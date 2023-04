Quién es el productor argentino detrás del nuevo hit de Broadway

Con el protagónico de Oscar Isaac y Rachel Brosnahan, ganadores del Golden Globe, “The Sign in Sidney Brustein's Window”, la obra de Lorraine Hansberry, es la nueva sensación de Broadway, la meca teatral neoyorkina donde se presentará por sólo 10 semanas (tuvo su preview el 25 de abril y el estreno el jueves 27) en el James Earl Jones Theater.

Y tiene entre sus productores al argentino Diego Kolankowsky, ganador del Tony, quien ya produjo en Broadway los musicales "One on this island", "Spring Awakening" y "Beetlejuice", entre otros, y vuelva con esta obra tras la sensación de "American Buffalo", de David Mamet, que contó con un elenco de estrellas: Laurence Fishburne, ganador del Tony y conocido por su papel de Morfeo en Matrix; Sam Rockwell, ganador del Óscar al mejor actor de reparto por "Tres anuncios para un crimen"; y Darren Criss, ganado un Emmy por su papel en "El asesinato de Gianni Versace".

Dirigida por Anne Kauffman, “The Sign in Sidney Brustein's Window” transporta al Greenwich Village de los años 60s, y retrata a un grupo diverso de amigos cuyos sueños progresistas no encajan del todo con la realidad. En el centro están Sidney e Iris Brustein (Isaac y Brosnahan), luchando por ver si su matrimonio, con todo su ingenio, pasión y crueldad, puede sobrevivir a los ideales de Sidney.

"La obra de Lorraine Hansberry continúa siendo una poderosa llamada a la acción. Esta producción imaginativamente puesta y apasionadamente actuada le hace justicia a su visión política”, calificó Entertainment Weekly. Mientras que The Chicago Tribune destacó la “fuerza asombrosa” de la obra y de una de las más grandes dramaturgas estadounidenses, que regresa a Broadway por primera vez en más de 50 años.

Kolankowsky, productor y creativo de medios, cine y teatro, y director de DK Group International, va camino a la década ganada en Broadway, donde obtuvo con “Once on this Island” el Tony Award en el rubro Best Musical Revival, y suma reconocimientos tras la producción también de “Gettin’ the Band Back Together” y “Ohio State Murders”.

por R.N.