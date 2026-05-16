Sunday 17 de May, 2026
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TEATRO | Ayer 23:20

Retrato de un artista genial y controvertido

“Queridísimo Truman”. Dramaturgia: Gabriel Oliveri y Florencia Bendersky. Actúan: Gabriel Oliveri y elenco. Dirección: F. Bendersky. Disponible en Teatrix.com

Queridísimo Truman. | Foto:Gentileza Gustavo Llados/Alejandro Zárate (Foto de Carlos Furman).
Queridísimo Truman. | Foto:Gentileza Gustavo Llados/Alejandro Zárate (Foto de Carlos Furman).

Tras su paso por el teatro, llega a la pantalla esta biografía musicalizada sobre el escritor estadounidense Truman Capote, autor de la famosa novela “A sangre fría”.

La propuesta refleja su exquisita pluma, su extravagante personalidad, su pública y abierta homosexualidad y las derivas trágicas de su pasión por la escritura, los placeres, el alcohol y las sustancias ilegales. Protagonizada por Gabriel Oliveri, junto a Sergio Grimblat y Cristóbal Barcesat, la obra recorre el ascenso meteórico y el descenso trágico del ícono norteamericano. 

Con una puesta cinematográfica de 4 cámaras 4K y lentes de largo alcance para capturar cada gesto, Teatrix ofrece una experiencia inmersiva que combina música en vivo (de Gershwin a Gardel) con el drama de un genio que murió en la soledad y el exceso.

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Alejandro Ullúa

Alejandro Ullúa

Periodista crítico de televisión.

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