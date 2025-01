Yuyito González, la novia soltera

¿Cuál es el límite entre la vida privada y la pública de un funcionario? Este es un debate que recorre desde siempre al periodismo: hasta dónde una faceta explica la otra y hasta dónde tiene sentido informar sobre la vida privada de un político. Esta vieja discusión parecería haber sido saldada, inesperadamente, por Javier Milei. Es que, entre otras novedades que trajo el fenómeno libertario, una es la de un gobierno que se maneja, tal como se publicita, únicamente por tres personas. A eso se le suma las propias características del espacio, uno en el que no hay ningún tipo de orden o reglamento interno, en el que todo se ejecuta en base a los deseos, caprichos o intenciones de ese “triángulo de hierro”. Por eso es que, como se vio a lo largo de todo el año pasado, los vaivenes de cada uno de ellos suele repercutir en la gestión y en el armado político. El final, hasta ahora, es siempre el mismo: La Libertad Avanza es una picadora de carne.

Esta realidad se puede apreciar de varias maneras. Una es la cantidad de funcionarios que expulsó este gobierno, en lo que ya es un récord: según un trabajo que viene haciendo el politólogo Pablo Salinas, la administración de Milei echó a 112 funcionarios en 400 días de mandato, uno cada tres días aproximadamente. Pero también esta inestabilidad crónica aparece en lo más profundo de la intimidad presidencial. Desde que Milei llegó a la Casa Rosada ya dejó a una pareja, la imitadora Fátima Flórez, y ahora su relación con la conductora “Yuyito” González atraviesa turbulencias.

Tormentas

La entrevista en Canal 13 llevaba sólo dos minutos y medio caundo se empantanó. González había abierto la nota, en la mañana del lunes 13, contando que había viajado a Mar del Plata a ver la obra de teatro de su hija. Y en eso estaba, hablando loas de esas playas, cuando una de las panelistas la interrumpió para hacerle una simple pregunta: si había ido a la costa acompañada por su pareja. Contra todo pronóstico, esa duda inocente descolocó a Yuyito, que empezó a responder con tono parco. “A ver, ¿vos qué decís? Contame vos”, le retrucó, con cara de pocos amigos, e intentó cambiar de tema. Pero la panelista, Estefi Berardi, insistió con una repregunta, y González dejó una respuesta llamativa. “Imaginate si el Presidente de la Nación hubiera venido para acá, mínimamente hubiera salido en algún diario o algo, ¿o te pensás que puede hacer algo en secreto?”.

Fueron días en que los rumores de una turbulencia en esa intimidad se venían acrecentando desde que los novios no pasaron juntos el Año Nuevo. El conductor Jorge Ríal, de hecho, fue un paso más allá: en su programa en el canal C5N aseguró que “está todo terminado” y que hace “diez días” la pareja no mantiene contacto.

Yuyito movió las piezas, pero eso sólo sirvió para acrecentar las dudas. El sábado 11 subió una historia a su cuenta de Instagram donde una voz en off contantaba las bondades que debería tener una “mujer de bien” y las contrastaba con esas que sólo buscan algún tipo de beneficio propio en una pareja -lo que pareció, a todas luces, una indirecta- y luego posteó, el miercoles 15, una foto de su mano junto a la de Milei. Esto podría ser una imágen romántica más de esa dupla si no fuera por un detalle.

Elecciones

A mediados de diciembre, cuando hubo otro ida y vuelta mediático sobre una supuesta crisis entre ambos -luego de que la anunciada mudanza a Olivos de parte de Yuyito no sucediera y de que en las redes se viralizara que ella lo había dejado de seguir en Instagram-, González hizo una dura editorial respecto al tema en su programa en el canal Ciudad Magazine. Ahí aseguró que a partir de aquel momento no iba a hacer más “esto de ‘amor, vamos a sacarnos una foto para demostrar’, no va más eso, no voy a sacar más fotos ni mostrar chats para demostrar nada, entiendo que hay gente que lo hace pero no es nuestro lenguaje”. Menos de un mes después, sin embargo, hizo exactamente lo contrario.

Está claro que la intimidad presidencial repercute no sólo en cómo se maneja el Gobierno sino en cómo se percibe hacia afuera. Milei, de hecho, formalizó su romance con Fátima Florez con un timing importante: semanas antes de las elecciones generales. De hecho, Ángel, un ex asistente de la imitadora, contó en el programa “LAM” que aquella relación fue “todo una mentira” y que Florez “estuvo siempre sola”. La duda, entonces, es si el libertario tiene en la cabeza atravesar las votaciones de este año en soledad o si, como manda el viejo manual de la política, lo hará acompañado. De cualquier manera, algo está claro: en La Libertad Avanza, lo personal es político.