Ana Gerschenson, directora de Radio Nacional: “Ahora hay militantes del periodismo”

En su despacho, Ana Gerschenson colgó el único cuadro que hizo en su vida. La imagen está armada con piedritas que trajo de las Islas Malvias y retazos de colchas que quedaron en las trincheras abandonadas. En el medio del collage, se acopla un poema de Jorge Luis Borges, “Milonga de un soldado”. En 1999, Gerschenson se transformó en una de las dos primeras periodistas argentinas en pisas las islas después de la guerra: “Fui varias veces a las Islas y cuando vas a las trincheras es una cosa increíble, están intactas porque los isleños no quieren ni verlas”, asegura.

Ella dirige Radio Nacional desde febrero de 2016 y empezó a los 22 años en diario “La Prensa”, luego se fue a Londres a estudiar periodismo internacional y desde allí fue corresponsal de NOTICIAS, entre otros medios. A su vuelta, pasó por Clarín y El Cronista -diario que dirige su marido Fernando González, y padre de sus hijos Zoe (15) e Imanol (9). Durante el gobierno de la Alianza, debutó en radio, en la misma que ahora maneja. Cuando Hernán Lombardi le ofreció hacerse cargo de Nacional, no lo dudó: “Me dijo que iba a trabajar con total libertad y me pareció muy interesante el desafío porque yo había criticado mucho el manejo anterior de los medios públicos. También creo que es generacional, el aporte que uno puede dar después de 25 años de periodismo”, cuenta.

Noticias: ¿Preguntó por qué la habían elegido?

Ana Gerschenson: No. Me pareció que estaba bien (se ríe).

Noticias: ¿Analizó la propuesta o acepto inmediatamente?

Gerschenson: Lo hablé en familia. El cargo tiene otra exposición, de hecho, estamos haciendo un reportaje cuando yo viví de entrevistar (se ríe), no es lo mismo preguntar que responder. Yo no tengo ninguna militancia política, mi aporte va más por el lado profesional y mi guía es el sentido común. Son 49 radios en todo el país (que integran la cadena de emisoras más grande de Argentina) y me pareció que podía ser una oportunidad para que volviera a ser una radio del Estado.

Noticias: ¿Nunca en lo que va de la gestión le sugirieron una línea editorial?

Gerschenson: No, ¿sabés que no? Yo respondo por el aire y si vos ponés la radio, vas a escuchar a periodistas hablando sobre todos los temas y entrevistando a todos, de un lado y del otro. Si antes había periodistas militantes, ahora hay militantes pero del periodismo.

Noticias: Usted dijo que “hubo una guerra” y “periodistas policías”.

Gerschenson: Bueno, escupir en una plaza a fotos de periodistas, fue policíaco. Estar todo el tiempo marcando y difamando era policíaco. Pero siento que la radio está pacificada.

Noticias: En febrero de 2016, cuando dieron de baja contraros anteriores, tuvo una fuerte discusión con Roberto Caballero, Carlos Barragán, Cynthia García y Jorge Halperín, entre otros. Su frase “te revisamos el Twitter” también sonó policíaca.

Gerschenson: Pero eso fue parte de una difamación porque si yo te arrobo en Twitter vos lo vas a ver. (Roberto) Caballero preguta: ¿Nosotros somos agresivos? y yo le dije “Revisamos el Twitter y vamso a ver…”, lo dije como (queriendo decir) que hay agresión; llevarlo a que por eso se estaban rescindiendo contratos artísticos… terminaron dando vueltas las cosas y acomodándolas para justificar algunas de sus argumentaciones. Era una programación firmada pero no perfeccionada, nunca llegó a dar vuelta circuito como para que sean contratos.

Noticias: ¿También dio batalla contra ex directores de radios del interior que, en puestos movileros, seguían ganando lo mismo?

Gerschenson: Sí, exactamente. Yo me guio mucho por el sentido común y eso era lo mismo que si el día que termine mi gestión, me quedo en un móvil y con ese sueldo, no corresponde.

Noticias: ¿Qué viene siendo lo más difícil de su cargo?

Gerschenson: Creo que esos momentos que nombraste fueron los más difíciles, pero te repito, la radio está pacificada, estamos haciendo capacitaciones, tenemos muchos proyectos. Cuando llegué, había una supuesta programación federal pero no se escuchaba en ningún lado, porque se pasaba lo mismo en AM y en FM, algo totalmente contrario a la Ley de Medios. Entonces lo que hicimos fue que las FM locales repliquen la señal de AM 870 y tengan la AM local con su propia programación. Nosotros manejamos la grilla de la AM 870 y, tanto se habla en nombre del federalismo, que lo que hicimos fue hacerlo: hoy tenes un programa del campo de Entre Ríos, “Tira Nacional Deportiva”, de Córdoba y Santa Fe, un programa de San Juan, uno, por primera vez de la Antártida, otro de Mendoza, de Zapala, los fines de semana hay tardes federales en las que se escuchan tonadas de todo el país, hacemos el panorama de noticias del mediodía en el que todas las emisoras realizan su informe de lo que pasa en su lugar. Además, estamos trabajando en la identidad artística común, porque vas por algunas rutas donde sólo se escucha Nacional, entonces que se sepa que es Radio Nacional. De hecho, la voz institucional es Larrea (Héctor). Estoy recontenta con eso porque que un maestro como Larrea te diga: “Piba, vas bien”, para mí ya está, me recarga por un tiempo.

