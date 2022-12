El estreno de Willow en Disney+ y las series de magia para niños

Disney+ lanzará este 30 de noviembre "Willow", la serie de Lucasfilm e Imagine Entertainment que sirve como secuela de la película de fantasía de 1988 del mismo nombre, que cuenta a su vez con el regreso de Warwick Davis en el rol estelar. “Es un sueño volver a este personaje”, contó Davis en rueda de prensa. “Hacer esta película fue una de las mejores experiencias de mi vida”, agregó.

La película original, que recaudó US$ 137,6 millones en todo el mundo con un presupuesto de US$ 35 millones, y luego tuvo una carrera lucrativa en video, es uno de los clásicos del cine de fantasía de todos los tiempos. Dirigida por Ron Howard y producida por el creador de “Star Wars”, George Lucas, narró la historia de Willow, un granjero aspirante a brujo que decide rescatar a una niñita de las garras de una reina malvada. Empresa en la que contó con el apoyo del guerrero Madmardigan (un joven Val Kilmer), para atravesar una tierra encantada, de criaturas mágicas y peligros, un viaje en el que Willow aprende a confiar en sus poderes.

El argumento está inspirado en “El Hobbit”, de J.R.R Tolkien, autor de el "El señor de los anillos". Y la película fue reconocida por ser particularmente innovadora en sus efectos especiales: nominada al Oscar en dicha categoría, además de Mejor Edición. Motivos por los que se convirtió en film de culto, con una enorme hueste de fans que empujaron a Disney a revisitar ese universo con un elenco joven.

Allí destacan la actriz Ellie Bamber (“Orgullo, prejuicio y zombies”), que interpreta al personaje de Dove, y el actor Tony Revolory (“Spider-Man: No Way Home”), quien interpreta a Graydon, quienes conversaron en exclusiva con NOTICIAS.

“Creo que van a encontrar muchas de las cosas que recordamos de la original, con toques más contemporáneos, los cuales son maravillosos. Es ‘Willow’ pero vista con una mirada del 2022, sin perder la magia y originalidad de la primera película. Creo que es perfecta para cualquier edad, tiene algo para todos”, opina Revolory.

Por su parte, Bamber anticipa que la serie tendrá “los mismos personajes y el mismo toque cómico que la versión original, además de increíbles escenarios y paisajes”. “Y tiene esa diversión y sentido de esperanza que ‘Willow’ trae a la audiencia joven. Creo que el público podrá ver mensajes y temáticas con los que relacionarse. Sin importar que esto sea fantasía, está hecho de una manera moderna donde se tocan temas actuales de los que estamos hablando hoy en día”, agrega la actriz, quien al igual que su compañero asegura que esta nueva versión impactará positivamente tanto en los fieles seguidores que crecieron viendo la película, como en las nuevas generaciones de fans de los mundos mágicos.

Warwick Davis, el actor que interpretó a Willow en 1988 con tan solo dieciséis años, es quien conecta ambas tramas. “Nos dio consejos siempre que se lo pedimos. Nos apoyaba cuando teníamos ideas y nos transmitía todo el amor que él tiene por esta historia”, cuenta Bamber.

“Willow” fue uno de tantos films épicos de fantasía en los '80, cuando el género vivió su primer auge con películas como “La historia sin fin” (1984), “Leyenda” y “La guerrera roja” (ambas de 1985). Una segunda ola llegó a principios de los 2000 con el estreno de la trilogía de “El señor de los anillos”, de Peter Jackson, y luego en la última década el género tuvo como ícono las serie de HBO “Juego de Tronos”, que voy tiene secuela con el estreno de “La casa del dragón”, que compitió y ganó frente a “Los Anillos de Poder”, de Amazon Prime Video. Series pensadas para un público adulto que empujan ahora también un revisitar otros clásicos de género fantasía épica juveniles.

Tal es el caso de la serie “Eragon” que prepara Disney+. Basada en el texto que Christopher Paolini escribió cuando solo tenía catorce años, y que fue el segundo libro de bolsillo para niños más vendido en 2005 (la saga de cuatro libros vendió más de 41 millones de copias). En 2006 se adaptó para la pantalla grande con Ed Speleers en el papel principal, Jeremy Irons como su padre Brom, Robert Carlyle como el demonio Durza, y John Malkovich como el villano máximo, Galbatorix. Un elenco de lujo.

La película fue número uno en la taquilla mundial en su primer fin de semana, la decimosexta película más taquillera de 2006, y la sexta película de espadas y brujería más taquillera de todos los tiempos (recaudó US$ 249 millones con un presupuesto de US$ 100 millones), pero los fans se vieron decepcionados y no hubo secuelas como estaba previsto.

Paolini, que ahora tiene 38 años, aceptó ser coguionista de la serie de Disney+ que tendrá a Bert Salke como productor ejecutivo y el apoyo de 20th Television, que todavía tiene los derechos sobre los libros, una segunda oportunidad para adaptar una obra celebrada dentro del género, como sucederá también con la nueva revisión de los libros de Percy Jackson de Rick Riordan, que se sabe ya será interpretado por Walker Scobell.

Percy Jackson ya fue llevado al cine en 2010 por el director Chris Columbus, que buscó repetir el éxito de Harry Potter con otra saga de fantasía juvenil inspirada, esta vez, en los dioses del Olimpo. Pero “Percy Jackson y el ladrón del rayo” no fue bien recibida por la crítica, y tuvo un éxito moderado en taquilla. La secuela “Percy Jackson y el mar de los monstruos en 2013”, mostró la menguante pérdida de interés: recaudó 226 millones de dólares en todo el mundo tras una inversión de 95 millones.

Según Riordan una de las cosas que habían fallado en la adaptación de Columbus (un “desastre” en sus palabras) era el exceso de libertad creativa respecto al material original. Algo que ahora Disney busca corregir con Riordan involucrado como director ejecutivo en el proyecto de una serie con varias temporadas.

