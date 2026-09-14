La tecnología como aliada

La integración de alarmas, videovigilancia inteligente, controles de acceso y monitoreo profesional permite anticipar situaciones de riesgo, reducir falsas alarmas y mejorar la capacidad de respuesta. El desafío ya no consiste en sumar dispositivos aislados, sino en diseñar sistemas capaces de trabajar de manera coordinada.

La seguridad en barrios privados, parques industriales, depósitos, oficinas y establecimientos comerciales atraviesa una profunda transformación. Durante muchos años, la protección de estos espacios se apoyó principalmente en barreras físicas, cámaras de seguridad y personal de vigilancia. Hoy, ese modelo evoluciona hacia soluciones integradas, conectadas y con mayor capacidad para analizar lo que sucede en tiempo real.

Este cambio responde tanto a la evolución tecnológica como a la necesidad de administrar instalaciones cada vez más complejas. Un barrio privado puede tener varios accesos, kilómetros de perímetro, espacios comunes, viviendas particulares, proveedores, visitantes y personal circulando permanentemente. Una empresa, por su parte, debe proteger personas, mercadería, información, vehículos y sectores con diferentes niveles de autorización.

En ambos casos, la tecnología se convierte en una aliada fundamental. Pero su verdadero valor no está solamente en observar o registrar un incidente, sino en detectarlo tempranamente, verificarlo y activar una respuesta adecuada.

De sistemas aislados a una estrategia integral. Una cámara puede registrar lo ocurrido. Una alarma puede advertir una intrusión. Un control de acceso puede determinar quién ingresó a una instalación. Sin embargo, cuando estos sistemas funcionan de manera independiente, parte de la información se pierde o llega de forma fragmentada a quienes deben tomar decisiones.

La tendencia actual es integrar videovigilancia, detección perimetral, alarmas, controles de acceso, iluminación, intercomunicadores y plataformas de monitoreo dentro de una misma estrategia.

La Security Industry Association identifica a la inteligencia artificial como la principal fuerza de transformación para la industria de la seguridad en 2026. Además, señala que la seguridad física está ampliando sus límites para integrarse con los sistemas de los edificios, las redes informáticas y las tecnologías operativas.

Esta integración permite, por ejemplo, que una alerta generada por un sensor perimetral active automáticamente las cámaras del sector, mejore la iluminación, envíe las imágenes a un centro de monitoreo y notifique al personal de seguridad. De esta manera, se obtiene información más precisa y se reducen los tiempos de verificación.

La inteligencia artificial mejora la capacidad de análisis. Uno de los avances más importantes se encuentra en la aplicación de inteligencia artificial al análisis de video. Las cámaras dejaron de ser solamente dispositivos destinados a grabar imágenes: ahora pueden reconocer determinados patrones, diferenciar personas de animales o vehículos y detectar comportamientos fuera de lo habitual.

En una empresa, estos sistemas pueden advertir la presencia de una persona en un área restringida, movimientos fuera del horario habitual, permanencias prolongadas o ingresos por lugares no autorizados.

En un barrio privado, pueden utilizarse para analizar accesos, identificar vehículos, reforzar el control del perímetro y detectar movimientos sospechosos en sectores de baja circulación.

La inteligencia artificial también ayuda a reducir uno de los principales problemas de la seguridad electrónica: las falsas alarmas. Cuando una plataforma puede clasificar el origen de una activación, el operador recibe información con mayor contexto y puede priorizar los eventos que representan un riesgo real.

No obstante, la IA no reemplaza el criterio humano. Su función es procesar grandes cantidades de información, señalar anomalías y ayudar a que operadores, vigiladores y responsables de seguridad tomen decisiones más rápidas y fundamentadas.

El perímetro como primera línea de protección. En barrios privados y establecimientos industriales, el perímetro representa una de las áreas más difíciles de proteger. Las grandes extensiones, la vegetación, las condiciones climáticas y la proximidad de animales pueden generar puntos vulnerables o activaciones innecesarias. Por eso, una protección eficiente debe combinar distintas tecnologías: sensores perimetrales, barreras infrarrojas, cercos eléctricos, cámaras térmicas o analíticas de video, según las características del lugar. El objetivo es detectar una posible intrusión antes de que la persona llegue a una vivienda, depósito, oficina o sector productivo. Cuanto más temprano se genera la alerta, mayor es el margen disponible para verificar el evento y desplegar el protocolo correspondiente. Pero no existe una solución universal. Un proyecto profesional debe comenzar con un análisis de riesgo que contemple el entorno, los puntos de acceso, los antecedentes, los horarios de actividad, la circulación de personas y la capacidad real de respuesta.

El monitoreo profesional convierte una señal en una respuesta. Instalar sensores, cámaras o controles de acceso es solamente una parte de la solución. Frente a una emergencia, lo verdaderamente importante es saber quién recibe la señal, cómo la verifica y qué acciones se ejecutan. El monitoreo profesional las 24 horas permite supervisar los sistemas, interpretar los eventos y aplicar protocolos previamente definidos. Dependiendo del caso, el operador puede comunicarse con el usuario, dar aviso a la guardia, contactar a un responsable de la empresa o solicitar asistencia a los servicios correspondientes.

La doble vía de comunicación —por ejemplo, mediante Wi-Fi y datos móviles— también ayuda a mantener la conexión cuando uno de los medios deja de estar disponible. A esto se suman aplicaciones que permiten consultar el estado del sistema, recibir notificaciones y administrar usuarios de forma remota.

La tecnología aporta velocidad y trazabilidad. El monitoreo aporta criterio, verificación y capacidad de respuesta. La combinación de ambos componentes es la que transforma una señal técnica en una acción concreta.

La incorporación de dispositivos conectados trae consigo una nueva responsabilidad: proteger las redes y los datos que sostienen el sistema. Cámaras, controles de acceso, comunicadores y plataformas de administración pueden convertirse en puntos vulnerables si conservan contraseñas predeterminadas, utilizan software desactualizado o no cuentan con una correcta segmentación de red. ONVIF recomienda conocer todos los dispositivos conectados, evaluar periódicamente las vulnerabilidades y analizar el posible impacto de un ataque sobre el sistema y la organización.

También debe contemplarse la privacidad. En Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública establece que los espacios donde se recolectan imágenes mediante videocámaras deben comunicar esa situación a través de la cartelería correspondiente.

La tecnología no reemplaza una estrategia de seguridad. El crecimiento del sector equivaldrá a US$ 7.500 millones hacia 2034, impulsado por la videovigilancia, los controles de acceso y los sistemas de alarma, según estimaciones de IMARC Group. Sin embargo, incorporar más dispositivos no garantiza por sí mismo una mayor protección. Un sistema puede contar con cámaras de última generación y seguir siendo vulnerable si existen puntos ciegos, fallas de conectividad, usuarios mal administrados o protocolos que nadie conoce. La seguridad moderna requiere diagnóstico, diseño profesional, instalación adecuada, mantenimiento, capacitación y procedimientos claros. También necesita soluciones capaces de crecer y adaptarse a los cambios tecnológicos.

En este nuevo escenario, la tecnología deja de ser un simple complemento para convertirse en una herramienta de prevención, gestión y respuesta. El futuro de la seguridad no estará determinado únicamente por la cantidad de cámaras, sensores o controles instalados, sino por la inteligencia con la que todos esos recursos sean integrados y utilizados.

*Director Ejecutivo de Garnet Technology

por Diego Madeo