Noticias: ¿Cómo hacer para darle un indentidad común pero a su vez respetar las propias marcas de indentidad?

Gerschenson: Escuchando, conteniendo, asistiendo, esa es mi función. En Tartagal el director me planteó el año pasado que había muchísimos wichis y muchos tenían la radio puesta porque es lo único que llega pero que no entendían nada. Y ahora hay todos los días media hora de informativo wichi, eso es respetar cada una de las realidades. Lo mismo pasó con el quechua en Santiago del Estero. La verdad que nuestro país tiene realidades muy diversas y que Radio Nacional, al ser financiada por todos los argentinos, tiene ciertos mandatos y el de servicios es fundamental.

Este año, Radio Nacional está celebrando su octogésimo aniversario y Gerschenson enfatiza que al mirar para atrás, “se toma consciencia de la dimensión de lo que es la radio, es alucinante, pasaron todos por acá”, dice.

Noticias: Los medios atraviesan una crisis y hay muchos periodistas en la calle, ¿cómo repercute eso, como funcionaria y como periodista?

Gerschenson: Siento que los que tenemos la suerte de tener trabajo, tenemos que cuidarlo. Es un momento de reconfiguración total de los medios, sobre todo de los medios gráficos, a partir de la caída del papel, están poniendo muchos recursos en la web; la televisión también están replanteándose cómo enfrentar el tema de Netflix. La radio siempre fue una compañía y podés escucharla en tu casa, en tu auto, o por la página o en la aplicación del teléfono. En nuestro caso, las 49 emisoras están subidas a la aplicación. Y además podes suscribirte a los podscast que iniciamos en forma gratuita. Uno de los programas más bajados es “Dos carátulas”, que es el único radioteatro que hay en Argentina y por el que pasaron todos los actores.

Noticias: Tiene figuras con mucha trayectoria, ¿acomodaron sus cachés a un medio público?

Gerschenson: María Laura Santillán, por ejemplo, gana menos que algunos de los contratos que dimos de baja hace un año y medio.

Noticias: Ha dicho que la radio antes les hablaba a los fanáticos y que fue una decisión estratégica hacerlo a todos.

Gerschenson: En el aire de Radio Nacional, te encontrás con periodistas que no tienen la camiseta de algún partido político puesto. Romina Manguel, el Cholo Castañón, María Laura Santillán, María Julia Olivan, son periodistas y tienen una trayectoria, de lo único que son fanáticos es del periodismo.

Noticias: Pero ha reconocido que Radio Nacional tuvo más rating antes “cuando les habló a los fanáticos”. ¿Cuán libre es respecto de las mediciones?

Gerschenson: Soy libre (se ríe), en serio. Ibope mide solamente Buenos Aires y conurbano y esta radio es nacional, eso quién lo mide, nadie. En Ibope nos explicaron que hicimos un recambio total de audiencia y que estamos reconstruyéndola. De todas maneras, si yo tuviera que guiarme por el rating, seguramente no podría tener un programa de concientización de género o el de la Antártida. Hay una reconstrucción de todo, también de lo público; yo privilegio esto, la reconstrucción de la credibilidad de la radio.

Noticias: Pareciera que el clima social sigue siendo bastante fanatizado.

Gerschenson: Sí, eso también nos explicó Ibope. Lo que mide la grieta, pero venimos a recuperar la radio. Cuando vas recibiendo mensajes de distintos puntos del país, ves que mucha gente está del otro lado. De todas maneras, me parece que la misión de Radio Nacional es otra, y más en este contexto, después de todo lo que pasó, es volver a ser la radio del Estado, de todos los argentinos, que todos los sectores se sientan reflejados, acá no hay nombres prohibidos.

Noticias: ¿Qué piensa que viene después de usted?

Gerschenson: Mirá, yo siento que estoy haciendo periodismo donde estoy. Nosotros siempre somos periodistas, no importa dónde ni qué estemos haciendo, es un oficio, es un sentimiento, llamalo como quieras. Seguramente seguiré haciendo periodismo desde algún otro lugar. Hoy tengo tanto trabajo que no se me ocurre qué voy a hacer mañana (se ríe), vaya a saber. Si me preguntabas hace dos años, nunca te hubiera dicho que iba a ser la directora de Radio Nacional y hoy es un lugar que ocupo orgullosa.

Valeria García Testa