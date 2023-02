Quiénes serán las visitas internacionales del 2023

La escena musical local en 2022 estuvo marcada por una gran afluencia de solistas y bandas internacionales. Un año que se vivió con espíritu de récord tras el shut down que trajo la pandemia, y donde la visita de Coldplay marcó el punto más alto con una seguidilla insuperable en River, donde se presentó 10 veces. Con ese antecedente, las expectativas para el 2023 son altas. Muchos esperan la vuelta de la agrupación liderada por Chris Martin (que tiene programados shows en Brasil para marzo). Pero el pulso de lo musical estará marcado por la economía: el caso Coldplay desnudó las dificultades de los productores locales para hacerse de los dólares para importar músicos.

Latinos y bailables

Febrero cierra -y abre al año de internacionales- con la visita de Ricky Martin en modo sinfónico. La gira argentina arrancó el 23 y 24 en Córdoba, luego pasó por Mendoza el 26, y tras un paso por Montevideo (Uruguay), vuelve para subirse el 2 de marzo al escenario del estadio de Vélez Sarsfield, para despedirse el 4 con un show en el Autódromo de Rosario. Marca así un inicio de año en el que priman los latinos, con una gran presencia española: ocho conciertos de Sabina (6 fechas en Buenos Aires además de shows en Córdoba y Rosario); Rosalía en el marco del Lollapalooza (en el Hipódromo de San Isidro); Alejandro Sanz que vuelve en mayo con cuatro fechas entre el 1 y el 6 en Córdoba, Rosario y Buenos Aires; el mexicano Alejandro Fernández (el 2 de marzo en Córdoba y el 4 en Buenos Aires); y el guatemalteco Arjona con su gira “Blanco y Negro”.

Y febrero concluye con el show de Calvin Harris en el Movistar Arena, su gran regreso a la Argentina después de 8 años (el 26 de febrero). Los djs MK y Tyson O'brien, los designados para abrir el show como invitados especiales de la gira del reconocido productor y compositor, que ha encabezado los rankings de todo el mundo con sus innumerables hits. “Feel”, “One Kiss”, “This is what you came for”, “How deep is your love” y “Summer” entre otros muchos: acumula 27 singles Top, 10 solo en el Reino Unido.

Y el rubro de grandes dj internacionales (que ya tildó la visita de Tiësto el pasado 16 de febrero en el Luna Park) se completa en marzo con Skrillex en el marco de la octava edición del Lollapalooza Argentina: el consagradísimo productor estadounidense bajará el telón en la última jornada del megafestival el próximo domingo 19 de marzo, como ya lo había hecho en la edición 2015 del festival, que estuvo encabezada por Jack White, Pharrell Williams y el ya nombrado Calvin Harris.

El mega festival

Marzo abrirá con dos fechas de los Stone Temple Pilots en el Teatro Vorterix; el 21 sonará en el Luna Park la banda estadounidense de jazz fusión Snarky Puppy, con su “Empire Central South American Tour 2023”; Imagine Dragons se presentará el 9 en el Campo Argentino de Polo; y The Black Crowes el 16 en el Luna Park. Pero el plato principal del mes es una nueva edición del Lollapalooza, con Drake, Billie Eilish, Blink-182, Tame Impala y el argentino Bizarrap entre los destacados. El Hipódromo de San Isidro, sede ya estable del megafestival, tendrá además sus shows satélites: Cami, Rojuu, Rusowsky, Ralphie Choo, Judeline y León Cordero son los artistas confirmados para esta edición del festival, y se suman a Wallows, Rise Against, Cigarettes After Sex, y Sofi Tukker, que sonarán en otros venues.

