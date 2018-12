Rodrigo Eguillor liberado: “Mi vieja no apareció por ningún lado”

Por R. N.

Rodrigo Eguillor, el joven acusado de haber intentado abusar de una chica en San Telmo, acaba de ser liberado.

Luego de pasar la noche en una alcaldía de La Plata, el Juzgado N 2 de Lomas de Zamora ordenó su excarcelación. “Lo único que pido es que termine este hostigamiento”, dijo a los movileros que lo aguardaban a la salida.

Enojado con la prensa, aseguró que sólo se arrepentía del video que había publicado en su Instagram para defenderse y no habló de la acusación aunque insistió en su inocencia.

Erguillor, hijo de la fiscal de Lomas Paula Castro, se mostró indignado por “el circo” que, según él, armó el periodismo. “Lo van a tener que pagar”, amenazó.

“Si alguno se sintió ofendido por el video, aunque era para mis amigos, pido disculpas”, dijo. En el mismo, el joven había desmentido a la chica que lo acusaba y había hecho comentarios inapropiados sobre las mujeres. Ahora, frente a las preguntas de la prensa, dijo que esas palabras no representan su pensamiento.

Respecto a su detención, que se produjo en el aeropuerto de Ezeiza y con una cobertura mediática en vivo, Eguillor cuestionó el accionar de la Policía Federal Aeroportuaria. Aquel día había dicho que estaba a punto de viajar a España para ver el partido de Boca y River. Sin embargo, este mediodía esquivó esa pregunta y se limitó a responder: “Puedo decir mil cosas”. Tampoco quiso hacer mención sobre las denuncias pasadas que pesan en su contra.

“Mi vieja no apareció por ningún lado”, dijo sobre su madre. Afuera de la Alcaldía lo esperaba un remis y Erguillor no quiso decir a dónde pensaba ir. A pesar de insistir en que las cuestiones judiciales las iba a aclarar su abogado, no quiso revelar quién lo representa.