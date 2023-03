De "Tootsie" a "Kinky Boots": teatro en clave trans

El anuncio de los próximos estrenos de “Tootsie”, protagonizada por Nicolás Vázquez, y “Matilda”, con Agustín “Soy Rada” Aristarán como la temible maestra Tronchatoro, agitó nuevamente una vieja tendencia de actores hombres que cambian de género en escena. Con lejanos antecedentes, no es novedoso aunque vuelva como moda. Pero sí es aún, un desafío.

NOTICIAS consultó a quienes se animan a hacerlo. Porque la cartelera porteña se dispone a recibir una versión de un clásico de esta especie: la comedia romántica estadounidense “Tootsie”, dirigida por Mariano Demaría, con Nicolás Vázquez en la piel de Santi/Dorita y Julieta Nahir Calvo, en el papel que en cine interpretó Jessica Lange.

“Vi muchas veces la película con Dustin Hoffman que creó ese personaje de manera increíble y sobre todo observé mucho a las mujeres que tengo alrededor. Me puse a caminar con tacos y trabajé el cuerpo entrenando más aeróbico para bajar de peso y transformarlo. También con Virginia Módica comencé a ejercitar la parte vocal para adecuarme a la voz de Dorita. Es un trabajo que me demandó más de nueve meses”, resume Vázquez sobre la preparación para su metamorfosis, inspirada por la versión de Santino Fontana, quien ganó el premio Tony como mejor intérprete del montaje neoyorquino.

La obra está basada en la película original de 1982, dirigida por Sydney Pollack, con Hoffman en la piel de un actor que se queda sin trabajo debido a su carácter problemático, y para encontrar empleo decide presentarse a una audición para una telenovela vestido como mujer.

Tras obtener el trabajo se transforma en una estrella televisiva al componer a una feminista en una ficción hospitalaria bastante machista, al tiempo que entabla una amistad mientras se siente atraído por su compañera de elenco, debatiéndose entre seguir ocultándose o descubrir el engaño. En 2018 se estrenó teatralmente en Chicago, con música y letra de David Yazbek y libreto de Robert Horn. Y luego tuvo su exitosa versión en Broadway.

Villana

Para junio se anuncia en tanto “Matilda, el musical”, bajo la dirección de Ariel Del Mastro, basado en la novela de Roald Dahl que también inspiró la icónica película de los noventa, la propuesta teatral lleva representándose exitosamente durante doce años en Londres y cuatro en New York. Y es la historia de una niña inteligente, enamorada de la lectura, a la que le encanta inventar historias para escapar de la realidad y huir de los padres que la tratan con indiferencia.

En el elenco estarán Laurita Fernandez y José María Listorti. Y a cargo de Tronchatoro, la terrible directora de escuela a la que es enviada Matilda, el popular intérprete y mago Agustín “Rada” Aristarán.

“Vi tanto la película como la nueva versión con Emma Thompson (en Netflix), y las puestas norteamericana y española. Es un personaje que me gusta mucho y estoy súper honrado de hacerlo. Me estoy preparando hace tiempo, tratando de entender la crueldad grande que tiene Tronchatoro. Ver de dónde sale esa maldad. Tengo temor en encararlo, como todos los proyectos que hago. Pero si no tengo un poco de ese temor siento que no está bueno”, expresa "Rada".

Con botas

Y la temporada de Carlos Paz tuvo entre sus hits a “Kinky Boots”, dirigida por Ricky Pashkus con libro de Harvey Fierstein, y música y canciones de Cyndi Lauper. Está basada en el film británico homónimo y fue estrenada en Buenos Aires con Martín Bossi y Fernando Dente.

La nueva puesta tiene al mediático Federico Bal y el actor y cantante Federico Salles, como cabezas de compañía. Y cuenta cómo un joven salva del cierre a la fábrica de zapatos familiar, al producir botas para drag queen. “Dejé de ver videos de otras puestas, agarré el libro, confié en el texto y en mi pasado y niñez. Conecté con el transformismo desde muy chico con los amigos de mi vieja (Carmen Barbieri) y el mundo de la revista porteña. Yo jugaba a ponerme pelucas y usar tacos por la casa. Era algo lúdico que estaba aguardando explotar en algo teatral. No tuve miedo de encarnar a Lola, pero lloraba por las noches porque sentía que podía salir mal por el poco tiempo de ensayo, sobre todo en las partes cantadas. Pero lo afronté porque no me podía perder esta oportunidad. El miedo se convirtió en trabajo y en preparación”, sintetiza Bal y declara admirar al famoso Billy Porter (el hada madrina de la aggiornada “Cenicienta” y protagonista de la serie “Pose”), quien asumió el estreno en Broadway.

Tanto Bal como Vázquez y Rada, revelan que entre sus mejores recuerdos está el genial Robin Williams y su inolvidable caracterización de Mrs. Doubtfire en “Papá por siempre”, la película en la que un intérprete de transviste para pasar más tiempo con sus hijos: decide transformarse en su niñera. Rada, incluso confiesa que tiene tatuada en una pantorrilla la imagen de la simpática anciana de acento escocés. Un desafío que traspasa la ropa para fijarse en la piel.