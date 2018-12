La denuncia por acoso sexual al senador Juan Carlos Marino

Por Giselle Leclercq y Daniela Bianco

Luego de que la denuncia de Thelma Fardin tomara estado público, más mujeres se animaron a contar sus historias.

Una de ellas fue Claudia Mabel Guebel, una empleada del Congreso Nacional quien no sólo realizó una denuncia en sede judicial sino que en su acusación apuntó directamente contra un político. Es que en su presentación, Guebel asegura haber sido víctima de acoso sexual por parte de Juan Carlos Marino, senador de la UCR por La Pampa.

De acuerdo al relato de la víctima, ella comenzó a trabajar para el senador hace poco más de un año y lo hacía de manera remota, desde su domicilio. “Nunca tuve con Marino un trato de amistad ni de confianza”, remarca Guebel en su testimonio, antes de detallar los abusos que sufrió.

(Lea también: Efecto Darthés: los ídolos caídos del post machismo)

Según su declaración, el senador no sólo le enviaba mensajes de WhatsApp de tono sugestivo, sino que en la primera ocasión que se vieron, abusó físicamente de ella. “Me hizo pasar a su oficina. Una vez que nos encontramos solos, me tocó los pechos y me preguntó cuando íbamos a tomar un café”, señaló.

Además, la presentación de Guebel no sólo involucra al senador pampeano, sino que también al jefe de despacho del legislador, Pedro “Cachi” Fiorda, el cual también habría abusado de la trabajadora parlamentaria. “Me tomó de los brazos con fuerza y me introdujo su lengua en mi boca con violencia”, relató. La denuncia recayó en la fiscalía federal N° 4 a cargo de Federico Delgado y en el juzgado N°5, subrogado por Marcelo Martínez de Giorgi.