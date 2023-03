Cuál es la gran rival de "Argentina, 1985" en los Oscars

La victoria de "All Quiet on the Western Front", como la Mejor Película en los premios de la Academia Británica, inclina la balanza en la categoría en la que compite “Argentina, 1985” en favor de la alemana de Netflix.

“All Quiet” se llevó siete BAFTA, incluidos Director, Guión adaptado, Cinematografía, Sonido, Banda sonora original y película en idioma no inglés.

Si hay espacio para una sorpresa, la crítica coincide en que esas chances están afortunadamente para el film de Santiago Mitre: "Argentina, 1985" fue la ganadora de los Globos de Oro. La película presentada en Estados Unidos en el Tower Theatre de Miami, con producción de Axel Kuschevatzky y Victoria Alonso entre otros, es la película más taquillera en los 20 años de historia del teatro, un signo del buen recibimiento en ese mercado, fundamental para lograr los votos de cara al Oscar. Más atrás aparecen "Close" de Bélgica, "EO" de Polonia y "The Quiet Girl" de Irlanda, aparentemente relegados ya de la pelea por la estatuilla.

Y luego de que Apple se convirtiera en el primer streamer en ganar el Oscar a la mejor película por “CODA”, las chances están abiertas en 2023 para otras plataformas. "All Quiet" de Netflix tienen buenas posibilidades de conquistar un Oscar. Y lo mismo vale para la “Pinocchio” de Guillermo del Toro (también de Netflix) entre las de animación. Y lo mismo vale para “Argentina, 1985", de Amazon Studios, la película mejor puntuada de la plataforma en 2022.

Disney + ya exhibe en tanto “Volcanes: la tragedia de Katia y Maurice Krafft” (“Fire of Love”, el film de National Geographic Documentary Films narrado por la escritora Miranda July que compite a Mejor Documental: su directora Sara Dosa ya ganó el Premio del Sindicato de Directores. Y "Navalny" de Daniel Roher (HBO Max), salió victorioso en los BAFTA, y “Nuestro bebé elefante” está disponible en Netflix, con lo que la categoría podría aportarle también una estatuilla triunfadora al mundo del streaming.

por R.N.