabía, hubo algunos llamados de atención en el radicalismo. Como el que Cornejo le hizo a Morales y Valdés, luego de que los gobernadores de Jujuy y Corrientes se presentaran en un acto oficial de Sergio Massa y quedaran enredados en la campaña de Unión por la Patria. “El radicalismo debe mantenerse unido al PRO en Juntos por el Cambio bajo cualquier escenario”, pidió el mendocino. Y completó: “Entiendo que Massa usa esas fotos, pero no hay que prestarse”. No fue el único dirigente que protestó por esa situación.

Cortocircuitos.

Rápido de reflejos, Massa exprimió la imagen de los gobernadores del Norte Grande, donde estaban los dos mandatarios del radicalismo, para hacer ruido adentro de Juntos por el Cambio. “Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso”, los sorprendió el ministro de Economía y candidato del oficialismo. Morales y Valdés, sentados entre los demás dirigentes del PJ, escuchaban sin posibilidad de responder. “Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno. Voy a llamar a un gobierno de unidad nacional”, dijo Massa en plena ceremonia. Y concluyó: “No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos”. El daño interno ya estaba hecho.

Mauricio Macri reaccionó al acto del ministro de Economía con los radicales. “Tengan cuidado y tomen distancia de Massa”, les pidió públicamente el ex presidente, en una entrevista en TN. Y completó: “Sergio tiene una gran habilidad para el mal”.

A los cruces con los radicales se sumó Javier Milei. “Decían que nosotros teníamos un acuerdo con Massa, pero son ellos”, los cruzó en Radio Continental. Y completó: “Morales y Valdés son dos gobernadores de Juntos por el Cambio sumándose a Massa. Proponen irse con Massa. ¿De qué estamos hablando?”.

El candidato de La Libertad Avanza vaticinó además que, de quedar tercera Bullrich en las generales, será el fin de Juntos por el Cambio. “Va a haber un rompimiento del sistema político tal como existe hoy y ya no existiría más. De hecho ya no existe”, los provocó.

En el centro de la escena por las victorias provinciales, desde la UCR saben que serán el blanco de muchas críticas. Y ya tienen asumido que el dirigente que porta uno de los apellidos más emblemáticos les juega en contra. Ricardo Alfonsín, embajador en España, volvió a criticar al espacio. Esta vez, por Twitter: “Solo quien no tiene ni idea de lo que es el partido puede negar que las propuestas de UxP están mucho más cerca de las ideas del radicalismo que las de JxC”, escribió. Y luego agregó: “Es por eso que en esta elección hay que acompañar la candidatura de Massa”. Las críticas de la militancia no se hicieron esperar.

Las victorias radicales son hoy la esperanza de Bullrich para revertir la sensación que dejó Juntos por el Cambio en las PASO. “No le demos valor nacional a las elecciones provinciales, pero aprovechémoslas para mostrarle al país que somos el cambio verdadero, no a ciegas como ofrecen otros”, analizó Cornejo ante el equipo de campaña de la candidata.

Ese es el mensaje que se intenta replicar desde las victorias consecutivas de septiembre: Juntos por el Cambio tiene diez gobernadores e interbloques importantes en el Congreso. Ahora será Bullrich la encargada de convencer al electorado de que es el único espacio con el poder político necesario para producir las transformaciones que se necesitan.

En ese contexto es que el radicalismo recuperó la vocación de protagonismo. En los comités se estudian todas las posibilidades que puedan darse tras las elecciones nacionales, pero confían en que es la oportunidad de sacarle lustre a un partido que brilló un siglo atrás y que, desde hace muchas décadas, se viene mostrando opaco.