Se viene Frozen 2: el gran éxito navideño

Frozen 2 ya arrasa en taquilla en su fin de semana de estreno mundial (aquí llegará el 2 de enero). La nueva perla de Walt Disney Studios arrancó de forma inmejorable: más de 350 millones de dólares en todo el mundo en sus primeros días en cartelera. En Estados Unidos (donde la primera “Frozen” aterrizó en 2013 y recaudó 93 millones), la aventura de Elsa, Anna, Olaf y compañía, ya supera la marca con 127 millones de dólares.

La película dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee ya se anota para pelear las primeras posiciones del año y todo parece indicar que la secuela superará la marca de la primera entrega, que aún sigue siendo la película de animación más taquillera de la historia con us$ 1.300 millones. Se convertiría así en la sexta película de Disney que supera la barrera de los 1.000 millones de dólares este año, algo que ya conseguieron “Vengadores: Endgame”, “El Rey León”, “Capitana Marvel”, “Aladdin” y “Toy Story 4”.

La historia. ¿Cuál es el origen de los poderes de Elsa? ¿Qué responsabilidades tiene alguien con esas facultades y cuál es su lugar en el mundo? Estas son algunas de las grandes preguntas que plantea “Frozen 2”, la esperada secuela que busca reeditar el éxito.

Esta nueva entrega expande el mundo de Frozen más allá de los límites del reino helado de Arendelle para que Elsa y compañía se adentren en sendas no recorridas en busca de las respuestas que aseguren el futuro de su pueblo. "Esto de arriesgarse y adentrarse en lo desconocido también sirve para nosotros porque, como cineastas, no hemos hecho nunca antes una secuela musical, algo que entraña sus propios retos y desafíos", apunta Peter Del Vecho, productor del filme.

Y es que a la hora de lanzarse a dar continuidad a la historia, la clave siempre fue encontrar una aventura que encajara de forma natural con los personajes, y con lo relatado en la primera película. Y al igual que la primera entrega, que tomó como punto de partida el cuento de Hans Christian Andersen “La reina de las nieves”, la secuela se completada con otras leyendas y personajes de la mitología nórdica.

Sin pareja. Además de encontrar la historia correcta y producir otro hit musical (aunque “Let It Go” es insuperable), el otro gran reto era lograr la necesaria evolución de sus personajes. “Hemos querido que los personajes maduren, y ahora que muchos de los espectadores de la primera película han crecido, pueden verse también reflejados en ellos", explica el productor del filme cuyo centro vuelve a ocupar Elsa, un “perfecto personaje mitológico que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la factoría Disney”.

Y es que el poder de Elsa ha roto barreras dentro y fuera de la pantalla con esas imágenes de niños disfrazados de princesas junto a sus padres. “Recuerdo esos vídeos, y esas imágenes, perfectamente. Y lo que más me gusta de ella es que los espectadores hacen suya la película, se la llevan a casa”, refrenda el productor.

Así, y ante el reclamo de muchos fans que piden una pareja -príncipe o princesa- para Elsa, es tajante: “Su viaje no es sentimental, no es amoroso. Ella no necesita un romance para completarse. Lo que busca es entender sus poderes, descubrir sus orígenes y su lugar en el mundo”.

