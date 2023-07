Documentales: el auge después del auge

Los documentales dejaron de ser un segmento de nicho, y el relleno de las plataformas para justificar el volumen de estrenos. Festejados por la crítica, se ganaron además una cuota de pantalla más que interesante en el streaming. Según el relevamiento “Tendencias emergentes en la distribución de programas documentales”, del 2022, al menos el 70% de la población estadounidense ve documentales algunas veces al mes, y el 25,4% los incluye en sus horas frente a la pantalla al menos una vez a la semana.

Y esto se refleja también en el volumen de producción. De unos pocos relevantes al año, hoy los documentales se estrenan por decenas al mes, y con mayor notoriedad. Así lo reflejan por ejemplo los recientes festivales de Cannes, Sundance o Tribeca, con proyecciones de documentales como “Gloria Gaynor: I Will Survive” y “Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story”. Otros estrenos muy esperados en el festival fundado por Robert De Niro en 2002 fueron “Carlos”, sobre el guitarrista Carlos Santana; “Let the Canary Sing”, que se centra en Cindy Lauper; y “Golden Boy”, sobre el boxeador mexicano-Oscar de la Hoya.

Celebrados

La lista de títulos documentales del 2023 es impresionante y tiene algo para todos. Desde historias deportivas hasta bombas de la cultura pop. En ese rubro justamente se apunta “A veces cuando nos tocamos” (Paramount+), que narra la historia no contada del “rock suave”, el género cuyos artistas dominaron la música pop en todo el mundo en la década de 1970 (de The Carpenters, a Barry Manilow), solo para estrellarse y quemarse en la década de 1980.

“Superliga: La guerra por el fútbol”, de Apple TV+, refleja a lo largo de cuatro episodios, los planes para una liga de fútbol disidente, donde los líderes del deporte se ven obligados a decidir si quieren defender o cambiar las antiguas tradiciones del fútbol. La plataforma de la manzanita también tiene entre los destacados de 2023 “El viajero reacio”, sobre el trotamundos Eugene Levy, quien explora lugares increíbles de Japón, Portugal, Maldivas, Finlandia y más. Pero la joya de la corona es “Still”, que sigue la carrera de Michael J. Fox, desde “Volver al futuro” hasta su diagnóstico de Parkinson. Dirigida por Davis Guggenheim (“Una verdad incómoda”) puede incluso tener su lugar en los Oscar de 2024.

“El precio de la alegría” (The Price of Glee), en Discovery+, repasa el drama de los protagonistas de la famosa serie de Fox: “Glee” fue un espectáculo lleno de canciones divertidas y números de baile, pero las cosas fuera de la pantalla no fueron tan alegres, incluidas las trágicas muertes de Naya Riveria y Cory Monteith.

Por el lado de Max (la plataforma del grupo Warner), el hit del año es “Bama Rush”, sobre una tendencia que se hizo viral en Tik Tok, y que llevó a poner el foco en el mundillo de las fraternidades de las universidades estadounidenses, sobre todo las del sur, y hasta dónde llegan los jóvenes para ser aceptados.

Y Disney produjo “Amén, Francisco responde”, donde Jorge Bergoglio, cumpliendo 10 años al frente de la Iglesia Católica, dialoga con diez jóvenes de diferentes edades y orígenes, sobre el feminismo, el papel de la mujer en la iglesia, los derechos reproductivos, los problemas LGBTQ, la salud mental, el racismo y más.

Streaming

Netflix, el gigante del VOD, es quien más documentales produce y compra. Además de los recientes “Cómo hacerse rico” (con Ramit Sethi) y “La tercera cita más larga” (sobre una pareja varada Costa Rica en los primeros días de COVID), ha lanzado grandes documentales en 2023. “Pamela, una historia de amor”, “Bill Russell: Leyenda” y “Víctima/Sospechoso”, entre muchos otros. La historia de Pamela Anderson se estrenó el 31 de enero, y “Víctima / Sospechoso” llegó el 23 de enero. reveló un patrón inquietante, en el que las mujeres que fueron agredidas sexualmente, luego son acusadas de presentar falso testimonio. La periodista de investigación Rae De Leon habló con víctimas y familiares en su lucha por justicia.

“Bill Russell: Leyenda”, otra perlita de 2023, llegó el 8 de febrero: documental dirigido por el gran Sam Pollard, quien logró entrevistar al veterano basquetbolista. una leyenda en la lucha contra la discriminación en el deporte, justo antes de su muerte en julio de 2022.

Siguiendo cronológicamente, el gran estreno de Netflix en marzo fue “MH370: El avión que desapareció” , en 2014, un vuelo de Malaysian Airlines se esfumó sin dejar rastro con 239 pasajeros a bordo. Este documental explora el misterioso evento y recuerda a los que se perdieron. Y también se estrenó “Emergencia NYC” (29 de marzo), sobre los socorristas de la ciudad de Nueva York. Una docuserie que ofrece un vistazo sobre los profesionales médicos que pasan sus días sirviendo a los demás mientras buscan equilibrar sus propias vidas. Una versión real de las series médicas exitosas.

Y si de éxito se trata, el gran hit del rubro en el último mes para Netflix es “Arnold”, sobre el actor y ex físicoculturista austríaco Arnold Schwarzenegger. Fue tan visto que la plataforma ya lanzó el tráiler del documental sobre Sylvester Stallone: “Sly” se estrenará en el mes de noviembre.

por R.N.