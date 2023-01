Por qué Bad Bunny es el cantante más escuchado

El rey indiscutido del streaming musical es Bad Bunny: generó más de 18.500 millones de transmisiones en 2022, lo que le valió el título de mejor artista de Spotify por tercer año consecutivo con México apalancando su valía. Spotify y Rimas (el sello discográfico de Bad Bunny) han unido fuerzas para potenciar a artistas como Rauw Alejandro, Paopao, Jowell & Randy, Carin Leon, Danna Paola, Kim Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Mario Bautista, Buscabulla y Arcángel.

Y es que la música de Bad Bunny, que superó la marca de los mil millones de reproducciones con canciones como “Yonaguni”, “Callaita”, “Te Boté” y “No Me Conoce”, no solo ha tenido un impacto para el artista: también ha contribuido al crecimiento del reggaeton y el trap latino en todo el mundo. La escucha de reggaeton creció un 147 % entre 2018 y 2020, y la escucha de trap latino creció un 187 % en el mismo período.

El cuarto álbum de estudio de Bunny, “Un Verano Sin Ti”, encabezó la lista de álbumes más reproducidos en 2022, escoltado por Taylor Swift, la segunda artista más reproducida del año a nivel mundial, y puntera en Australia, el Reino Unido, Irlanda, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Qatar, Eslovenia y Singapur. Completando los cinco mejores artistas del año están Drake y The Weeknd, junto con BTS, la banda de K-Pop.

Los más virales

Fueron justamente aquellos cuya música se compartió con mayor frecuencia en las plataformas sociales de Spotify quienes gozaron de mayor rebote en redes gracias al apalancamiento. El lanzamiento de “Midnights”, de Taylor Swift, se convirtió en tendencia mundial una semana y ella reclamó justamente en 2022 el primer puesto como la artista más viral a nivel mundial.

El segundo puesto fue para The Weeknd, seguido de “Bad Bunny, y completando los lugares cuatro y cinco: BTS y Lana Del Rey, la cantante estadounidense que anunció su próximo disco a principios de diciembre: “Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd”.

Harry Styles fue el creador del hit del 2022: "As It Was" fue la canción más reproducida del año en todo el mundo con su éxito, seguida por "Heat Waves" de la banda británica de indie rock Glass Animals. La colaboración del artista australiano The Kid LAROI con Justin Bieber en “Stay” completa el podio. “Tití Me Preguntó”, de Bad Bunny, y “Me Porto Bonito” de Chencho Corleon, ocupan los lugares cuatro y cinco, respectivamente.

“Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny ocupó el lugar del álbum más reproducido; “Harry's House “de Harry Styles fue segundo; “Sour” de Olivia Rodrigo, tercero; Ed Sheeran cuarto; y finalmente, el álbum “Planet Her” de la rapera estadounidense Doja Cat, ocupó el quinto lugar.

Nuevos mercados

Con un crecimiento de ingresos excepcional del 35 por ciento, Medio Oriente y África del Norte emergieron como las regiones de más rápido crecimiento del mundo en ingresos por música grabada. Moe Hamzeh, director gerente de Warner Music Middle East, explicó: “El crecimiento proviene del aumento en el número de suscripciones, pero también del aumento en el consumo de redes sociales y la mayor importancia de la música en plataformas como TikTok, Snapchat, Instagram Reels y YouTube Shorts, que ahora son pilares en el descubrimiento musical de las personas”.

TikTok lanzó SoundOn en marzo de 2022 una "plataforma todo en uno para el marketing y la distribución de música, diseñada para empoderar a artistas nuevos y desconocidos, ayudándolos a desarrollar y desarrollar sus carreras". Y la discusión se potencia con las bajas ganancias que algunas plataformas giran a los músicos, que piden reformas y salarios más justos: Spotify paga a los artistas un promedio de 0,0033 dólares por transmisión.

En el otro extremo, la transmisión premium, es decir, los servicios de música digital pagos, continúa creciendo según el “Informe mundial de la música” publicado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

Spotify representa allí alrededor del 30,5% de los suscriptores premium, con Apple Music en el segundo lugar con el 13,7% de los que pagan por la transmisión. Y los servicios musicales premium de Amazon y YouTube están aumentando lentamente sus respectivas cuotas de mercado, aunque son los servicios chinos los que están experimentando el crecimiento más impresionante: los operados por Tencent y NetEase ahora están regularmente convirtiendo a los usuarios de nivel gratuito en usuarios de pago. Una tendencia que augura buenos réditos mientras se sostiene del debate por las regalías.

por R.N.