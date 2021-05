El monarca del heavy metal

****“Tuve la mejor vida que alguien haya podido tener”, aseguró Ozzy Osbourne (1948), el legendario cantante británico, en un evento virtual para toda Latinoamérica que el canal A&E realizó como lanzamiento de su biografía. “Creo que soy el hombre más afortunado del mundo en el sentido de poder tener la aprobación del público, una carrera larga y a mi mujer, que es parte de mi trayectoria, me dirige y maneja en ese sentido. Haberla conocido y enamorarme de ella fue la mejor experiencia”, selló Ozzy en la conferencia con un beso a Sharon, sentada a su lado.

Osbourne resulta un verdadero caso de estudio sobre cuánto puede un hombre salirse con la suya y seguir siendo amado como una especie de divertido y excéntrico tío de cualquier familia del planeta. Pero cabe preguntarse, ¿cuántos seríamos perdonados por adicciones, ser infieles desenfrenadamente, mordisquear la cabeza a un murciélago, en pleno recital, orinar en el sitio histórico de El Álamo o tratar de estrangular a la esposa en un delirio? Solo él.

Gran parte de su vida está capturada en registros fílmicos; ya sea en los primeros shows de Black Sabbath, aquella banda pionera de heavy metal, formada a fines de la década del sesenta, o posteriormente en el reality “The Osbournes” de MTV, donde su vida cotidiana fue expuesta en cada emisión.

No obstante, en este documental, se demuestra que aún hay tela para cortar. El músico abre otras facetas de su vida. Creció en uno de los barrios más pobres de Birmingham, Inglaterra. Padeció adicción a las drogas y el alcohol, que lo llevó a intentar numerosas recuperaciones y sufrir igual cantidad de recaídas. Se transformó, para el público y la prensa, en el “Príncipe de las Tinieblas”. Soberano del rock and roll, en su presente como septuagenario, fue diagnosticado con mal de Parkinson. También se exploran su amor por los Beatles, cómo conoció a los músicos de su primera banda y cómo fue expulsado de la misma. Además, la aparición de Sharon Arden, quien se convertiría en su manager y esposa, y el comienzo posterior de una exitosa carrera solista.

Pero lo que más revela es que, en el fondo, es un tipo de clase trabajadora con el cual resulta fácil identificarse, ya sea porque el espectador desee hacer algunas de sus locuras, o por ese aspecto adorable que lo convierte en un adulto mayor humilde y querible. “The Nine Lives of Ozzy Osbourne”, tal su título en inglés, se produjo en asociación con el intérprete, Sharon y su hijo Jack, a través de Osbourne Media, y supera el desafío de una mera biografía para devenir en legado de un ícono viviente.

