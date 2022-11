“¿Estás ahí?”: una comedia sobre el amor

Ana y Fran acaban de mudarse para comenzar a vivir juntos. Pero no están solos. Un ser invisible (o casi invisible) habita la casa. Y parece no ser del todo amigable. ¿Estás ahí? es una comedia y una historia de amor en la que lo que se ve no siempre es exactamente lo que está ahí. Se estrenó con dirección del autor en 2004 y en el Cervantes.

En 2005, Daulte vuelve a montarla en el Teatro Romea de Barcelona con elenco catalán. En 2008 lo vuelve a hacer en el Lara de Madrid. En los últimos años la obra se ha estrenado en Sydney, México, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Caracas y Montevideo.

La nueva versión cuenta con actuaciones de Alejandro Ini y Emilse Díaz, música original y piano en escena de Rubén Ferrero, percusión de Eduardo Righetti y dirección de Daniela Lozano.