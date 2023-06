Teatro sin crisis: Recaudaciones récord, grandes estrellas y propuestas de alta calidad

La economía del país, como en una letanía cíclica e interminable, siempre está en dificultades. Pero, cuando todo se complica, el teatro resiste y da pelea. Un sinnúmero de ofertas da cuenta de los éxitos que, desde comienzos de año, pueblan la cartelera porteña. Además de la calidad de los espectáculos y las figuras populares que aparecen en ellos, es interesante pensar en cuáles son los otros factores que inciden en la cantidad de público que abarrota las diferentes propuestas.

Probablemente, una de las razones para el estallido de las boleterías, sea la prolongada cuarentena que padecimos por la pandemia de coronavirus, que obligó al cierre masivo de las salas y su posterior reapertura con protocolos que implicaban diferentes porcentajes de aforo. Otro motivo que suma es el incremento del turismo de países limítrofes.

Lo concreto es que impresiona el aluvión de estrenos recientes por la jerarquía de las producciones. Para tratar de analizar este fenómeno, NOTICIAS dialogó con tres de los más importantes productores del país y con el actor que encabeza, desde marzo, la tabla de recaudaciones.

Después de la cuarentena

Carlos Rottemberg, propietario de las salas Multiteatro (Comafi y Tabarís) y uno de los productores del musical “Matilda”, cuyo estreno reciente viene precedido por un récord histórico con la venta anticipada de 30.000 localidades, es una de las palabras certeras a la hora de un balance de situación: “Estamos viviendo todavía un efecto post pandemia. En marzo de 2020, se viralizó un audio privado cuando salí a decir que la primera cuarentena de 14 días significaba para nuestra actividad todo el año cerrado. Ese mismo día decidí poner en el frente del Multiteatro Comafi, una pancarta que decía: 'Bajemos el telón para cuidarnos. Habrá tiempo para volver al teatro'. Preferí ir, por un lado, con la convicción de privilegiar la salud y por otro, el mensaje positivo de un futuro regreso”.

Parece muy lejano, pero conviene recordar la labor mancomunada de todos los que participan de las artes escénicas, al lograr que las salas pudieran reabrir el viernes 13 de noviembre de 2020, con un estricto protocolo que requería el uso de barbijo y un aforo del 30% de platea. Más tarde crecería al 50%, luego al 70% y recién el 1 de octubre de 2021, campaña de vacunación mediante, se llegó al 100% de la capacidad. Al principio la reapertura atrajo al público joven ya que la gente de mayor edad, al no tener la segunda dosis de vacuna, seguía tomando recaudos para ir a espacios cerrados. En el verano de 2022, la aparición de la variante Omicrón comenzó a producir contagios en algunos elencos que se vieron forzados a cancelar funciones en CABA, Mar del Plata y Carlos Paz. Ya en abril se llegó a cifras de espectadores similares a las de 2019.

Con otra mirada

Gustavo Yankelevich, de RGB Entertainment, productora de “Casados con hijos”, que tuvo la friolera de 198.000 entradas vendidas, aporta su mirada: “Con una cantidad enorme de propuestas de calidad, el público ha vuelto a apostar al teatro. Las cifras hablan por sí solas. En nuestro caso en particular, hemos colaborado al récord de ventas histórico en la temporada de verano en capital con el gran éxito protagonizado por Guillermo Francella, uno de los actores más taquilleros, Florencia Peña y un gran elenco”, afirma.

Habitual generador de éxitos, Yankelevich, tiene en estos momentos la versión local de la comedia “Tootsie”, que lidera las recaudaciones con 70.000 entradas vendidas en 70 funciones, en el Lola Membrives, con la labor descollante de Nicolás Vázquez. Asimismo, produjo el unipersonal del Oficial Gordillo (el humorista tucumano Miguel Martín), en el Apolo, con localidades agotadas durante dos meses. Ahora, se apresta al estreno de “Lo mejor de mí”, nuevo espectáculo de Roberto Moldavsky, y al futuro desembarco de “Casados con hijos”, en Córdoba, a partir del 7 de julio.

