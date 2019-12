Series y magia: por qué forman el matrimonio perfecto

Las series mágicas, o de fantasía, son una de las mayores beneficiadas por la tecnología. Así lo demuestran las excelentes producciones que llegaron a las pantallas de todo el mundo en los últimos años. Ninguna de las grandes productoras de contenido de estos tiempos se quiso quedar afuera del mundo mágico, por lo que ofrecen un amplio abanico de posibilidades a la hora de elegir qué ver. Por eso, hay desde historias con alguna pata en la realidad o un hecho histórico hasta relatos completamente ficcionales.

Se trata de producciones que atrapan a niños, jóvenes y no tan jóvenes. “Game of Thrones”, la serie de HBO más exitosa hasta el momento, cuya última temporada se estima que costó unos 15 millones de dólares por capítulo, es testigo de la pasión alrededor de las historias que involucran monstruos, paisajes increíbles y magia. El último capítulo de la serie fue visto por un total de 19 millones de personas a través de HBO, HBO Go y HBO NOW, los canales oficiales de “Game of Thrones”. En la misma sintonía exitosa se espera “El Señor de los Anillos” que hará Amazon Prime Video, cuyo presupuesto inicial será de 500 millones de dólares para las dos primeras temporadas. La trilogía de películas de la saga del Anillo costó aproximadamente 281 millones de dólares.

The Witcher. No solo de efectos visuales se valen las series mágicas para crear sus mundos y personajes. El maquillaje y las prótesis faciales siguen siendo de suma importancia en este universo. Un ejemplo de esto es “The Witcher”, una de las series más esperadas del año, que llegará este 20 de diciembre a la pantalla de Netflix. La primera temporada contará con 8 capítulos y estará protagonizada por Henry Cavill (el más reciente Superman del cine).

Basada en las obras de la saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrej Sapkowski (que vendió, globalmente, más de 33 millones de libros), “The Witcher” sigue las aventuras de Geralt, un cazador de monstruos solitario que tiene problemas para encontrar su lugar en el mundo, donde la gente, a menudo, suele tener peores intenciones que las propias bestias. Dentro del mundo gamer también es un personaje muy reconocido, ya que sus diferentes adaptaciones vendieron más de 40 millones de juegos. Por tanto, la apuesta de Netflix es a un producto que ya tiene su buena fama y que, en su estreno, promete batir récords de audiencia.

Carnival Row. Amazon Prime Video lanzó, en agosto pasado, “Carnival Row”, su propia serie de fantasía. En este caso, se trata de una producción neovictoriana que gira alrededor de la historia de amor entre Philostrate (Orlando Bloom), una especie de Sherlock Holmes que persigue pistas de crímenes racistas, y la joven Vignette (Cara Delevingne), un hada que emigró de su patria luego de que fuera destruida. El submundo de la época victoriana (1837-1901) y todo el imaginario popular alrededor de esos años han sido usados de forma recurrente en la narrativa fantástica, como las películas “Sweeney Todd” (2007), “Alicia en el País de las Maravillas” (2010) o “La Liga extraorinaria” (2003).

La historia transcurre en Burgo, una gran ciudad dickensiana en la que conviven humanos con todo tipo de criaturas mágicas, normalmente refugiadas y desheredadas. Se muestra, desde un primer momento, como un drama político, social y criminal. Así, la serie, creada por Travis Beacham y René Echevarria, busca funcionar como una alegoría de la crisis de los refugiados, las migraciones y un mundo completamente convulsionado. La primera temporada de ocho capítulos se encuentra disponible en Amazon Prime Video, mientras que ya fue confirmada una segunda que llegará a mediados del 2020.

His Dark Materials. Por su parte, HBO, el otro gran productor de contenido, estrenó a principios de noviembre “His Dark Materials” lo que, espera, será la sucesora natural del éxito absoluto de “Game of Thrones”. La primera temporada culminará con el octavo episodio que llegará el 22 de diciembre a la pantalla del canal premium. Se trata de una co-producción con BBC. En esta serie sí juegan un papel fundamental las animaciones por computadora que dan vida a los daimonions, una manifestación en forma animal de su espíritu y conciencia. La polémica está presente, también, por el carácter “antirreligioso” que le achacan a los libros en los que está basada la serie.

Inspirada en la exitosa saga homónima escrita por Philip Pullman, que vendió mundialmente más de 18 millones de ejemplares en más de 40 idiomas, “His Dark Materials” sigue a Lyra Belacqua (Dafne Keen), una niña que descubre que los demás niños de su pueblo están siendo secuestrados. Luego de salvarse reúne a un grupo de “rebeldes” que la ayudarán a resolver el misterio y detener a los responsables.

A esta historia, compleja por sus giros y por el universo en que se desarrolla, se le suman los mencionados daimonions, que varían según la personalidad de cada personaje. El “malo” de la serie es una institución muy parecida a la Iglesia Católica, de ahí vienen gran parte de las polémicas alrededor de esta narración que es conocida como la antítesis de “Las Crónicas de Narnia”, principalmente por las acusaciones de Pullman a Lewis, autor de Narnia, de ser racista y misógino en sus novelas. La magia tiene también sus polémicas ideológicas.

por Jeremías Wald Acuña