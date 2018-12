Último Camino al G20: La importancia de la Cumbre de Presidentes

Por R. N.

El martes 18, NOTICIAS realzó la última jornada de su ciclo “Camino al G20”, evento organizado en conjunto con la Fundación Embajada Abierta y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Un programa anual de encuentros en el que se debatió el juego de influencias previo, durante y post Cumbre del G20. Esta, como en todas las citas anteriores, se realizó gracias al apoyo de Telefónica, TNG, Banco Provincia y Corporación América.

El evento de cierre del ciclo contó con la presencia Pedro Villagra Delgado, ex vicecanciller y embajador en Australia y actual sherpa argentino, el encargado de negociar en nombre del presidente Mauricio Macri en la Cumbre del G20. Y la de Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta.

Bajo la conducción de Edi Zunino, director de Contenidos Digitales de Editorial Perfil, Villagra Delgado realizó un repaso sobre los pormenores de trabajar en conjunto con el equipo del Jefe de Gabinete de la Nación, marcos Peña, los detalles de la tregua entre Donald trump y Xi Jinping y la importancia de haber sido argentina el centro de múltiples cumbres multiraterales. Y, además, expresó la importancia de haber logrado un consenso para la firma del documento final de la Cumbre.

Mirá el video del último Camino al G20:

En la edición anterior, quienes asistieron fueron Federico Pinedo (Jefe de bloque de Cambiemos en el Senado) y Miguel Ángel Pichetto (Jefe de bloque del Peronismo Federal en el Senado). Aquel evento, además, contó con la moderación de Edi Zunino, Jefe de redacción de NOTICIAS, junto a Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta.

La charla se centró en la agenda del P20, el grupo de afinidad del G20 que convoca a parlamentarios, y que plantea un temario global que abarca la necesidad de un mayor multilateralismo, los peligros modernos que enfrentan las democracias, la calidad institucional en el mundo y el futuro del liderazgo.

Cabe recordar que el ciclo se inauguró hace un año con la presencia de la ex canciller argentina Susana Malcorra, junto a los embajadores de México, Brasil, Chile, Japón y Estados Unidos Unidos, entre otros. El segundo encuentro contó con Danya Tavella, secretaria de Políticas Universitaria. Y luego los organizadores: el doctor Héctor Masoero, presidente del Consejo de Administración de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE); el propio Argüello, quien además es ex embajador argentino en Portugal, Estados Unidos, y frente a las Naciones Unidas; y finalmente Jorge Fontevecchia, fundador del Diario Perfil y revistas NOTICIAS, CEO de Perfil Network.

La tercera edición de “Camino al G20” se realizó en el Día del Periodista y a 50 años del Mayo Francés. Esta jornada contó con las presencias de Jaime Durán Barba, Rafael Bielsa y Adriana Amado, quienes analizaron bajo la coordinación de Jorge Fontevecchia, la actualidad del lema que identificó a aquella generación rebelde de fines de los 60 y que hoy se reversiona entre los estudiante en la era millennial.

Por último, en el cuarto encuentro, se problematizó al evento de relevancia internacional bajo el lema“La agenda del G20 desde una perspectiva urbana”. El debate, que contó con la presencia de Agustino Fontevecchia, Director Web de Perfil, sirvió de puntapié para el el Urban20, un desprendimiento del encuentro principal en el que se juntaron los 50 alcaldes más relevantes de los cinco continentes.