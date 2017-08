Mirtha y Lanata: una cena de campaña de comensales anti K

Fueron los principales tanques de El Trece contra el kirchnerismo y anoche no defraudaron. Sobre la cornisa de la veda electoral, el periodista puso foco en la idea de que el pasado no tenía que volver.

Por una cuestión de egos estaban enojados porque uno no iba al programa del otro. Pero anoche, dejaron de lado las diferencias de marquesina, y se sentaron a la misma mesa para cumplir con el final de una campaña mediática que también los tuvo como protagonistas. Mirtha Legrand y Jorge Lanata son los principales tanques de El Trece contra el kirchnerismo. La diva, que desde hace rato no oculta su simpatía por Cambiemos, y el periodista cuyo máximo desvelo es lograr que Cristina Fernández vaya presa. No defraudaron.

Como viejos conocidos que se acaban de reencontrar, cenaron, se contaron anécdotas personales y hasta se pasaron algún reproche. “En mi último programa de PPT del año pasado te llamé para que vengas a la tele. Y vos me mandaste, a través de tu producción, un correo que decía ‘yo amo a Lanata, me encanta lo que hace, pero desgraciadamente no voy a la televisón'”.

No fue el único. Mirtha aprovechó la ocasión para preguntarle sobre un tema del que Lanata prefiere no hablar: su poléica separación con Sara Stewart Brown. “¿Te donó un riñón y te separaste? ¿Cómo te separás de una mujer que te donó un riñón?”, lo increpó la diva. Fiel a su estilo, Lanata insistió en que con la madre de su segunda hija, Lola, las cosas están en buenos términos, aunque no dio detalles.

Lanata, con el sombrero sobre la mesa y ataques de tos, habló de política sobre la cornisa de la veda electoral. Cuestionó al Gobierno por no haber explicitado la herencia recibida y por las idas y vueltas en la gestión, aunque su mira estuvo puesta en el pasado. “Hay un enfrentamiento entre dos tipos de país: está la Argentina histórica que gasta más de lo que gana, que se endeuda, y hay otro tipo de país al que hay que llegar. El problema es si la gente está dispuesta o no a sacrificarse para que esto mejore”, sostuvo. También, dijo que “el kirchnerismo reivindicó a los guerrilleros como héroes” y que “la política no se hace a los tiros”. Mirtha asintió. Ella siempre fue clara, aún cuando se permitió algunas críticas a Macri. “Yo sigo siendo de Cambiemos, deseo con todas mis fuerzas que gane las próximas elecciones”. Una cena de campaña de dos comensales anti K.