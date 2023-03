Pornhub: cómo llegó a ser el sitio más visto de la web

El documental de Netflix "Money Shot" cuenta la historia de uno de los sitios web más visitados del mundo: Pornhub. Con entrevistas a trabajadoras sexuales, activistas y exempleados del gigante del porno, la película es uno de los estrenos del mes (15 de marzo), y “ofrece una inmersión profunda en los éxitos y escándalos de Pornhub”.

Más específicamente, narra como Pornhub cambió el entretenimiento para adultos, permitiendo que el contenido erótico llegara a una audiencia masiva, y convirtiendo a la pornografía en una industria multimillonaria. A la par que explora las acusaciones de tráfico y material no consensuado en el sitio, y la subsiguiente autocensura de Pornhub.

“Money Shot: The Pornhub Story” está dirigida por Suzanne Hillinger, documentalista probada con piezas de corte político que aquí desarrolla su mirada social y económica sobre el fenómeno del gigante de la industria del porno.

Renuncias

La compañía MindGeek, conocida por operar Pornhub, uno de los sitios de contenido para adultos más populares del mundo (tiene 28.500 millones de visitas al año), perdía en septiembre del año pasado a dos de sus principales ejecutivos: al CEO Feras Antoon y el COO (Chief Operating Officer) David Tassillo quienes renunciaron tras un largo período de sangría en las finanzas de la empresa.

La dimisión se produjo justo después de que el medio estadounidense The New Yorker publicara un informe sobre material no consensuado y de menores de edad que hospedaba el sitio y se encontraba disponible para sus usuarios. El medio pudo constatar que las búsquedas en el sitio arrojaban miles de resultados en los que aparecían menores de edad, además de narrar varias historias de víctimas de abuso y violencia que habían encontrado los videos de sus agresiones.

Esas denuncias, que vienen repitiéndose desde 2020, llevaron a que Visa y Mastercard retiraran su apoyo para procesar pagos de la plataforma: la primera enfrenta una investigación por permitir los envíos por un largo tiempo, presuntamente a sabiendas de la actividad ilegal en Pornhub.

Y más recientemente, Meta Platorms, Inc. (antes Facebook) eliminó todas las cuentas de Instagram de Pornhub, en la que el sitio publicitaba sus contenidos. “Instagram valientemente está eligiendo detener su alianza con Pornhub, es tiempo de que todas las entidades corporativas sigan su ejemplo”, opinó Dawn Hawkins, CEO del Centro Nacional de Explotación Sexual en Estados Unidos.

“Ningún contenido ahora se publica sin pasar por la moderación humana y automatizada, y cuando un usuario marca un video, se desactiva hasta que se realiza una revisión”, se defiende ahora MindGeek, el grupo dueño de Pornhub y YouPorn -entre otras plataformas- que produce ganancias cercanas a los 100 mil millones de dólares anuales, y hoy está bajo la lupa de la justicia.

Inicios. Los fundadores de Pornhub son cuatro amigos universitarios canadienses apodados 'los reyes de la obscenidad' que ganaron millones al crear el YouTube de la pornografía en 2007.

Matt Keezer, Stephane Manos, Ouissam Youssef y Feras Antoon -oriundos de Montreal-, habían visto el advenimiento de YouTube y la industria del porno estaba pasando por la misma transición de imágenes de pago a un motor de búsqueda solo para videos. En 2003 ya habían fundado sitios web como Jugg World, A** Listing, KeezMovies y XXX Rated Chicks, donde se podían ver fotos de desnudos y descargar videos cortos. Fue el gen de Pornhub, dominio que Keezer compró por $2.750 a alguien que conoció en una fiesta en la mansión de Playboy.

Primero fundaron Brazzers, un sitio de pago cuyo nombre era un juego de palabras sobre sus raíces de Medio Oriente y la pronunciación de la palabra "hermanos". Bajo Brazzers, comenzaron a contratar productoras en Los Ángeles y Las Vegas, para producir videos de alta calidad.La operación siguió creciendo y Antoon, cuñado de Manos, fue contratado para coordinarlos.

La empresa duplicó su tamaño cada año. "Youssef era el visionario, Manos el vendedor, Keezer el experto en motores de búsqueda. Y Antoon quien los llevó al éxito”, cuenta "Money Shot", el documental de Netflix. Con el tiempo, todos menos el líder dejarían el conglomerado del porno: Keezer dirige un sitio web de reserva de vuelos, y Manos y Youssef presiden Valsoft, incubadora de apps.

Reinicio

En 2010 vendieron la empresa por 140 millones de dólares a Fabian Thylmann, un multimillonario alemán. Pero luego Antoon recompró esa participación en 2013, y continuó sirviendo como director ejecutivo de Pornhub, que tiene 1200 empleados en todo el mundo. Mueve a unos 3500 millones de usuarios cada mes y atrae 120 millones de visitantes al día. Y gana dinero a través de anuncios publicitarios, pero también por el contenido premium de pago, que se vieron enormemente afectados tras el veto repentino de Visa y Mastercard.

Con su viabilidad en riesgo, Pornhub tomó en 2020 medidas drásticas: eliminó todos los videos subidos por cuentas no verificadas y retiró la verificación a cada cuenta que no era propiedad de uno de sus estudios socios. “Eliminaron mis videos con de juego de roles de niña pequeña", explica Suzanne Ferrari, la creadora y directora detrás del estudio SlutInspection.com. Quedaron menos de 3 millones de videos. El contenido animado y erótico que había sido producido por personas que no querían revelar su identidad desapareció.

Pero Pornhub encontraría otras usinas de contenido: si EE.UU., Hungría y la República Checa eran hasta entonces los hubs del porno (con 10 000 estrellas profesionales), Rusia aparecería como nuevo proveedor (superó a la República Checa en cantidad de pornográfos). El este europeo aporta aun hoy una porción importante de la industria triple x y Praga es la capital de la industria, y sede de WGCZ Holdings, propietaria de xVideos el principal competidor de Pornhub.

por R.N.