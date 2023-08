Lionel Messi millonario: cómo potenció el negocio de la MLS

El buen panorama del fútbol norteamericano se deriva de las realidades financieras de la MLS y sus clubes, donde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, es un signo de mayores inversiones y una búsqueda de notoriedad a nivel mundial, para una liga que todavía es pequeña al lado de otras locales como la NHL (el famoso hockey sobre hielo).

El fútbol americano de la NFL recauda US$14 mil millones al año; el básquet de la NBA unos US$ 8 mil millones; y la NHL US$ 4 mil millones. Los ingresos de la MLS son hoy de aproximadamente mil millones de dólares por año, el 25 % de los ingresos de la NHL.

Es una brecha que probablemente no se cierre pronto, y es probable que la MLS siga siendo la quinta liga más grande y popular de América del Norte durante un buen tiempo.

Pero su salto es innegable. El acuerdo para la televisación de la NHL esta temporada es de US$ 725 millones. La Premier League inglesa acaba de firmar un contrato de televisión estadounidense por 450 millones de dólares anuales.

La MLS pasó de US$ 90 millones a 300 millones, de un poco más de US$ 3 millones por club por temporada a 10 millones: le abrió a Apple Tv la transmisión de deportes en vivo. Una apuesta fuerte para la plataforma de la manzanita. Pero los ratings acompañan: van en aumento de los 384.000 espectadores en promedio que tenía la MLS en ESPN en 2022.

Televisión

La Major League Soccer ha existido durante un cuarto de siglo, pero la reciente carrera por los derechos de televisación es la que alimentó su nuevo futuro. Apple fue con todo, poniendo dinero sobre la mesa y desplegando una estrategia de contenido innovadora para que el juego más popular del mundo finalmente puede hacer mella en el país.

Y el impulso de Apple a la MLS va mucho más allá del acuerdo de derechos de 10 años que firmó, por el cual pagará a la liga no menos de US$ 2.500 millones. El gigante tecnológico financió la llegada de Lionel Messi al Inter Miami; le paga al argentino una parte de las nuevas suscripciones a su pase de temporada. Así engrosa el argentino su facturación en EE.UU. donde es el deportista mejor pago: un contrato de 50 millones con el club y otros 50 millones en publicidad. Solo 25 vienen del convenio con Adidas.

Apple reforzó también su paquete de programas dedicados al análisis de la liga, compensando la falta de ficciones que trae en EEUU la huelga de guionistas y productores: Apple TV+ anunció una serie documental de cuatro partes de sobre Messi, producida por Smuggler Entertainment.

La plataforma busca capturar la misma magia de la serie documental de Netflix sobre la F1, "Fórmula 1: Drive to Survive", que va por su quinta temporada, y ha recibido el crédito de impulsar la audiencia de las carreras de F1 en vivo en las redes ABC y ESPN. En definitiva, Apple no comparte números de suscripciones, pero Eddy Cue, su vicepresidente senior de servicios, aseguró a los medios que el MLS Season Pass ya estaba "mucho mejor de lo que habíamos previsto" en su primer año. Algo en lo que Messi fue clave.

Entradas

En cuento al ingreso por tickets, si bien algunos clubes de la MLS tienen cifras de asistencia impresionantes, más de la mitad de la liga tiene un promedio de menos de 15.000 aficionados por partido, con boletos que tienen un promedio de 45 a 50 dólares: algo que la llegada de Messi trastocó multiplicando al menos por diez.

Los ingresos anuales del club por entradas pasarían de los 11 millones de dólares a unos 30. Es cierto que solo 1 o 2 equipos de la MLS son rentables. El resto pierde millones de dólares al año. Pero el punto de quiebre está cerca, y la balanza empezará pronto a dar saldo positivo.

Algunos llaman a la MLS un esquema Ponzi (la liga tenía 20 equipos en 2016 y ahora 29, donde los nuevos financian la expansión), pero los business plan se prueban efectivos: los espectadores crecieron un 38% y la pauta publicitaria se multiplicó por 3. “Les irá bien”, marcó Lee Berke de LHB Sports, una firma consultora de medios deportivos.

“Pero hay cosas que les están funcionando y cosas que tal vez reduzcan su crecimiento”. “Los playoffs de 2022 han estado bien en términos lineales, pero aún tienen mucho para crecer en comparación con la Liga MX o la Premier League”, apuntó Berke, refiriéndose a las ligas internacionales con las que la MLS se referencia. NBCUniversal promedió 414.000 espectadores para su paquete de fútbol de la Premier League inglesa, casi el doble que la MLS.

“Paramount+ pujó agresivamente por una variedad de paquetes de fútbol internacional. Y se vio un gran aumento en el pagó de NBC para retener la Premier League. Y pasó lo mismo con la MLS”, agrega el analista deportivo.

por R.N.