Rise Against se presentará el lunes 20 de marzo en el teatro Vorterix, y la artista chilena Cami, una de las voces más poderosas del pop latinoamericano, se presentará el día 15 de marzo en Niceto Club acompañada por Rusowsky, Ralphie Choo y Judeline. El lunes 20 de marzo habrá sideshow en Club Paraguay, y el 21 en Rosario en la Sala de las Artes. El “Lolla” traerá además a Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren y Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, y un muestrario de lo mejor de la escena musical argentina, con Maria Becerra, Trueno y Marilina Bertoldi, por nombrar algunos de los jovenes talentos.

El precio de las entradas para esta edición dependerá del paquete que se adquiera, y oscilan entre los $20.000 pesos para un día, y los $50.000 para el 3 day pass. De igual manera hay pases en modalidad VIP cuyo costo va desde los $50.000 para una sola jornada.

Rockeros

El 2023 acercará también mucho rock anglo. La productora Ake Music confirmó que el “Masters of Rock” tiene fecha: el 28 de abril. El line-up muestra muchas coincidencias con los shows previstos para Brasil y Chile: ambos países vecinos apuntaron la presencia de Scorpions y Deep Purple. Y la lista del festival rockero se completaría conSaxon.

Además, el 9 de marzo en el Parque Sarmiento será el turno de la esperada gira mundial de Mötley Crüe y Def Leppard: los estadounidenses y británicos están recorriendo Latinoamérica antes de volver a embarcarse en otro tour por Europa para integrarse a los grandes festivales de primavera y verano en el hemisferio norte. Estarán acompañados por Rata Blanca -con Walter Giardino en guitarra y Adrián Barilari en voz-, y los tickets pueden conseguirse a través de Entrada Uno: los paquetes VIP para fanáticos rondan los 75 dólares en la tienda online de Motley Crew; y la página de Def Leppard ofrece en tanto merchandising exclusivo y credenciales que garantizan la entrada VIP y el “meet and greet” (el saludo personal con los músicos en el backstage). “Después de volver por fin a la carretera el pasado verano estamos más que encantados de llevar esta gira masiva a una audiencia mundial, incluyendo las fechas especiales en América Latina”, expresó Joe Elliot, la voz de los Def Leppard.

Cierre

Y aunque todavía faltan muchísimas definiciones de los shows que podrían llegar tras el invierno argentino (la primavera es el terreno más fértil para los recitales a cielo abierto y súper masivos que permiten a su vez pagar los fees en dólares de los artistas internacionales), ya está confirmada la presentación de The Weeknd, el 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro. El canadiense, que acaba de presentar su cuarta colaboración con Ariana Grande (la primera fue en 2014 con la canción “Love Me Harder”), un remix de “Die for you" que apareció en el álbum “Starboy” (2016), regresará a la Argentina como parte de la gira "After Hours Til Dawn Tour”. El año pasado publicó justamente su exitoso álbum “Dawn FM”, que empalmó con el triunfal “After Hours” de 2020.

Mientras, desarrolla otros proyectos, como la serie “The Idol” para HBO y el concierto especial “The Weeknd Live at the SoFi Stadium”, que se estrenó el 25 de febrero: ya había ofrecido una experiencia inmersiva en vivo a través de Amazon Video, dando todo un recorrido por “un purgatorio de otro mundo donde las actuaciones en vivo, el teatro y las artes escénicas se unen para una noche de fiesta en el club”.

Y ahora el cantante se embarca en una larga lista de presentaciones para capitalizar su suceso que se completaría en 2024 con una "nueva trilogía", como insinuó él mismo en redes.

Abel Tesfaye (así su nombre real), el “starboy” del momento, pegó el salto justamente con el lanzamiento de “Trilogy”, un álbum recopilatorio de sus tres mixtapes para luego publicar su álbum debut: “Kiss Land”. Desde entonces solo cosechó éxitos, incluida la nominación a los Oscar de 2015 por “Earned It”, tema incluido en la banda sonora de “50 Sombras de Grey”. Su estética retrofuturista con destellos cyberpunk e inspiración en el terror, seguramente sean la cereza del pastel entre las visitas del 2023.

