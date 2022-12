Superhéroes cancelados: cómo será el nuevo plan de DC

La espiral defectuosa de Marvel después de un círculo virtuoso que parecía eterno, abre una puerta para su eterno rival, DC, que hasta aquí no puso, salvo contadas excepciones, estar a la par. Y la franquicia perteneciente al grupo Warner tiene ahora un plan integral como el que supo desarrollar Marvel con Kevin Feige. Algunos lo llaman “Renacimiento de DC”, otros “DC: Genesis”.

Los críticos achacan una crisis de identidad y un período de transición potencialmente desordenado que arranca con una limpieza de la pizarra, ahora en manos de James Gunn y Peter Safran, quienes tiene la misión de relanzar DC Studios y guiar a sus superhéroes la próxima media década y más allá. Hace una semana, la dupla volvió a Los Ángeles tras semanas de reclusión en Aspen, donde encararon una profunda planificación: ahora, como sagradas figuras que descienden de la cima de la montaña, tienen en la mano los mandamientos para la nueva Biblia DC.

O al menos un plan de trabajo para presentarle a David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, que cuenta con esos contenidos para cine y televisión, y para pelear fuerte desde el streaming.

Parte de ese plan ya se filtró. Según The Hollywood Reporter, “Wonder Woman 3”, de Patty Jenkins, no avanzará y se la da por muerta. La directora presentó recientemente su idea, pero Gunn y Safran, así como los copresidentes y codirectores ejecutivos de Warner Bros. Pictures, Michael De Luca y Pamela Abdy, le explicaron que su idea no encajaba con los planes nuevos.

Jenkins -que habría recibido US$ 12 millones por la tercera parte- dirigió las dos películas anteriores, protagonizadas por Gal Gadot (esperaba un pago de US$ 20 millones) y estrenadas en 2017 y 2020.Y el resto de la pizarra de DC sigue cambiando. La llegada de Gunn es también el telón final del “Snyderverse” y los héroes perfilados por el cineasta Zack Snyder para su "Liga de la Justicia. Henry Cavill que ya no regresa como Superman, y ya no habrá más Aquaman con Jason Momoa.

Ambos personajes deberían hacer un cameo en “Flash”, la muy esperada película de aventuras y viajes en el tiempo que se estrenará el 16 de junio. Y Cavill filmó su parte en septiembre. Pero hay dudas sobre si se mantendrá o no. El argentino Andy Muschietti, quien dirigió Flash, expresó su voluntad de tenerlo, pero el espíritu heroico a lo Richard Donner (realizador de la Superman de 1978), referente en las películas de DC, no estaría tampoco en la línea del tono Gunn.

Y es poco probable una secuela de Black Adam: a pesar de contar con Dwayne Johnson como estrella, la película solo recaudó US$ 385 millones en todo el mundo (costó más de US$ 190 millones sin incluir el marketing), y apenas alcanzó el punto de equilibrio. Johnson esperaba hacerse con su propia franquicia de DC (fue dirigido por Dany García, socio y productor de “La Roca”) pero Variety apunta que la película perdería más de US$ 50 millones y que el musculoso ya no vuela más.

Momoa, por su parte, podría emerger como una figura fundamental en los nuevos planes futuros: concluiría sus días como el héroe submarino con Lost City, que se estrenará el 25 de diciembre de 2023, pero podría ser la cara para el personaje de Lobo, un cazarrecompensas intergaláctico malhablado y masticador de puros, que hace tiempo DC busca llevar a la pantalla.

El personaje es un antihéroe, y se mantiene en línea con la especialidad de Gunn de tomar lo poco convencional y convertirlo en un combo que complazca a la multitud (es el realizador de "Guardianes de la Galaxia" y "Escuadrón Suicida").

El plan implica en suma un comienzo verdaderamente nuevo, y no tener equipaje de ningún régimen anterior. Pero sin cortar las películas ya editadas como “¡Shazam! Fury of the Gods” (17 de marzo de 2023), en la que Safran es productor, y “Blue Beetle” (18 de agosto de 2023). La agenda de Gunn-Safran parece no chocar, al menos por ahora, con el universo que Matt Reeves ideó para Batman: Robert Pattinson regresará en “Caped Crusader”; y Reeves está escribiendo la secuela de “The Batman” y supervisando el lanzamiento de dos series de Batman que surgen de su película, incluido “The Penguin”.

James Gunn respondió a la historia publicada por The Hollywood Reporter, despejando dudas, corroborando y negando a la par. “En cuanto a la historia de ayer en el Hollywood Reporter, parte es cierta, parte es verdad a medias, parte no es verdad, y parte aún no hemos decidido”, escribió Gunn en Twitter. “Aunque este primer mes en DC ha sido fructífero, construir los próximos diez años de historia lleva tiempo y apenas estamos comenzando”, dijo.

“Peter y yo elegimos dirigir DC Studios sabiendo que nos acercábamos a un entorno conflictivo, tanto en las historias que se contaban como en la audiencia misma, y habría un período de transición inevitable, a medida que avanzamos para contar una historia cohesiva a través del cine, la televisión, animación y juegos”, continuó Gunn. “Pero, al final, los inconvenientes de ese período de transición quedaron eclipsados por las posibilidades creativas y la oportunidad de aprovechar lo que ha funcionado en DC hasta ahora y ayudar a rectificar lo que no ha funcionado. Sabemos que no vamos a hacer felices a todas las personas, pero podemos prometer que todo lo que hacemos se hace al servicio de la historia y al servicio de los personajes de DC”, concluyó Gunn, quien creó la serie de HBO Max “Peacemaker”, y ahora detenta el cargo de copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios.

por R.N.