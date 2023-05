Hollywood octagenario: los actores y actrices que resisten la jubilación

La jubilación simplemente no está en los planes para algunas estrellas de Hollywood. Un puñado de actores octagenarios todavía está haciendo films, y con notable éxito. Harrison Ford (80) es el abanderado de ese lote. El actor tiene por delante el estreno de la quinta entrega de la saga Indiana Jones, y dos series que lo tienen como protagonista: “1923”, la precuela de “Yellowstone” en Paramount+, y “Shrinking”, donde interpreta a un terapeuta.

A pesar de que la discriminación por edad abunda en Hollywood, las glorias del cine lograron probar tener un caudal de audiencia y prestigio notables, y que pueden ser las joyas de la corona en un elenco variado, Esa es la fórmula de “1923”, que reúne a las leyendas Harrison Ford y Helen Mirren (77); pero también de “Hunters” (Prime Video) con Al Pacino (83); “Star Trek. Picard” con Patrick Stewart (82); “El Método Kominsky” con Alan Arkin (90); o “Grace & Frankie”, con Jane Fonda (85) y Lily Tomlin (83), quienes acaban de estrenar film junto a Rita Moreno (91) y Sally Field (76).

Regreso

Tras haber trabajado en apenas cinco proyectos entre 2017 y 2022, Harrison Ford ahora tiene cinco estrenos por delante, incluido el muy esperado “Indiana Jones: Dial of Destiny”, film dirigido por James Mangold, y en el cual se aplicaron técnicas de inteligencia artificial para rejuvenecerlo a la misma edad que tenía en “Raiders of the Lost Ark”.

“Ford es un actor increíblemente dotado y ágil, no le costó nada fingir que tenía 35 años”, celebró Mangold, quien gracias a la tecnología podía ver la aplicación de un rostro más joven en simultáneo con el rodaje. Así Ford salta del western épico de “1923” a la trepidante aventura de “Indiana Jones”, y de allí a la comedia en “Shrinking”, de los creadores Brett Goldstein y Bill Lawrence.

En el show, Jason Segel interpreta a un terapeuta que enfrenta sus propios problemas personales, incluida la muerte inesperada de su esposa. Y Ford a su jefe y mentor. “No estaba preparado para nada más que un no cuando fuimos a ver a Ford con Brett, así que entramos un poco en pánico cuando nos dijo ‘me gusta mucho el guión’”, contó Lawrence.

“Ford nos preguntó: ‘no estoy mucho en el piloto. ¿Estoy mucho en el próximo?’. Yo estaba como: ‘Estás en lo que quieras estar. Podrías estar en cada escena si querés’. Fue tan amable… Hablando de inspiración, saltando de un proyecto a otro”, apuntó Goldstein. “Me gustó la escritura. Me gustó el personaje. Me gustó la intención. Me gustó la combinación de patetismo y comedia. Me gustó poder probar algo distinto”, concluyó Ford a quien las críticas aplaudieron.

Padrino

Dicen que Ford le debe su larga carrera justamente a Al Pacino. “Me dieron un guion de Star Wars y me ofrecieron mucho dinero... Lo leí, pero no lo entendí. Así que dije que no podía hacerlo. Le di una carrera a Harrison Ford”, bromeó el actor de 82 años hace poco en una entrevista con Variety. La decisión de no aceptar el rol de Han Solo no estuvo mal: se ganó la reputación de uno de los actores más influyentes del mundo, encarnado algunos de los papeles más perdurables del cine, incluidos Michael Corleone en “El Padrino”, Tony Montana en “Scarface”, Vincent Hanna en “Heat” y más.

Y el ganador del Oscar, todavía no muestra signos de desaceleración en su carrera, con al menos cuatro proyectos por venir, y el reciente estreno de la segunda temporada de “Hunters” en Prime Video, donde regresó como Meyer Offerman, el investigador al frente de un grupo de cazadores de nazis en la Nueva York de fines de los 70, que descubren que miembros de la SS (la CIA de Hitler) viven en la Gran Manzana donde planean la creación del Cuarto Reich.

Y Pacino está por interpretar al pintor italiano Amadeo Modigliani en una película que tendrá a Johnny Depp en la dirección. "Me siento increíblemente honrado de llevar a la pantalla su vida. Atravesó grandes dificultades, pero finalmente triunfó, una historia universal. Y es un lujo tener a Pacino como protagonista”, expresó Depp.

Matriarcado

Seis décadas después de su gran debut en el programa de variedades de la televisión estadounidense “Rowan & Martin's Laugh-In”, Lily Tomlin (83), la comediante nacida en Detroit, flamea la bandera de las actrices mayores en Hollywood junto a Jane Fonda (85), con quien compartió elenco en la serie de Netflix “Frankie and Grace”, y comparte cartel con Rita Moreno (91, la Anita en el clásico “West Side Story”) y Sally Field (76) en “80 for Brady”, donde encarnan a un grupo de señoras fanáticas de la leyenda del fútbol americano dispuestas a seguirlo hasta su último SuperBowl.

Tomlin, que ganó un Grammy, seis Emmy y dos Tony, se ha convertido en el motor de una generación de actrices que han vuelto a la pantalla chica y grande para demostrar que no solo están para roles de abuelas en una hollywoodense “revolución de las viejas” que incluye también a Julie Andrews (87).

La actriz británica ganadora de un Oscar, seis Globos de Oro y tres Grammys, recordada por los roles de Mary Poppins en la película de 1964, Maria en “The Sound of Music” y la reina Clarisse Renaldi en “The Princess Diaries”, trabajó recientemente como comentarista para Netflix de la serie “Bridgerton”: es la voz en off de Lady Whistledown.

por R.N.