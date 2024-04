Feria del Libro: Cómo capitalizará la resistencia cultural al gobierno

En un contexto general muy difícil, la edición 2024 de la Feria del Libro se propone más que nunca ser un espacio de diálogo, de encuentro entre pares y, por qué no, de resistencia frente a un poder político hostil.

El evento cultural más convocante de la Argentina, que se inagura el 25 de abril y tendrá actividades hasta el 13 de mayo; abre además sus puertas en el momento más grave de la interminable crisis económica que padecemos. Con un precio de tapa para los libros que no baja de los $ 20.000 y con una caída en las ventas de los últimos dos meses que se calcula en un 30 por ciento, tanto organizadores como expositores son cautos a la hora de hacer pronósticos comerciales, reservando su optimismo para predecir una gran asistencia de público a las innumerables atracciones que ofrece la Feria.

Para sumar malas noticias a las dificultades mencionadas, la secretaría de Cultura de la Nación anunció a principios de este año que no participaría en el evento con el tradicional stand de la Nación, que siempre reunió las actividades del Ministerio de Cultura, el de Educación y la Biblioteca Nacional. Argumentando razones presupuestarias, el secretario Leonardo Cifelli anunció que no podían pagar los supuestos 300 millones de pesos que costaba el stand. La cifra era falsa, según aclararon las autoridades de la Fundación El Libro (el costo real es de aproximadamente 70 millones de pesos), pero no fue posible ni la negociación ni la vuelta atrás. Las mismas razones de presupuesto hicieron desistir a algunas provincias de su presencia y a otras, las obligó a congregarse en un solo espacio. El stand de Nación, por fin, quedó en manos de la Provincia de Buenos Aires.

El precio de las entradas fue también materia de discusión, porque pasó de 800 pesos en 2023 a 3500 en 2024, para los días de semana, un aumento que algunos consideraron por encima de la inflación anual. Sin hilar tan fino, lo real es que el costo del ingreso se sentirá en los bolsillos, sobre todo el fin de semana cuando el valor ascienda a $ 5000. Para compensarlo, la Fundación El Libro ofrecerá su tradicional descuento en las compras y entregará “cheque libros”, que permitirán adquirir ejemplares fuera de la Feria, en las librerías, a un precio menor.

Lo que viene en esta edición

“Existe una gran cantidad de problemas de índole económico, social y político -declaró Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro a NOTICIAS, a propósito de esta edición de la Feria-. El país se encuentra devastado por los ataques permanentes de parte de un gobierno que es totalmente insensible a la cultura. Pero la Feria ha demostrado tener la fortaleza suficiente para mantener latente el interés de la gente por el libro y la lectura. Es también el gran escenario para debatir, en este instante tan crucial, el futuro de la Argentina. Aspiramos a que en ella se discutan ideas, modelos de país. Nos interesa la pluralidad de voces”.

Una visión parecida, en relación a las fortalezas de la Feria, tiene Adriana Fernández, directora editorial de Planeta: “Cada año es inevitable preguntarse cómo nos irá en la Feria del Libro porque, sin duda, en Argentina cada año tiene sus particularidades en la configuración del país. Pero aguardamos este encuentro porque es un hito para la industria editorial, una cita para vivir y disfrutar 21 días de actividades incesantes. Pero, por sobre todo, porque en estos días nos reconocemos”.

“Confiamos en que la Feria, que es una fiesta de los libros, pueda ser un momento de distracción, de placer y de alegría frente a un entorno crispado y difícil -explican desde Penguin Random House- Con respecto al plano económico, nuestra estrategia es hacer posible para los lectores libros en distintos formatos y precios. Seguiremos trabajando con toda la cadena de valor de la industria para tratar de mantener los libros al alcance de la mayor cantidad de lectores”.

Con menos ventas pero con las ganas intactas, quienes son parte esencial de la Feria, saben que, cualquiera sea el resultado económico, estas semanas son fundamentales para la industria. Para ellos, en definitiva, el resultado siempre es positivo.

Qué hacer en la Feria.

Las siempre esperadas palabras inaugurales estarán este año a cargo de escritora Liliana Heker, quien declaró a propósito de su discurso: “no hay posibilidad de que no aluda a la realidad actual. Soy consciente de que vivimos una realidad absolutamente incierta y demencial”. A Heker la acompañarán las autoridades de la Feria, la Ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y, para sorpresa de todos, el secretario de Cultura de la Nación que, contra todo pronóstico (imposible no recordar escraches anteriores en el acto inaugural) acaba de confirmar su presencia.

También anunció su visita el Presidente Javier Milei en la presentación de su propio libro, el domingo 12, en la pista central de La Rural. Todo puede suceder.

La ciudad invitada de este año es Lisboa que trae a Buenos Aires una extensa delegación de escritores y músicos, con múltiples presentaciones y conciertos dentro y fuera de la Feria. Entre otras propuestas, habrá homenajes especiales para Saramago y Pessoa.

Algunas de las actividades tradicionales se repiten este año: el Diálogo de Escritores y Escritoras de Argentina y Latinoamérica, el Congreso Internacional para la Promoción del Libro y la Lectura, el Foro Internacional de Ciencia y Tecnología, el Encuentro Internacional de Narración Oral, el Encuentro de Bookfluencers, el Festival de Poesía y el Stand Orgullo y Prejuicio en el que participan más de 70 editoriales. Por primera vez se realizará el Diálogo de Escritoras y Escritores Originarios. También se entregarán, como siempre, los premios de la Crítica y el Premio Literario a un volumen de cuentos.

Habrá homenajes especiales para escritores y personajes que cumplen aniversarios: Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares (con una exposición de sus fotos), Mafalda (que cumple 60 años), Macedonio Fernández, Luis Chitarroni, Gustavo Cerati y Franz Kafka, a 100 años de su muerte.

A estas actividades hay que sumarle, por supuesto, las decenas de presentaciones, firmas de libros, mesas redondas y conferencias que propician cada uno de los expositores.

La gran novedad de esta edición es un debate final que, como el discurso inaugural, será un espacio que ayude a intercambiar ideas sobre la situación de la cultura en el contexto actual del país.

La fiesta está por empezar y este año, especialmente, nadie quiere perdérsela.