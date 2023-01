Las películas más vistas de 2022 y lo que no funcionó

Hace dos años, en plena pandemia, el miedo de los cines fue nunca más volver a levantarse. Temor que subsistió incluso tras la reapertura, con un arranque lento. Pero en 2021, "Spider-Man: No Way Home" y la secuela de James Bond, "No Time to Die", brindaron destellos de esperanza.

Pero no fue hasta este el 2022 que las salas realmente restablecieron su facturación. Y por primera vez en mucho tiempo, no fueron solo los superhéroes los que mantuvieron la taquilla andando. De hecho, la película más rendidora del año que cerró fue "Top Gun: Maverick", la secuela de una historia que se estrenó tres décadas y media atrás, con una impronta que justamente remite a épocas doradas. Y atrás se ubicaron la biopic "Elvis".

Claro que no todo son aplausos y Hollywood sufrió más de un traspié. El fracaso de "Lightyear" y "Strange World" de Disney arroja serias dudas sobre el futuro de las películas familiares en salas. La taquilla estadounidense recaudó 7400 millones de dólares en 2022 según Comscore, y esas ventas acusan una baja significativa respecto de 2019: un 33% por debajo de los $10.6 mil millones de ese año. Esa merma se debe en parte a que los estudios lanzaron menos películas en 2022, y que muchos estrenos se dieron en simultáneo con el streaming, marcando un cambio en los hábitos de consumo.

Disney

El gigante del entretenimiento tuvo varios goles de taquilla en 2022: "Doctor Strange en el Multiverso de la locura" (US$ 955 millones), "Thor: Amor y Trueno" (US$ 760 millones), "Pantera Negra: Wakanda Forever" (US$800 millones y contando), "Avatar: el camino del agua" (US$ 955 millones y contando). Pero también choco con grandes apuestas como "Lightyear" (apenas recaudó US$ 226 millones en Estados Unidos), "Amsterdam" (US$ 31 millones), "Strange World" (US$ 54 millones), y "Muerte en el Nilo" (US$137 millones).

En 2019, Disney marcó récords con asombrosos éxitos de taquilla que totalizaron siete mil millones de dólares. En 2022, ninguna de sus películas ha alcanzado esos volúmenes, aunque se descuenta que "Avatar: el camino del agua" superará los mil millones de dólares. Y solo otras dos películas de este año lograron alcanzar ese hito, con tres películas de Marvel en el calendario que se quedaron cortas.

El nuevo CEO del estudio, Bob Iger, ciertamente tiene muchos ajustes que ajustar: en 2022 se anota una serie de vergonzosos fracasos de gran presupuesto, donde preocupa que Pixar, la aplaudida factoría de películas infantiles, no haya logrado ni facturación ni emociones.

Paramount

El estudio se anotó el gran éxito de 2022 en los cines: “Top Gun: Maverick”, con una recaudación de US$1.488 millones. Y entre sus éxitos se apuntan también “Sonic 2” (US$ 402 millones); “Sonríe” (US$ 216 millones); “The Lost City” (US$ 190 millones); “Scream” (US$ 140 millones); y la descabellada “Jackass Forever” (US$ 80 millones con gasto minúsculo). Sólo “Babylon” (US$5.3 millones) es un fracaso inapelable.

El estudio disfrutó de una racha casi perfecta con éxitos consecutivos en todos los géneros. Paramount atrajo a los amantes de las comedias románticas ("The Lost City"), las bufonadas ("Jackass Forever") y la acción bélica con “Top Gun: Maverick", la secuela que llevó décadas de desarrollo y se volvió popular más allá de los fanáticos de la original, convirtiendo a Tom Cruise en el nuevo dios de la taquilla: como productor entendió que algunos cambios son buenos pero que la esencia del cine de la vieja escuela no debe traicionarse, lección para el resto de la industria.

Sony

Tuvo su hit a principios del 2022 con la adaptación del videojuego “Uncharted” (US$401 millones), y cerró el año con Brad Pitt y “Bullet Train” (US$293 millones). Pero más allá del suceso de “The Woman King” (US$92 millones de ganancia con un gasto acotado), tuvo varios puntos bajos: el spin off de Spiderman, “Morbius”, apenas recaudó US$167 millones; “Father Stu” cosechó US$21 millones; “Lyle, Lyle, Crocodile” amasó $87 millones; y “Devotion” solo US$17 millones.

Sony no pudo replicar el éxito de “Spider-Man: No Way Home”, que se estrenó en diciembre de 2021, pero logró equilibrio al mantener los presupuestos de sus films bajo control: “Morbius”, la película del vampiro de Marvel (con Jared Leto) no los desangró ya que costó 75 millones de dólares, un monto menor para una película del género. Y el estudio asumió algunos riesgos que valieron la pena, como la épica de acción de Viola Davis "The Woman King" y la adaptación literaria "Where the Crawdads Sing".

Universal

Tuvo un tanque de mil millones de dólares con “Jurassic World Dominion”, y estuvo cerca con “Minions: The Rise of Gru” (US$939 millones). Y apuntó varias películas de bajo costo rendidoras en taquilla; “The Black Phone” (US$161 millones), “Ticket to Paradise” (US$165 millones), “Halloween Ends” (US$ 104 millones), y "No" (US$ 171 millones). Pero chocó con “The Northman” (US$69 millones), “Bros” (US$14 millones), “She Said” (US$10 millones), y “The Fabelmans” (US$ 10,5 millones).

Universal optó por el volumen y la variedad en 2022, lanzando películas de una amplia gama de presupuestos y géneros. Y los resultados fueron mixtos. Las franquicias como "Jurassic World" y "Minions", generaron los dólares impulsando al estudio a recaudar más de $3 mil millones a nivel mundial. Y películas de terror como “The Black Phone” y “No”, rindieron muy por encima de las inversiones.

Pero los esfuerzos de Universal para abrirse a tramas más adultas no lograron dividendos. Candidatas a los Oscar como "The Fabelmans" (de Steven Spielberg) y "She Said" (sobre las periodistas que desenmascararon a Harvey Weinstein) fracasaron a pesar de las buenas críticas.

Warner

Con un nuevo líder corporativo en Warner Bros. Discovery, el estudio se embarcó en una ola de reducción de costos, despidos y proyectos cancelados. Consecuencia de los resultados dispares del 2022, donde tuvo buenos resultados con "The Batman" (US$770 millones), "Elvis" (US$286 millones), y "DC League of Super-Pets" (US$220 millones), pero falló con “Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore” (la precuela de la saga Harry Potter apenas recaudó US$405 millones en Estados Unidos), y “Black Adam” (US$389 millones).

“The Batman”, bajo las órdenes del director Matt Reeves, encontró una nueva forma de entrar en la historia tantas veces contada del vengador enmascarado, y "Elvis" replicó el triunfo de biopics musicales como las de Elton John (“Rocket Man”) y Freddie Mercury (“Rapsodia Bohemia”).

Pero en otras líneas las cosas no salieron según lo planeado: “Animales Fantásticos” parece haber perdido su magia, mientras que “Black Adam” anotó otro fracaso para DC que ya descartó al antihéroe de Dwayne Johnson, el musculoso actor que parecía imbatible en taquilla.

