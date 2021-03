El regreso más esperado

**** El año pasado, al estrenar su primera versión con famosos (de ahí el título “Celebrity”), Masterchef Argentina arrasó con el rating del prime time. No sólo sostuvo dos dígitos en cada emisión, sino que superó los veinte puntos al concluir. Un récord imbatible para la actual televisión abierta. Se entiende. Durante los meses iniciales, en plena eterna cuarentena, la posibilidad de distraerse al ver figuras populares de diferentes ámbitos lidiar con la cocina era un sano entretenimiento que aliviaba las lúgubres noticias diarias sobre la pandemia. Además, generaba la inmediata empatía con lo que hacíamos los televidentes en nuestro propio confinamiento: sólo ir al supermercado, imaginar qué cocinar, combinar productos y tratar de lograrlo lo mejor posible.

Además, el marco visual era estéticamente impactante: en un vasto y bello espacio escenográfico convivían, con suficiente distancia entre sí, ocho equipadas mesadas y hornallas, un atiborrado mercado, estanterías con variadas vajillas, amplias tarimas para jurado y conductor, y hasta un bar con mesas. Finalmente, se sumaba el vertiginoso ritmo de edición (cada semana de episodios se graba con varias de antelación). No en vano, “MasterChef”, en tanto franquicia televisiva y competencia culinaria en múltiples variantes, triunfa en más de cuarenta países.

Luego, con las aperturas y posibilidad de mayor movimiento para la población, el interés se mantuvo intacto hasta la reñida final, a principios de enero, donde triunfó Claudia Villafañe.

El flamante regreso cuenta con las mismas características antes mencionadas; incluso redobladas. La siempre dúctil conducción de Santiago del Moro e idéntico trío en el experto jurado: el simpático italiano Donato de Santis; un observador y colaborador Damián Betular; y la exigencia impasible del temido Germán Martitegui. Aquí cabe preguntarse por qué no se incluyó a una mujer en la tríada, o se la sumó al terceto. Sobre todo, cuando, en la pasada edición, el público y los participantes celebraron la aparición de la gran Dolli Irigoyen en reemplazo de Martitegui, ausente por contagio de Covid-19.

Enhorabuena, el sello didáctico de Dolli, que continúo tímidamente Betular, se imprimió fuerte en esta nueva entrega: sugerir a los reconocidos participantes (y de paso a la expectante audiencia) opciones de ingredientes, cocciones, mezclas, e incluso dar una mano para sazonar, cortar o ver cómo avanzan las preparaciones. Por último, resulta impagable la irresistible comicidad de Georgina Barbarossa y el jovial delirio de Alex Caniggia, entre otros personajes.

