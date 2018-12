El día que Bossio justificó las contrataciones de los hijos de D’Elía en la ANSES

Por Gustavo Yuste

Durante el día de hoy se supo que los tres hijos del dirigente social Luis D’Elía irán a juicio oral por ingresar a trabajar en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sin contar título secundario.

Pablo, Facundo y Luis Ignacio D’Elía, además de dos ex funcionarios del organismo, Paula Torres y Julio César Casavelos , serán llevados a juicio tras la decisión de la jueza Servini de Cubría de elevar la causa. Los motivos son por asumir “tales nombramientos con conocimientos de que los antes nombrados no cumplían con los requisitos exigidos para los cargos”.

Tal como destaca Perfil.com, el artículo 253 del Código Penal establece que este tipo de infracción no se castiga con cárcel, pero sí con una pena de pago de una multa de hasta 12.500 pesos y una inhabilitación especial que puede ir desde los seis meses hasta los dos años para la aceptación de un cargo público sin cumplir requisitos legales.

A mediados de noviembre pasado, en las aulas de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil, Diego Bossio se refirió a la causa judicial que debe enfrentar por las contrataciones. El actual diputado del PJ era el presidente de la ANSES en ese momento, por lo que las preguntas de los alumnos asistentes fueron en esa dirección.

“¿Hace alguna autocrítica por haber permitido que eso suceda cuando usted era el titular del Anses? “, fue interrogado Bossio, a lo que respondió: “Primero: no sabía que no tenían el título secundario, pero lo importante es saber si es o no un requisito”.

“Lopérfido, por ejemplo, fue el director del teatro Colón sin tener el título secundario”, ejemplificó en esa dirección, a la vez que destacó: ” Creo que lo importante es hacer bien las cosas, y te voy a ser sincero: las dos o tres veces que interactué con uno de ellos, por temas de gestión, siempre cumplieron con su rol. Si tenían o no el título secundario es un proceso. Independientemente de todo, uno está a disposición de la Justicia“, recalcó.

Ante la repregunta de si para él era fundamental el título secundario, Bossio respondió: “No lo digo yo, así lo especifica el contrato colectivo de trabajo. Repito: lo importante es que las cosas se hagan bien y me consta que las personas que estuvieron al frente, cumplieron”.

Si bien aclaró estar “a disposición de la Justicia para explicarlo como corresponde”, Bossio dio su interpretación sobre la causa judicial. “También me parece que detrás de todo esto hay un prejuicio porque nadie le preguntó a Horacio Rodríguez Larreta por qué contrató a Lopérfido sin tener estudios secundarios, por qué, porque es rubio de ojos celestes y está casado con Esmeralda Mitre”, señaló.

En ese mismo sentido, agregó: “La sociedad en su conjunto critica determinadas prácticas y a determinados sectores de la sociedad. La pregunta tendría que ser si cumplieron o no su función, y si lo hicieron bien. Eso creo que es lo importante”.