Los Vila y América TV vs. Eduardo Feinmann y Jonatan Viale

La llegada de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, los dos ex A24, a la pantalla de LN+, entre otros nombres, empujaron el ratin de la señal. Pero el canal del Grupo América, que preside Daniel Vila, supo rearmarse con la llegada de Viviana Canosa, en ese horario, y los pases de Romina Manguel y Luis Novaresio a la señal de noticias.

Sin embargo la herida todavía supura. Las declaraciones de “Joni” Viale tras dejar A24 y debutar en LN+ molestaron por igual a directivos y ex compañeros. “Lograr picos de casi 4 puntos en una señal que está en pleno relanzamiento me llena de satisfacción. Pero lo realmente importante es la libertad. Me siento cómodo, cuidado y respetado. Gracias La Nación + por recibirnos así. Y a mis compañeros Lucas Morando y Santiago Bulat", escribió Viale en Twitter.

"Hay muchos colegas de este canal dolidos con Jonatan. Enojados, dolidos, golpeados", expresó Alejandro Fantino. Al tiempo que Jorge Rial lo trató de "divo". "Hay que controlar la envidia. Es muy difícil. Ya lo van a poder hacer", les contestó Viale en el pase con Feinmann, que se repite en LN+ tras convertirse en marca registrada en A24.

“El 18/9/20 el gran Mauro Viale me dijo: 'Este pibe no entiende que la libertad es una discusión'”, se sumó a las críticas Agustín Vila, director del Grupo América, con un posteo en su cuenta de Instagram. Pero su padre Daniel lo dejó pasar: “Jonatan Viale ya es la tercera vez que se va. La primera vez se fue al noticiero de Telefe”, dijo el presidente del Grupo América.

El hijo de Mauro Viale se fue por segunda vez de A24 a CNN. “Y ahora a La Nación. Siempre ha sido bienvenido. Cada vez que se fue, volvió y le abrimos las puertas. Ahora no va a ser la excepción. En la semana me lo encontré cenando y nos saludamos muy cordialmente”, contó Vila en entrevista con Jorge Fontevecchia.

El empresario de medios reconoció asimismo que con Feinmann hay empero una diferencia de estilos. “El periodismo tiene ciertos límites y uno no los tiene que pasar. Uno no tiene que desconocer las investiduras del gobierno, del poder. No me gusta eso. Estoy de acuerdo con el contenido de Eduardo Feinmann en muchas cosas. Muchísimas. Pero no me gusta el maltrato al aire, la descalificación. Sobre todo, cuando es una descalificación grosera. Podés decir que la ex presidenta tiene causas pendientes. Pero no podés decir la jefa de la banda”. No hace falta. Ahí tenemos una diferencia de estilo”, marcó Vila padre.

por R.N.