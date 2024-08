Quiénes son los actores y actrices que más facturan

Robert Downey Jr. regresará al MCU, el universo cinematográfico de Marvel, como el clásico villano de los Cuatro Fantásticos: Doctor Doom. El anuncio se hizo hace unas semanas, y Kevin Feige, mandamás de Marvel dentro de Disney, confirmó también a los hermanos Russo para dirigir las dos próximas películas de los Vengadores: “Doomsday” se estrenará en mayo de 2026, y “Avengers - Secret Wars”, llegará en mayo de 2027.

Downey se convirtió en una de las estrellas más importantes del cine después de lanzar el Universo Cinematográfico de Marvel con Iron Man de 2008. Su trabajo ayudó a impulsar al MCU a convertirse en la franquicia cinematográfica más taquillera de todos los tiempos, y fue recompensado generosamente, ganando más de 50 millones de dólares en el proceso.

El actor se retiró del papel de Tony Stark/Iron Man con “Avengers: Endgame” en 2019, en la que su personaje murió salvando el universo. Y desde entonces, ha sido un desafío para Marvel encontrar un protagonista que lo reemplace como líder. Varias veces desde entonces han pensado en resucitarlo: clonarlo, traerlo de otros universos paralelos. Pero finalmente optaron por una decisión más polémica: que el actor regrese como el villano de la nueva etapa.

Así Downey fue revelado en una ceremonia casi religiosa cuando unas dos docenas de hombres vestidos con túnicas color oliva y máscaras metálicas del Doctor Doom, subieron al escenario, uniéndose a Feige y los hermanos Russo. “Si vamos a llevar a Victor Von Doom a la pantalla... Es uno de los personajes más complejos de todos los cómics... este es potencialmente uno de los personajes más entretenidos de toda la ficción", dijo Joe Russo. "Si vamos a hacer esto... entonces vamos a necesitar al mejor actor del mundo".

La audiencia estaba al borde de sus asientos. Continuó: “Como prueba de las posibilidades inimaginables del Universo Marvel, les presentamos a la única persona que podría interpretar a Victor von Doom…”

Entonces un hombre enmascarado y vestido con un traje verde dio un paso adelante y se desenmascaró: Downey, orgulloso, listo para la adulación. Las más de 6.500 personas en la audiencia perdieron la cabeza y aplaudieron a rabiar. Su regreso es la promesa de una gran historia, y miles de millones para Disney.

La franquicia Vengadores es la joya de la corona para Marvel Studios, que construyó su reputación al lograr lo que muchos pensaban que era imposible cuando combinó a los héroes de las películas de Iron Man, Capitán América y Thor para formar un equipo que se convirtió en un éxito en 2012. Y Downey viene de alcanzar el mejor momento de su carrera, con su primer Oscar por su papel de Lewis Strauss en la “Oppenheimer” de Christopher Nolan, además de una nominación al Emmy por “The Sympathizer” de HBO.

Taquillero

La de Robert Downey es probablemente la mayor historia de redención en Hollywood. Recuperándose de años de adicción, canalizó cantidades iguales de carisma y tragedia en su interpretación de Iron Man, que terminó convirtiéndolo en un nombre familiar. El genio, multimillonario, playboy y filántropo Tony Stark lo que lo ha convertido en una sensación de taquilla, así como en uno de los actores mejor pagados del mundo.

Y El MCU no sólo revivió la carrera de Robert Downey Jr. sino que también lo estableció como uno de los actores más ricos del mundo. Encabezó la lista de Forbes de los actores mejor pagados tres veces seguidas entre 2013 y 2015. De sus 10 películas más taquilleras, nueve son del MCU, incluida “Iron Man” (2008). Antes De eso, había recaudado 585 millones de dólares en la taquilla mundial, con Gothika (2003), como máximo hito. Y luego, con “Sherlock Holmes” (2009) y su secuela bajo la dirección de Guy Ritchie, sumó otro billón a la cuenta (la primera recaudó 498 millones de dólares y 535 millones de dólares la segunda). El último año, “Oppenheimer” ganó 946 millones de dólares, y se llevó una estatuilla tras estar nominado antes por “Tropic Thunder” (2008) y “Chaplin” (1992).

Rendidores

Según el sitio The Numbers, el líder entre los actores más taquilleros de la historia es Samuel L. Jackson, lo cual no es difícil de creer, considerando que ha estado en películas de Star Wars, Marvel, Jurassic Park y buena parte de la filmografía de Quentin Tarantino. Después de “Pulp Fiction”, Jackson se asoció con Tarantino para “Jackie Brown” (1997), “Kill Bill: Volumen 2” (2004), “Django Unchained” (2012) y “The Hateful Eight” (2015), cada una de las cuales fue aclamada por la crítica y la taquilla.

