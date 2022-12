Trastienda del fallo que condenó a Cristina Kirchner

Desde su despacho en el Congreso, la vicepresidenta recibió el veredicto del Tribunal Oral Federal 2. A través de una ventana de Zoom, el juez Jorge Gorini leyó la sentencia de la Causa Vialidad, el martes 6 a las 17.30: “El Tribunal resuelve condenar a Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”, indicó el magistrado previo a señalar que además deberá afrontar, junto a los demás condenados, las costas del proceso. Es decir, deberá pagar por los gastos ocasionados en el juicio.

Además, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó disponer el decomiso de los efectos del delito “que consiste en la suma actualizada de $ 84.835.227.378,04”, según precisaron.

Junto a la vice, Lázaro Báez tuvo la pena más alta de la Causa Vialidad. También 6 años para el empresario, que se suman a las condenas que ya cumple. Ambos fueron absueltos del delito de asociación ilícita, por el cual los había acusado el fiscal Diego Luciani.

También fueron condenados el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex director de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y el ex intendente de Río Gallegos Juan Carlos Villafañe (5 años), entre otros. Julio De Vido y Claudio Fatala fueron absueltos sin costas y Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído.

Apenas 27 minutos bastaron para dar por finalizada la Causa Vialidad que tuvo audiencias por más de tres años y que podría continuar dentro de unos meses, cuando los magistrados den a conocer los considerandos de su sentencia y los condenados estén en condiciones de apelar ante la Cámara de Casación. “Señores, este juicio terminó”, concluyó Gorini.

Si bien no fue unánime la decisión de movilizar, miles de personas vivieron desde la calle, en Comodoro Py, la decisión del TOF 2. De hecho, ante la posibilidad de que se generara algún hecho de violencia, el grupo de Extracción de la Policía Federal se había hecho presente en los tribunales a fin de custodiar a los tres jueces y los fiscales.

por R.N.