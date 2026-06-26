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TEATRO | 26-06-2026 20:31

Lograda adaptación de Cortázar

“La salud de los enfermos” de Julio Cortázar. Con Gabriel Schapiro, Cecilia Cósero, Paula Thie, Edgardo Marchiori y Martha Sosa Quintana. Músico en escena: Michel Gaudín. Dirección y puesta en escena: Leandro Cóccaro. Del Pueblo, Lavalle 3636.

La salud de los enfermos. | Foto:Gentileza Guillermina Arciniega.
La salud de los enfermos. | Foto:Gentileza Guillermina Arciniega.

Incluido en el libro de cuentos “Todos los fuegos el fuego” del escritor argentino Julio Cortázar, publicado en 1966, el relato narra los esfuerzos de una familia por evitar a la madre, anciana y enferma, el dolor que le causaría la noticia de la muerte de Alejandro, su hijo menor y, más tarde, la de la tía Clelia. Por lo tanto, los parientes representan una suerte de "comedia" que llamarán "piadosa" por ser mentiras nacidas de la compasión.

Anteriormente representado en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, durante 1990, encuentra renovada lectura en la lograda versión de Leandro Cóccaro, también director y puestista.
Se destacan, una convincente Martha Sosa Quintana, como la madre, la autoridad de Edgardo Marchiori, en el rol del tío Roque, y el promisorio talento de Paula Thie, como la desamparada María Laura. 

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Jorge Luis Montiel

Jorge Luis Montiel

Periodista crítico de artes y espectáculos.

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