Las series más vistas del 2023 y las que vienen en el segundo semestre

La TV por streaming no muestra signos de desaceleración en 2023. Por el contrario, la lista de programas de alto perfil, alto valor de producción y repletos de estrellas, está colmada. Entre las ofertas: un videojuego convertido en un éxito de HBO, el regreso de favoritos como “Yellowstone” y “Your Honor” en Paramount+, y los tanques de Netflix. Y hay más por venir.

HBO

Cuando se trataba de adaptar “The Last of Us”, HBO tenía un enorme desafío entre manos. Basado en un videojuego amado que ha vendido la asombrosa cantidad de 37 millones de copias, llegaba con una base de fans incorporada que esperaba que se aproximara lo más posible al material original. Y el show ambientado en un futuro postapocalíptico zombie, cumplió con la estética y las actuaciones sobrias de sus dos protagonistas, Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, que cosecharon elogios. El programa sumó más de 388 millones de horas vistas en la plataforma HBO Max y es el gran éxito en lo que va del año, pero no el único.

La frenética cuarta y última temporada “Sucesión”, la épica de la industria de los medios desarrollada por Jesse Armstrong, regresó con la muerte del patriarca Logan Roy en un impactante giro temprano y, después de un funeral dramático, se sucede una ráfaga de maniobras, traiciones sísmicas, y una elección dramática: las riendas de Waystar Royco finalmente serán entregadas a (alerta de spoiler) Lukas Matsson (Alexander Skarsgard) y Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen). Para Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) y Shiv (Sarah Snook), el final es absolutamente devastador, uno que asegurará que el programa sea recordado como uno de los mejores de la década. La cuarta temporada promedia hasta ahora los 8.4 millones de televidentes por episodio superando los 7.4 de la anterior.

Y la apuesta de mitad de año en HBO estrenó este 22 de junio: la segunda temporada de “Just like that” secuela de “Sex and the City” que dejó momentos ilustres y discursos virales. El regreso de Aiden será la clave de la nueva temporada en la que también se apunta al regreso de Samantha Jones para sostener los ratings: cuando debutó en diciembre de 2021, fue el mejor estreno histórico de la plataforma del grupo Warner Bros. Discovery.

Netflix

La serie coreana “Beef” fue la gran sorpresa para el gigante del streaming en la primera mitad del año. La trama enfrenta a Steven Yeun con Ali Wong, Yeun interpreta a un trabajador y Wong a un empresario que ha construido un negocio lucrativo. Ambos confluyen en estados alterados, y cuando sus caminos chocan literalmente en un incidente de furia al volante, cada uno se convierte en el blanco de la ira del otro. Fue la ficción más vista en abril, repitiendo el éxito de otros hits de la factoría coreana, entre las que se cuentan por supuesto “El juego del calamar”, y una ficción que llegó en los últimos días del 2022 y arrasó en la plataforma durante enero: “La gloria” acumuló 436,9 millones de horas vistas: retrata a una joven que decide el mejor curso de acción para vengarse después de haber sido acosada hasta el punto de abandonar la escuela.

Y Netflix todavía se guarda algunos tanques para este año. De hecho, uno de ellos acaba de estrenar: la sexta temporada de “Black Mirror” llegó el pasado 15 de junio, incluyendo a un elenco de notables entre los que se cuentan Salma Hayek, Paapa Essiedu, Annie Murphy, Myha'la Herrold, Zazie Beetz y Anjana Vasan, en cinco episodios oscuros pero divertidos, bajo la batuta de Charlie Brooker y su generosa dosis de existencialismo.

El segundo semestre encierra en tanto el estreno de la segunda temporada de otra serie coreana: “Todos estamos muertos”, cuyo debut en enero de 2022 totalizó 560,78 millones de horas vistas (se basa en el webtoon "Now at Our School" y tiene una calificación de 7.5/10 en IMDb). El programa de televisión de suspenso y zombis está ambientado en una escuela secundaria donde una enfermedad misteriosa ha transformado a los estudiantes en muertos vivientes.

El teen spirit que le rinde a Netflix: tuvo 1.2 billones de horas vistas entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 con la primera temporada de “Merlina”, el spinoff de “Los Locos Adams” (la segunda podría llegar a fines de este año). Y mismo público al que apelará con la quinta temporada de “Stranger Things”, cuyo estreno oscila entre diciembre de 2023 y los primeros meses del 2024.

Contendientes

Por el lado de Disney+ el gran estreno en la primera mitad del año fue la tercera temporada de “The Mandalorian”, la serie que tiene a Pedro Pascal (sí, es el actor del momento) como el cazarrecompensas del universo Star Wars. Lejos estuvo de los ratings de su ciclo debut, pero le sobra para ser mucho más exitosa que otras tramas de la franquicia como “Andor” o “Obi-Wan Kenobi”. Y Disney seguirá la línea con el estreno en agosto de “Ahsoka”, sobre la jedi aprendiz de Darth Vader. Mientras tanto, alimentará en paralelo a los fans de Marvel con “Invasión secreta”, que comenzó a emitirse el 21 de junio y cuenta las aventuras de Nick Fury, el agente que coordinó a los Avengers.

Por el lado de Star+ y Paramount+, en tanto, la apuesta es a las series dramáticas con actuaciones potentes que le valen las mieles de la crítica e impactan en televidentes que llegan con el boca a boca, imprimiéndoles el sello de calidad que buscan para sostener suscriptores. Allí se apuntó el pasado 22 de junio la segunda temporada de “The Bear”, la serie dirigida por Jeremy Allen White que subirá la apuesta con dos episodios más que la primera temporada, con un total de 10 episodios (estrena el 23 de agosto en Argentina). "No es una reapertura, es un renacimiento", afirma el teaser.

Bob Odenkirk, conocido como el defensor criminal Saul Goodman en Better Call Saul, se une al elenco de “The Bear”, que gira en torno a Carmy, un chef estrella que vuelve a su ciudad natal para hacerse cargo del restaurante barrial de su fallecido hermano. Producida por FX, la trama de la segunda temporada incluye nuevo personal y el regreso de una ex novia.

Jeremy Allen White (ganador del Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores) y Ayo Edebri repetirán sus papeles como Carmy y Sydney.

En Paramount+, finalmente, el 2023 trajo el estreno de la segunda temporada de “Your Honor”, protagonizada por el ganador del Emmy Bryan Cranston (por siempre el Walter White de “Breaking Bad”), un juez que termina preso tras encubrir el asesinato y fuga de su hijo en un accidente de tránsito. a resultados favorables para una estrategia más madura.

