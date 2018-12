Artes visuales: la semana de Miami

Por Victoria Verlichak

Miami florece y vibra durante la Semana del Arte, Miami Art Week, entre el 3 y el 9 de diciembre, cuando nuevamente se convierte en el centro global del arte moderno y contemporáneo, con la presencia de miles de artistas, coleccionistas, celebridades. A la veintena de ferias -con participación de más de 1.200 galerías- que incluso realizan sus propios programas, fiestas, charlas en el marco de sus exposiciones, se le añaden actividades de las instituciones locales, la apertura de colecciones privadas, inauguraciones en galerías, desfiles de moda y eventos especiales como el Faena Festival.

La primera edición del Faena Festival gira en torno a la idea de que “This is Not America”. Ésta no es América, es América y más, por la riqueza y mixtura de la ciudad como puerto de entrada de ciudadanos y culturas de todo el mundo. El festival se agrega al rosario de encuentros que comenzó hace casi 30 años cuando se realizó la primera edición de Art Miami, aunque tras la instalación y éxito de Art Basel Miami Beach en 2002 comenzó su gran transformación. Entre otras cosas, se crearon una avalancha de ferias dedicadas al arte moderno y contemporáneo como Aqua Art, Design, Ink, Pulse, Scope, Superfine, Pinta, Red Dot, Spectrum, Context, Form, Untitled, Art Africa, Nada, Satellite, Context Fridge, Miami River, Prizm.

Lo que sucede en Miami durante esa semana es de tal magnitud que, por ejemplo, desde Buenos Aires se organizó un curso de arte contemporáneo que dictará en Miami el artista y profesor colombiano basado en Buenos Aires, Julián León Camargo. Serán tres encuentros, incluyendo una visita guiada a Art Basel, haciendo énfasis en la obra de artistas latinoamericanos (inscripción en conversaciones.art@gmail.com).

Faena Festival. Alan Faena piensa a lo grande. “Desde el comienzo, mi visión ha sido la de crear un epicentro cultural para artistas y comunidades de todas partes del mundo. Viniendo desde el sur al norte, siempre quisimos proponer una perspectiva integral de las Américas”, afirma el fundador y presidente de Faena Group.

Plataforma anual multidisciplinaria y no comercial, Faena Festival tendrá lugar del 3 al 9 de diciembre y ocupará los espacios públicos del Faena District: Faena Miami Beach, Faena Hotel y Faena Forum, el centro cultural diseñado por OMA (Office of Metropolitan Architecture, liderada por Rem Koolhaas).

Faena Festival es organizado por Zoe Lukov, curadora y directora de exhibiciones de Faena Art, división del grupo Faena que se presenta como “puente transformador entre las Américas, entre el sur y el norte, entre lo popular y lo experimental, que fomenta nuevos modelos de interacción social performativa que van más allá de límites habituales del arte, la ciencia, la filosofía y la práctica social”. Lukov invitó a los artistas a explorar el concepto de “América” como un mito y un relato “que a veces nos ha atado y dividido, pero que en última instancia tiene el poder de unificarnos”.

En consonancia con esta propuesta conceptual, Faena Festival toma como eje la pieza del chileno Alfredo Jaar “A logo for America”, 2014, (Courtesy of Galerie Lelong & Co. and the artist, New York) -originalmente exhibida en Times Square en Nueva York- y la vincula con el continúo rol de la ciudad como un puerto que recibe a inmigrantes y visitantes de todo el mundo. La obra de Jaar será la más visible de todas ya que, durante el Festival, se paseará en un bote por la costa de Miami Beach montada en una gigante pantalla LED. Instalaciones, proyecciones y performances de los artistas Derrick Adams, Cecilia Bengolea, Isabel Lewis, Luna Paiva, Tavares Strachan, entre otros, completan la programación de actividades, que son gratuitas. En su búsqueda de “América” el director Eugene Jarecki filmó “The promise Land” (“La tierra prometida”), realizando un viaje por tierra -en el Rolls Royce de 1963 de Elvis Presley– por Estados Unidos en un momento crítico de su historia: las elecciones de 2016.

Art Basel y más. La feria Art Basel, que organiza también las importantes ferias de Basilea y Hong Kong, forma parte de la empresa que promovió Art Basel Cities Buenos Aires en septiembre. Entre las 268 galerías de 35 países presentes hay cinco argentinas. Dos están en el sector principal: Ruth Benzacar con Aizenberg, Basualdo, Chiachio y Giannone, Kuitca, Lamothe, Macchi, Porter, Saraceno y Villar Rojas y Jorge Mara, con Barcala, Coppola, L. Ferrari, Grillo, Sacerdote, Stupía, artistas que se suman a los 4.000 exhibidos en el renovado Miami Beach Convention Center; en los cinco días del año pasado se contaron 77.000 visitantes. Desde Meridiano, Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, informan que 20 galerías argentinas participan de las distintas citas feriales.

La presencia argentina se deja ver por todos lados no menos porque, entre otros, el coleccionista y desarrollador inmobiliario Jorge M. Pérez también nació en la Argentina (de padres cubanos). El Perez Art Museum Miami, PAMM -que lleva su nombre gracias a una importante donación- despliega ahora la exposición “Christo and Jeanne-Claude: Surrounded Islands, Biscayne Bay, Greater Miami, Florida, 1980-83”, la muestra de los influyentes artistas que rodearon con una fibra sintética 11 islas de Miami poniendo a la ciudad en la tapa de los diarios y causando sensación en el mundo del arte. Diego Costa Peuser, director de la feria Pinta, desplegada en el Wynwood Arts District, también es argentino así como Tomás Saraceno (en Ruth Benzacar), el artista basado en Berlín -¿recuerdan la espléndida “Cómo atrapar el universo en una telaraña” (2017) en BA-, que hará una instalación de sitio específico con sus icónicas esculturas aerosolares, en el espacio de una marca de relojes en el marco de Art Basel, cerca del mar frente al Collins Park.