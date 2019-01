El día que Maradona se peleó con Macri en la boda de Mazza: “Sos impresentable”

Por Mario De Fina

Valeria Mazza realizó, el primer día del año, una fiesta “de blanco” en Punta del Este que llamó tanto la atención que logró que se viralizara en las redes sociales.

A raíz de la particular fiesta, también volvió a aparecer un recuerdo de su casamiento, dos décadas atrás, donde hubo un áspero cruce entre el actual Presidente y el jugador más importante de la historia del fútbol mundial.

Corría el año 1998 y el casamiento de la modelo con el empresario Alejandro Gravier tenía cautiva a la prensa nacional e internacional. Allí, entre los distinguidos invitados, acudieron quien era el presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, y Diego Maradona, que en esos momentos atravesaba un juicio por una agresión a periodistas que amenazaba con dejarlo tras las rejas.

La tensión en ese encuentro, luego del mal paso del 10 por el club de la Rivera, no se hizo esperar, y según lo que Maradona dejó trascender en posteriores declaraciones a la prensa, no fue un cruce agradable: “Lo ví en el casamiento de Valeria Mazza y le dije de todo con palabras duras. El me contestó: ‘Vos hablas mucho’, y yo le retruqué que sí, yo hablo, pero hice cosas; y él habla, pero no hace nada ni tiene presencia. ‘Es impresentable’, le dije”, contó Maradona luego del evento.

La enemistad que caracteriza la relación entre Macri y Maradona recrudeció desde que el hijo de Franco asumió como presidente de la Nación. Uno de los últimos ejemplos se dio en octubre, cuando Maradona lo llamó “ ladrón”.

Lejos de estos palpables desencuentros, el recuerdo viralizado no afectó la fiesta de Valeria Mazza, quien disfrutó la llegada de un nuevo año con toda su familia en la península del sudeste de Uruguay.