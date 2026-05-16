Retrato de un artista genial y controvertido

Tras su paso por el teatro, llega a la pantalla esta biografía musicalizada sobre el escritor estadounidense Truman Capote, autor de la famosa novela “A sangre fría”.

La propuesta refleja su exquisita pluma, su extravagante personalidad, su pública y abierta homosexualidad y las derivas trágicas de su pasión por la escritura, los placeres, el alcohol y las sustancias ilegales. Protagonizada por Gabriel Oliveri, junto a Sergio Grimblat y Cristóbal Barcesat, la obra recorre el ascenso meteórico y el descenso trágico del ícono norteamericano.

Con una puesta cinematográfica de 4 cámaras 4K y lentes de largo alcance para capturar cada gesto, Teatrix ofrece una experiencia inmersiva que combina música en vivo (de Gershwin a Gardel) con el drama de un genio que murió en la soledad y el exceso.