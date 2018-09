Qué dice sobre los abusos Dante Simón, el fiscal religioso del caso Provolo

Por Giselle Leclercq | Juan Luis González | Marcos Teijeiro

Dante Simón fue el vicario judicial que Francisco nombró para hacer la investigación interna en Mendoza. En diálogo con NOTICIAS explicó su rol y minimizó la denuncia por entorpecimiento en su contra por, supuestamente, ocultar pruebas.

Noticias: ¿Por qué realizó una investigación paralela a la de la justicia ordinaria?

Dante Simón: El clérigo que comete un delito es investigado por el fuero penal del Estado y por el fuero penal de la Iglesia. Son dos diferentes. Yo actúo como una especie de fiscal de la Iglesia.

Noticias: ¿Es un mecanismo para ocultar información?

Simón: Los que opinan eso es porque desconocen. El fiscal del Estado habla del secreto de sumario, y la Iglesia hace lo mismo con el secreto pontificio, para preservar la presunción de inocencia del denunciado. Una vez que esto llega a juicio se hace público.

Noticias: Usted y el otro enviado (Juan Martínez) fueron acusados por entorpecer la causa.

Simón: La Justicia no me lo notificó.

Noticias: En su investigación, ¿había algún indicio de lo que sucedía en La Plata?

Simón: Yo hice una conexión con un caso de una víctima de Mendoza. De eso también dejé constancia en el informe que envié en junio del 2017 a la Santa Sede.

Noticias: ¿Por qué no llevó esas pruebas a la Justicia ordinaria?

Simón: No puedo hacer eso porque a mí me mandó a investigar la Iglesia, y sólo lo puedo hacer si ella, o la Justicia, me lo pide. Yo informé inmediatamente los datos que recabé. La Santa Sede decide cómo proceder.