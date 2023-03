Películas y realizadores que compiten por el máximo galardón en los Oscars

Los Premios DGA (del Sindicato de Directores), que históricamente han coincidido con el eventual ganador del premio al Mejor Director en los Oscar, eligieron a la dupla de Daniel Kwan y Daniel Scheinert por “Todo en todas partes, todo a la vez". Son el tercer equipo de dirección en ganar en los 75 años de historia de la DGA (después de Robert Wise y Jerome Robbins por "West Side Story" y Joel Coen y Ethan Coen por "No Country for Old Men"). Y solo ocho ganadores de los DGA no lograron llevarse el Premio de la Academia en la misma temporada, siendo el último de ellos Sam Mendes por "1917", quien perdió ante Bong Joon Ho ("Parasite") en los Oscar 2020.

Los “Daniels”, como se nombra a la dupla, han ganado el reconocimiento de varios festivales con su historia de la dueña de una lavandería china que parte para salvar el multiverso. Y serían una apuesta de Hollywood para la renovación: a sus 35 años, Kwan y Scheinert son la pareja más joven en ganar DGA.

¿Quién es la alternativa? Justamente un probado veterano: Steven Spielberg. Y ciertamente hay una oportunidad para que el director de “Encuentros cercano”, “En busca del arca perdida”, “E.T.”, “La lista de Schindler” y “Salvando al soldado Ryan” (por estas dos ya ganó el Oscar), logre el tercer reconocimiento en el final de su carrera justamente con "The Fabelmans", que describe los orígenes de su amor por el celuloide mientras traza el deterioro del matrimonio de sus padres.

Y el alemán Malte Grunert es el candidato a la sorpresa con “All Quiet on the Western Front” (producida por Netflix), coronada como Mejor Película en los BAFTA por la Academia Británica, donde se llevó 7 estatuillas. Pero la película germana tiene doble chance: como favorita entre las nominadas a Mejor Película Extranjera.

Entre las 10 nominadas al Oscar A Mejor Película, sobresale sin embargo la gran taquillera del año: "Top Gun: Maverick" (de Paramount Pictures) con Tom Cruise, como los elegidos de la taquilla. como el principal promotor del cine en salas frente a un elenco de films producidos por plataformas. Tal el caso de la “Pinocchio” de Guillermo del Toro, de Netflix, y favorita para Mejor Película Animada: brilló en los Premios Annie y sería la primera película animada del gigante del streaming en ganar en esa categoría, donde ya compitió con "I Lost My Body" (2020), "Klaus" (2020), "Over the Moon" (2021) y "The Mitchells vs. the Machines" (2022).