Nuevas estrategias

Ariel Stolier, director de producción del grupo La Plaza, con 24 obras en cartel, repartidas entre las salas del tradicional paseo de Av. Corrientes (“Pasta de estrellas” con Soledad Silveyra y “Amor mío” con el regreso a los escenarios de Damián de Santo, entre otras) y el Metropolitan (“Votemos” con Gustavo Garzón, Juan Gil Navarro y elenco), tiene bien claro que parte del boom que se vive debe ir acompañado de estrategias que sostengan el interés a largo plazo.

“La crisis económica nos obliga a ser creativos tanto abajo como arriba del escenario. Eso se traduce en que intentamos que el precio no sea un obstáculo. Es decir, que cada perfil de espectador pueda encontrar la ecuación ideal. Por eso tenemos amplias opciones, no sólo por platea o pullman sino que hay días que tienen tickets más favorecidos que los fines de semana. También desde AADET (cámara que congrega a empresarios del teatro), cogestionamos el puesto de venta de entradas con descuento ubicado frente al Obelisco. Además, en nuestro caso, hacemos acciones promocionales con los auspiciantes que extienden beneficios para sus clientes, abonados o socios. Eso es un poco más de la mitad de la venta total, lo que nos da una respuesta cabal respecto al beneficio de poder incentivar este tipo de acciones. Creo que respondemos a la crisis endémica que tiene nuestro país creando más proyectos y más trabajo. Eso genera un dilema sobre cómo hacerlos sustentables para que todos tengamos mayor actividad laboral con crecimiento artístico”, contribuye.

Rey de la comedia

Los artistas, al tratarse de una profesión intermitente, están siempre dispuestos a dar batalla a la hora de buscar sustento. El recordado cómico, Fidel Pintos, decía hace muchos años: “Un actor es un señor que hoy come faisán y mañana se come las plumas”, en alusión a los altibajos propios del oficio. Tal vez este empuje también suma a la hora de buscar las raíces del triunfo.

En opinión de Nicolás Vázquez, protagonista de “Tootsie” y actual poseedor del trono de la comedia de la cartelera local: “El público me viene acompañando hace 9 años, primero con 'El otro lado de la cama', luego con 'Una semana nada más' y ahora con 'Toosie', que superó cualquier expectativa que pudiera tener. Creo que el teatro, más allá del hecho concreto, tiene que convertirse en una experiencia y en mi productora trabajamos para eso. Para lograr que la gente venga a olvidarse, por lo menos durante la función, de los problemas. Para conseguir que, más allá de la situación que estén viviendo, sean felices adentro de una sala de teatro. Por eso me gusta producir risas y trato de asociarme, solo por ahora, a la comedia. En algún momento quizás produzca algo dramático. Me pone muy contento que el éxito no solo nos ocurre a nosotros sino a un montón de compañías. Eso refleja algo que siempre digo: el teatro está más vivo que nunca”, sostiene con entusiasmo y agrega: “No hay que subestimar al público y debemos entregarles el mejor espectáculo ya que hace un gran esfuerzo para vernos”.

El factor turismo

Un eslabón importante de la cadena del estallido teatral porteño es el turismo que proviene de países limítrofes, en especial en días feriados. Al respecto, Rottemberg, tuvo los reflejos aceitados: “Me tuve que aprender las efemérides de los países limítrofes. Fundamentalmente de Uruguay porque por los feriados podíamos agregar segunda función un domingo, por ejemplo. Hoy sé que Artigas nació en Uruguay el 19 de junio y será feriado largo. Lo que pueda faltar de la familia argentina, el 18, por el Día del Padre, lo tenemos compensado con los uruguayos que vayan a venir. Además, otro detalle, cuando llega el turismo baja la venta mayoritaria que es con tarjeta y pasa a ser con efectivo, porque cambian los dólares en los arbolitos de la calle y sube la venta”, asevera.

En definitiva, variables diferentes, como las ganas de volver a una vida normal luego del aislamiento o la llegada de visitantes hispanoparlantes, favorecida por la devaluación de nuestra moneda, están generando un fenómeno sin precedentes, que trae a la memoria la frase del dramaturgo irlandés George Bernard Shaw: “Sin arte, la crudeza de la realidad haría que el mundo fuera insoportable”.