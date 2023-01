El negocio de OnlyFans: quiénes son las famosas que más facturan

La rapera Iggy Azalea se acaba de unir a OnlyFans, y planea lanzar una serie de fotos, ilustraciones, música y videos sin censura, como parte de su proyecto multimedia "Hotter Than Hell". Azalea, de 32 años, es la última celebridad en unirse a OnlyFans, en un lote que incluye a estrellas como las cantantes Cardi B y Bhad Bhabie, la modelo Blac Chyna, y las actrices Bella Thorne, Denise Richards y Carmen Electra, entre otras muchas.

Lanzado en 2016, el sitio de suscripción de fans se ha establecido como la plataforma para contenido con clasificación X, mientras que la compañía también trabaja activamente para atraer a creadores de contenido no pornográfico y potenciar otras verticales del negocio, uno que cerró su ejercicio fiscal de 2021 (que finalizó el 30 de noviembre), con ingresos netos creciendo un 160% a 932 millones de dólares, y las ganancias antes de impuestos multiplicándose por siete a US$ 433 millones (frente a US$ 61 millones en 2020).

En 2021, los creadores de OnlyFans ganaron en tanto unos 3860 millones de dólares, un aumento del 115% con respecto al 2020, lo que elevó los pagos de la empresa a sus proveedores de contenido a más de 8000 millones de dólares desde su fundación en 2016.

La colaboración “Hotter Than Hell X OnlyFans”, que marca el primer proyecto creativo de Azaela en más de un año y medio, abarcará el cuarto álbum de estudio de la artista nacida en Australia, que se lanzará a mediados de 2023. Las suscripciones a OnlyFans de Azalea (onlyfans.com/iggyazalea) costarán $25 por mes y podrán acceder en diciembre de 2023 al lanzamiento de un libro que estará disponible para comprar por separado.

Azalea, quien hace menos de dos años insistió en que nunca se uniría a OnlyFans, apuntó en un comunicado que trabajar con OnlyFans le permite evitar la "censura abrumadora y creativamente limitante" de otras plataformas digitales. “El proyecto es audaz y divertido, al igual que esta colaboración, creo que sorprenderá a mucha gente”, agregó.

"Hotter Than Hell" se inspira visualmente en "las supermodelos de los años 90, Pamela Anderson, la concepción del modelo de página central, la sexualidad y sus diferentes puntos de vista entre hombres y mujeres, y Madonna's Libro 'Sex'”, precisó Azalea, que en 2022 vendió una parte de su catálogo sonoro a Domain Capital Group en un acuerdo de ocho cifras y ahora busca nuevas alternativas para monetizar su arte.

Y allí OnlyFans apareció como la alternativa perfecta: la plataforma prosperó brillantemente el año pasado. El número de creadores en la plataforma aumentó un 34 % a 2,16 millones, mientras que el número de usuarios de OnlyFans saltó un 128% a 188 millones.

Algo que tentó a Azalea a seguir los pasos de Blac Chyna, la creadora con mayores ingresos en OnlyFans en 2021: unos US$20 millones por mes según Statista. La actriz y cantante Bella Thorne va segunda con un estimado de 11 millones de dólares por mes, seguida por la rapera Cardi B con US$ 9.34 millones mensuales.

La plataforma de suscripción se ha convertido en un lucrativo servicio para que los creadores que publican contenido exclusivo: por detrás de las mega estrellas, la elite del sitio oscila entre US$ 143.000 y US$ 5,4 millones al año. En el extremo superior está la modelo Bryce Adams, quien ganó más de $5 millones en un año a través de tres cuentas. "Tengo más de 300 videos. Me gusta tener mucha variedad y siempre hay algo nuevo”, apunta Adams que como otros creadores, se queda con el 80% de los ingresos por suscripción: OnlyFans retiene el otro 20%.

Los creadores pueden establecer diferentes niveles de suscripción y, en ocasiones tienen cuentas a las que se puede acceder de forma gratuita: en sus feeds, los creadores tienen la opción de colocar contenido adicional detrás de un muro de pago, y los fans puedan chatear con los creadores o solicitar contenido personalizado por un plus.

Para muchos talentos y productoras, la venta de contenido se ha convertido en un gran negocio. Karley Stokes, creadora de OnlyFans que se encuentra entre el 0,01 % de los que más ganan en la plataforma, descubrió que podía generar dinero extra con un programa de capacitación para enseñar a otros creadores a hacer crecer sus negocios.

Teddy Bear, dejó el porno para centrarse en OnlyFans y ganó US$ 300.000 en 2022. Jade Nicole, logró ganar US$ 1 millón con apenas 1000 suscriptores. Belle Grace, una creadora británica, tiene 2.400 suscriptores, pero publicando en ciertos horarios logró maximizar sus ganancias en OnlyFans hasta las seis cifras.

Y Morgan Edwards, conocida en OnlyFans como "Kitty K", construyó un negocio que le generó más de US$2 millones con 5000 suscriptore. Y los creadores que tienen entre 10.000 y 100.000 fans, como Kitty Morgan que tiene más de 85.000 suscriptores, perciben más de un millón de dólares al año. Isabella James tiene más de 128.000 suscriptores.

Y es que los creadores de OnlyFans generalmente no ganan dinero con un solo canal: a menudo aprovechan las diversas opciones de monetización que ofrece la plataforma. “Estamos capacitando a los creadores para monetizar su contenido y tener un control real sobre él”, explica el CEO de OnlyFans, Amrapali “Ami” Gan.

De cara al futuro, la prioridades estratégica de la plataforma es promover la marca "fuera de las verticales tradicionales", particularmente en nuevos mercados y mediante la promoción de OFTV, su servicio de transmisión gratuito que excluye la pornografía. Mientras continúa apoyando a los artistas adultos, OnlyFans también ha realizado un esfuerzo para reclutar celebridades para otros streaming, como el reality show de las estrellas británicas Demi y Frankie Sims.

Y la compañía refuerza su estrategia de relaciones públicas y relaciones gubernamentales "para abordar los conceptos erróneos sobre OnlyFans”, mientras redefine la meta a largo plazo: el verano pasado, la compañía provocó la protesta de los creadores de contenido adulto después de anunciar planes para prohibir la pornografía.

Una semana después, el sitio se retractó y abandonó los planes para prohibir el material sexualmente explícito, el recorte del contenido triple X llevará al menos un lustro, mientras potencia otras ramas.

