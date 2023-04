Feria del libro: política y figuras internacionales en una edición que desafía la crisis

Después de la larga suspensión a la que la obligó la pandemia, la Feria del Libro del año pasado fue una de las más exitosas de su historia. Casi un millón y medio de visitantes desbordaron los pasillos, stands y auditorios del predio de La Rural, más de 600 expositores presentaron allí sus libros y alrededor de 1700 sellos exhibieron sus publicaciones.

Este año, en la edición 47 del evento, a pesar de la inflación, el dólar inalcanzable y la crisis del papel, la Fundación El Libro y las principales editoriales de la Argentina esperan un éxito parecido. Y tienen razones para albergar esas expectativas. El evento cultural más importante del país ha atravesados gestiones políticas diversas y terremotos económicos sin inmutarse. Más bien, ha logrado asimilar las diferencias, hacerlas convivir y hasta tranformarlas en su principal atractivo. Este año, como siempre, las propuestas son variadas e interesantes. Aquí, una selección de lo mejor que podrá vivirse en 2023.

Agenda de la Feria

El polémico discurso inaugural de Guillermo Saccomanno, que despertó encendidas críticas y no pocas alabanzas el año pasado, quedará por siempre en el recuerdo de editores y organizadores de la Feria. Martín Kohan, mucho más mesurado, tendrá la responsabilidad en 2023 de abrir el evento. Por lo pronto, cuando le preguntaron qué significaba para él esta propuesta, declaró que era un gran halago, aunque un poco apabullante. Su discurso podrá escucharse el 27 de abril, día de inicio de la Feria, que se extiende hasta el 15 de mayo.

La ciudad invitada de este año es Santiago de Chile, cuyas autoridades anunciaron una extensa programación dentro del predio de La Rural y en otros espacios culturales de la ciudad. Formarán parte de la delegación chilena Raúl Zurita, Nona Fernández, Alejandra Costamagna, Alberto Fuguet y Lina Meruane, entre otros escritores e intelectuales.

Como no podía ser de otra manera, el eje temático de la edición 47 será el aniversario 40 de la democracia. El tópico estará presente de diversas formas a lo largo del evento, pero particularmente tendrá su propio ciclo entre el 10 y el 13 de mayo, en el que militantes, economistas y sociólogos debatirán sobre el pasado y el presente argentino. Dentro de esta actividad, algunos de los jueces del Juicio a las Juntas, recordarán ese momento “bisagra” en la historia del país. También una muestra fotográfica presentada por ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República) celebrará las 4 décadas, con imágenes que resuman la realidad del país, año por año, desde entonces hasta hoy.

Otro aniversario importante a celebrarse en 2023 se relaciona con Jorge Luis Borges. Se cumplen 100 años de la publicación de su primer libro de poesía, “Fervor de Buenos Aires”, una edición que solventó su padre, cuando el escritor tenía 23 años. Una muestra y charlas con especialistas, serán los momentos clave de esta celebración. Además Penguin Random House publicará una reedición de la obra. “Lanzaremos un volumen que reúne 'Fervor de Buenos Aires' con 'Luna de enfrente' y 'Cuaderno San Martín' (los primeros libros de poesía de Borges); y los lectores, además, podrán encontrar su obra completa en nuestro stand”, explica Valeria Fernández Naya, directora de Marketing y Comunicación del grupo editorial.

Los escritores

Uno de los atractivos especiales de la Feria es el encuentro con los autores. Recorrer el inmenso listado de visitas internacionales que ha recibido el evento a lo largo de su historia, es un modo de comprender la importancia que tiene para la creación y difusión del libro. José Saramago, Paul Auster, John M. Coetzee, Ítalo Calvino, Jorge Amado, Susan Sontag, Ray Bradbury, Elena Poniatowska, Doris Lessing, Julián Marías, Hanif Kureishi y Henning Mankell, son solo algunos de esos visitantes ilustres.

Este año, Fernando Aramburu, autor de la famosa novela “Patria”, vendrá a presentar su nuevo libro. También estarán Arturo Pérez Reverte, Jaime Bayly, el bestseller español Santiago Posteguillo, la poeta uruguaya Ida Vitale (que cumplirá 100 años en la Feria), la filóloga española Irene Vallejo, que escribió una historia del libro (“El infinito en un junco”) que ya es un clásico y Gustavo Rodríguez, ganador del último Premio Alfaguara.

La tradicional “Maratón de lectura”, en la que un grupo de autores y actores rinden homenaje a un escritor leyendo con el público sus textos, estará dedicado a Gabriela Mistral.El “Diálogo de escritoras y escritores de Latínoamérica y de Argentina” reunirá los nombres más importantes de la literatura del continente, en mesas redondas cuya agenda podrá consultarse en la página web de la Feria.

Lo mismo vale para el Encuentro Internacional de Booktubers, una de las actividades más exitosas entre el público juvenil. También tendrá lugar, como siempre, el Festival Internacional de Poesía que este año se celebra entre el 28 y el 30 de abril y reúne a poetas de todo el mundo. El sábado 29 es “La noche de la Feria”, con un horario excepcional: estará abierta hasta la 1 de la mañana.

Las entradas costarán $800 de lunes a jueves y $ 1200 los fines de semana, viernes y feriados. Los menores de 12 años no pagan entrada, tampoco los docentes (con presentación de recibo de sueldo) ni las visitas escolares, ni personas con discapacidad. Jubilados y estudiantes tienen entrada gratuita entre lunes y viernes.

Las expectativas

“No puedo obviar mi optimismo natural ni el de la editorial- explica Adriana Fernández, directora editorial del Grupo Planeta de Argentina, cuando se le pregunta sobre lo que espera de la Feria este año-. Tenemos muchos libros que están funcionando muy bien y eso nos hace pensar que va a ser exitosa, a pesar de todo. Y el 'a pesar de todo' implica la crisis y la inflación. Pero no creo que deje de ser una fiesta”.

El director de FCE-Fondo de Cultura Económica de Argentina, una de las editoriales más prestigiosas del mercado; Gastón Levin, tiene expectativas más acotadas: “En el contexto actual, no esperamos que esta sea una Feria extraordinaria en términos de ventas. Aun así, siempre atrae a una enorme cantidad de público que no suele frecuentar las librerías. Además el encuentro ofrece buenas actividades y eso es también es muy atractivo. Nos alegra este año volver a ocupar el lugar que históricamente tuvo la editorial en la Feria. Habrá libros con precios muy accesibles, tanto de literatura como de no ficción”.

Como en todo año electoral, no faltarán las presentaciones e intervenciones relacionadas con la política. Puede preverse una revolución en el encuentro de Javier Milei con el público y participaciones que den que hablar de los diferentes candidatos.

La grilla está ordenada y las propuestas publicadas en la página web de la Fundación El Libro. La gran fiesta de la cultura empieza otra vez.