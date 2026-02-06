Francella vs. Darín: la noche de la revelación teatral

El 28 de marzo de 2026 quedará inscripto en la memoria del teatro porteño como una noche de esas que parecen escritas por un guionista caprichoso. Por primera vez en muchos años, las dos figuras más convocantes del espectáculo argentino se enfrentarán —sin proponérselo— en la misma franja horaria y a pocas cuadras de distancia. Guillermo Francella estrenará “Desde el jardín” en el Metropolitan, mientras Ricardo Darín ofrecerá una de las últimas funciones de “Escenas de la vida conyugal” en el Coliseo. De esta forma, Corrientes volverá a latir como en sus épocas doradas. No será una competencia, pero sí un duelo simbólico entre dos maneras de entender el estrellato.

Francella regresa con una apuesta ambiciosa. “Desde el jardín”, adaptación de la novela “Being There” de Jerzy Kosinski, y llevada al cine por Peter Sellers en 1979, lo coloca en la piel de Chance Gardiner, un hombre ingenuo cuya simpleza es interpretada como sabiduría política. Dirigida por Marcos Carnevale y con producción del propio actor junto a Adrián Suar y Pablo Kompel, la obra combina sátira, comedia negra y drama social. El elenco, que incluye a Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace y Carla Pandolfi, acompaña una historia que dialoga con el presente. La construcción mediática del prestigio y la liviandad con que se confunde forma con contenido. En un contexto atravesado por la sobreexposición y el ruido, Francella apuesta a un personaje que habla poco y dice mucho.

Darín, en cambio, vuelve a un territorio conocido y consagrado. “Escenas de la vida conyugal”, bajo la dirección de Norma Aleandro y junto a Andrea Pietra, se despide de Buenos Aires tras un recorrido internacional que superó los 650.000 espectadores. El clásico de Ingmar Bergman encontró en esta versión una lectura íntima y contemporánea sobre el amor y el desgaste. Las funciones de marzo, muchas de ellas agotadas, marcan el cierre de un ciclo que ya es parte de la historia teatral reciente. Darín, con su sobriedad característica, confirma una vez más su capacidad de convertir el silencio en acontecimiento.



En principio, dicho duelo de titanes, se repetirá la noche siguiente, la del 29 de marzo. Salvo que la obra de Darín decida agregar funciones y así continuar una disputa en la que no pierde nadie y sí gana el público argentino de tener a sus dos máximas figuras, sobre las tablas.

Pero la coincidencia no es nueva. En diciembre de 2023 ambos protagonizaron otro cruce singular. El estreno simultáneo de dos documentales sobre el Mundial de Qatar. “Muchachos”, narrado por Francella, superó el millón de espectadores y se convirtió en el documental argentino más visto de los últimos 25 años. “Elijo creer”, con la voz de Darín, alcanzó 457.368 entradas y el tercer puesto en la taquilla anual. Fue un enfrentamiento estadístico más que artístico, pero consolidó una evidencia, juntos concentran casi 48 millones de espectadores en el cine argentino desde 1997, según datos de la página Ultracine. Darín acumula 24,2 millones; Francella, 23,4. Números que explican por qué cada uno, por separado, es garantía de público.

También compartieron pantalla en “El secreto de sus ojos”, la película de Juan José Campanella que ganó el Oscar en 2010 y se convirtió en un hito cultural. Allí, en registros distintos, confirmaron su jerarquía. Darín ya había marcado a fuego la taquilla con “Nueve reinas” y más tarde con “Relatos salvajes” y “Argentina, 1985”, consolidando un perfil de actor dramático de alcance internacional. Francella, por su parte, atravesó una transformación notable. Del humor televisivo de “La familia Benvenuto” y “Casados con hijos” al drama inquietante de “El clan”, sin abandonar éxitos populares como “El robo del siglo”.

Ninguno estuvo exento de tropiezos. Darín conoció proyectos menos celebrados en los años noventa y algunas apuestas teatrales de recepción dispar. Francella enfrentó críticas en incursiones cinematográficas que no alcanzaron la expectativa comercial. Sin embargo, ambos supieron capitalizar los traspiés como parte de una trayectoria en constante reinvención.

La noche del 28 de marzo no consagrará a un ganador. Consagrará, en todo caso, una época. Mientras el Metropolitan y el Coliseo enciendan sus marquesinas, Buenos Aires asistirá a un acontecimiento infrecuente, ver a sus dos máximos referentes en plenitud, cada uno defendiendo su obra, su estilo y su público. En tiempos de fragmentación cultural, esa simultaneidad es una celebración. El teatro, una vez más, será el escenario donde las leyendas se cruzan sin necesidad de competir.