Según The Numbers, Jackson, que ha actuado en más de 100 películas, ha desempeñado papeles principales en 54 de ellas, y 35 de sus películas han recaudado al menos 200 millones de dólares en todo el mundo. El actor con mayores ganancias de todos los tiempos ha ganado casi 15 mil millones de dólares mundialmente. Y a Jackson le siguen de cerca sus coprotagonistas del universo Marvel, Robert Downey Jr (14.400 millones de dólares en todo el mundo) y Scarlett Johansson (14.600 millones de dólares en todo el mundo).

Otro team Marvel en la lista es Chris Hemsworth (Thor), más exitoso gracias a esos tanques que dos leyendas como Harrison Ford y Tom Cruise, que casualmente también han sido tentados por Disney para ser parte del MCU.

Talentos

Ford, que regresó el año pasado por quinta vez para interpretar en “the Dial of Destiny” a uno de sus personajes más icónicos, Indiana Jones, y será recordado como el heroico forajido de Star Wars, Han Solo, interpretará a Thunderbolt Ross en “Captain America: Brave New World”.

Y Cruise, que pasó por una mala racha a mediados de la década de 2000, volvió como la la temeraria estrella de los thrillers de acción de la franquicia “Misión Imposible”, pero su película más exitosa hasta la fecha es “Top Gun: Maverick” de 2022, secuela de uno de sus éxitos anteriores de mediados de los 80.

El lote de talentos taquilleros se completa con Tom Hanks, quien comenzó su carrera en la comedia, viró al romance, y finalmente demostró sus inmensas dotes dramáticas con “Filadelfia”, “Forrest Gump”, “Apollo 13” y “Náufrago”. Sin embargo, su película más taquillera es “Toy Story 4” donde presta la voz del vaquero Woody.

¿Un bonus track a la lista? Denzel Washington, otro de los actores mejores pagos del 2023 con 24 millones de dólares. La estrella de “The Equalizer” tiene 69 años y grandes estrenos en el horizonte cercano: “Gladiator 2” y “The Piano Lesson”.

Cheques

Ben Affleck ganó en 2023 unos 38 millones de dólares, y ocupa el noveno puesto del ranking de los mejores pagos en el último año. Por delante va Jason Statham con 41 millones de dólares. El actor británico de 56 años tuvo un 2023 muy ocupado, habiendo protagonizado “Fast X”, “Meg 2” y “Expend4bles”. Y en enero de este año estrenó “The Beekeeper” para una carrera prolífica y con enormes ganancias. A la par en el último ciclo con una estrella de la talla de Leonardo DiCaprio, que embolsó 41 millones de dólares como actor y productor de Killers of the Flower Moon: sus próximos proyectos incluyen producir una película biográfica sobre el creador de Atari e interpretar a Theodore Roosevelt, hit seguro del 2024.

Matt Damon cosechó en 2023 US$43 millones, interpretando a Leslie Groves en “Oppenheimer” y Sonny Vaccaro en “Air”. Y Ryan Gosling, la estrella de Barbie, de 43 años, ocupa el cuarto lugar en la lista de los que más facturaron, habiendo ganado 43 millones de dólares en 2023. Superado por Tom Cruise con 45 millones de dólares con la primera parte de “Misión Imposible: Dead Reckoning” (la segunda está prevista para 2025), y Adam Sandler en la primera posición con 73 millones de dólares.

El genio de la comedia tiene un lucrativo acuerdo con Netflix. Además de protagonizar la secuela de comedia “Murder Mystery 2” y la comedia dramática “You're So Not Invited to My Bar Mitzvah”, también prestó su voz a “Leo the Lizard. En 2024 ya estrenó “Spaceman”, todas en la plataforma.

Actrices

Margot Robbie recaudó en 2023 unos 59 millones de dólares como actriz y productora de Barbie, convirtiéndose en una de actrices más taquilleras de todos los tiempos.Con solo 33 años, Robbie ya es una figura de Hollywood, y tiene un 2024 que la mantendrá ocupada, con el estreno de “A Big Bold Beautiful Journey.

La otra gran estrella femenina del último año es la protagonista de Friends, Jennifer Aniston, con 42 millones de dólares por liderar en “Murder Mystery 2”, así como en su serie para Apple TV “The Morning Show”, cuya cuarta temporada se espera para 2025.

Y finalmente una mención especial para Zoé Saldaña, partícipe de franquicias taquilleras como “La maldición del Perla Negra” de 2003, o el reinicio de Star Trek (como Uhura), quien es la Neytiri en la Avatar de James Cameron (volverá a interpretarla en 2025) y ha protagonizado varias películas de Marvel como Gamora.

La forajida cósmica convertida en heroína es la segunda más exitosa del Universo Marvel detrás de Scarlett Johansson, la Natasha “Black Widow” Romanoff que logró film propio que recaudó 379 millones de dólares en la taquilla mundial. Johansson encabezó dos veces la lista de Forbes de las actrices mejor pagadas del mundo: primero en 2018 y luego en 2019, con ganancias de 46 millones de dólares y 56 millones de dólares, respectivamente.

por R.N.