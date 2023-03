Quiénes son los actores y actrices favoritas para ganar el Oscar 2023

La 95 entrega de los Oscar se llevará a cabo el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, y será televisada en vivo en más de 200 países en todo el mundo. Y muchos corazones locales palpitarán frente a la pantalla ese día con la expectativa puesta en el film de Santiago Mitre, “Argentina, 1985”, para ver si “como en el ‘86”, se completa el doblete de campeones mundiales en fútbol más el Oscar a Mejor Película de habla no inglesa.

Jimmy Kimmel será el encargado de conducir la gala: repite tras su buena labor en 2017 y 2018, cuando ocurrió la confusión de los sobres y “La La Land” fue anunciada como mejor película en lugar de “Moonlight”, error que debió rectificar. Y Rihanna, que ya encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, será el plato fuerte en lo musical: interpretará "Lift Me Up", la canción nominada al Oscar por "Black Panther: Wakanda Forever".

El film de Marvel-Disney ha sido uno de los favoritos del público pochoclero en el 2022, y así lo reflejó la taquilla. Y tras la muerte de Chadwick Boseman, el “Pantera Negra”, la reina Ramonda encarnada por Angela Bassett, emerge como la protectora del reino de Wakanda. Su actuación está nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto (pasaron 30 años desde que fue seleccionada por interpretar a Tina Turner en "¿Qué tiene que ver el amor con eso?"), y si lo consigue sería la primera mujer en ganarlo por una película de superhéroes, y la tercera persona en general, después de Heath Ledger ("The Dark Knight") y Joaquin Phoenix ("Joker").

Las victorias de Bassett en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, la convierten en la favorita para el Oscar y convertirse en la primera ganadora del Universo Marvel. Sus principales rivales son Kerry Condon por "The Banshees of Inisherin", contra quien perdió en los británicos BAFTA (aunque podría ser simplemente una ventaja de local allí para la irlandesa), y Jamie Lee Curtis por "Everything Everywhere All at Once", que sin embargo divide votos con su coprotagonista Stephanie Hsu, una estrella en ascenso en Hollywood.

Ambas comparten cartel a su vez en el film de Dan Kwan con Michelle Yeoh, una de las favoritas para el galardón a Mejor Actriz, pole que comparte con Cate Blanchett (“Tár”), que ganó varios premios en la carrera previa: BAFTA, Critics Choice y Golden Globes. Y muchos especulan con que "Everything Everywhere" podría tener un escenario similar al de "Birdman" de Alejandro G. Iñárritu, que obtuvo cuatro premios Oscar (Mejor Película, Director, Guión Original y Cinematografía), pero no se llevó ninguno para su estrella Michael Keaton: perdió ante Eddie Redmayne como el científico Stephen Hawking en el drama biográfico "La teoría del todo".

Entre los actores, Austin Butler es el señalado para el Oscar a Mejor Actuación Masculina con su interpretación de Elvis Presley en el film de Baz Luhrmann: logró superar a Brendan Fraser ("The Whale") y a Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin"), para ganar el BAFTA. Pero Fraser y Farrell tienen un premio cada uno (con un Critics Choice el primero, y el segundo con el Globo de Oro), por lo que los tres llegan con chances.

Y entre los Actores de Reparto, el triunfo de Barry Keoghan ("Banshees") sobre Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once") fue una sorpresa en los BAFTA. Pero no se espera que se traduzca en los Oscar. Quan, de 51 años, es el favorito de la crítica especializada por su interpretación de Waymond Wang, el marido tonto en la comedia multiverso, y muchos lo emparentan con un fenómeno similar al del ganador del año pasado por “CODA”, Troy Kotsur.

