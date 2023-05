Ramiro Marra: "No vamos a echar empleados públicos, vamos a recortar a los ñoquis"

“Había escuchado a Gildo Insfrán y junto al bloque de la Libertad Avanza presentamos un proyecto de declaración de repudio desde la legislatura porteña, queremos ver si lo acompañan los miembros de su partido después de las declaraciones. No estamos pensando en candidaturas provinciales, sino que estamos enfocados en lo que tiene que ver con la elección nacional, por eso no hablamos cuestiones particulares de cada provincia.”

“En Mendoza hay candidatos porque es gente que comparte nuestras ideas, no es que están bajo nuestro nombre de forma oficial sino que son liberales y presentan sus listas donde ellos quieren. En la Provincia de Buenos Aires hay elecciones conjuntas y seguramente para el 24 de junio daremos el anuncio de quién es nuestro candidato, porque nos sobran nombres, cualquiera quiere serlo” dijo Ramiro Marra en El Disparador.

“Si el oficialismo y la oposición dijeron que no se podía dolarizar, estamos bien porque ellos hacen todo mal, me enorgullece que estén en oposición a nuestro proyecto porque fracasaron con el de ellos. Si la visibilización dentro de los otros espacios políticos, son los que fracasaron, prefiero que no haya nadie. De las 2 millones de oficinas quizá hay que cerrar 1 millón y medio porque no sirven de nada.”

“Si ellos hablan de estructura es porque tiene que hacer demasiados favores políticos y cubrir recovecos, nuestro espacio es diferente. En sus espacios predominan los nombres propios, en el nuestro las ideas, no importan las personas sino lo que defender. Algo que quedó claro es que nosotros somos liberales y defendemos estas ideas, ellos no dicen que son.”

“Que se junten candidatos a presidentes con sus equipos técnicos únicamente a insultar nuestro espacio, demuestra la bajeza que tienen, no hablan de sus propuestas. Hablamos de nuestras ideas porque las de ellos no existen, no proponen nada. Hay que hacer una reforma del estado, una reducción del gasto público porque es innecesario” le comentó Marra a Maxi Sardi.

“Lo que sé hacer es tratar y lograr que mi empresa tenga más ingresos que egresos, los dirigentes de la política Argentina no saben cómo hacerlo. Nosotros no vamos a echar empleados públicos, ni vamos a sacar los planes sociales, lo que vamos a recortar es a los ñoquis que son parte de una estructura política.”

“Hay que hacer diferentes recortes en la obra pública que deje de depender de los sectores públicos y comience a depender de los privados. La idea es hacer un pueblo como el de Chile, por ejemplo la PPT, es la forma de financiar obras públicas desde el mediano y corto plazo. Con el macrismo nunca se empezó, solamente fueron declaraciones” declaró Ramiro Marra.

por R.N.