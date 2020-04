Tinelli, Canosa, Clarín y la guerra de los “culos sucios”

Vuelan las indirectas. Pareciera que todos saben cosas del otro. Ayer, el diputado Eduardo Valdés, pícaro, le dijo a la conductora Viviana Canosa sobre el conflicto de su ex, Alejandro Borensztein, con Marcelo Tinelli: “Qué boca sucia tu ex marido, eh”, ella sabía de qué le hablaba y rápida de reflejos le respondió: “¿Porque le dijo pelotudo a Tinelli?”. “Ya es mi ex marido. No puedo hablar de él”, quiso esquivar la chicana. Pero su impulso pudo más y decidió defender al padre de su hija: “Sé que lo que hace, lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiarle”. Y redondeó la idea: “Puedo compartir o no con Alejandro Borensztein un montón de cosas, pero tiene el culo muy limpio y otros no pueden decir lo mismo”.



Así, entre improperios, se desarrolló la guerra entre Tinelli y Borensztein que, en realidad, tiene como pelea de fondo una disputa entre el conductor y el Grupo Clarín, donde escribe el humorista.



Tinelli también parece ser un experto contador de costillas, acopiador de trapos al sol o conocedor de “culos sucios”, como dice Viviana. En su entrevista con Luis Novaresio en Radio La Red, fue duro contra el Grupo Clarín. “Es como si yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene Clarín en su contra”, disparó, enojado, al asegurar que “Clarín miente” y quejarse que lo tienen en la mira de las críticas. Parece que Tinelli también amenaza con hablar de los trapos sucios de sus jefes.



Al final, unos pocos saben mucho de varios. Falta saber si esto sólo queda en una amenaza.





por R.N.