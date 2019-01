El día que Gisela Berger denunció que Scioli le pidió que abortara

Por R. N.

La relación entre el ex candidato a presidente Daniel Scioli y Gisela Berger siempre fue noticia más allá de las notas del coazón. Ahora el escándalo vuelve a dar vueltas sobre ambos.

En diálogo exclusivo con Exitoína, la modelo expresó “Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto pero me parece que no comparto un montón cosas. No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual.

En la misma dirección, aclaró: “No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué“, expresó.

No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país pueda hacer lo que quiera”. “Yo he sufrido un montón con él”, completó al portal, a la vez que aseguró que la relación está totalmente rota.

“Hago este anuncio para protegerme. No hago la denuncia porque se que no van a hacer nada. Es para protegerme”, aseguró. Estas declaraciones sacuden al armado político de Scioli, quien pensaba lanzar su candidatura a presidente el próximo domingo.

En su momento, ella había mostrado y viralizado mensajes que Scioli le había mandado a la modelo a la Sofía Clérici. Como respuesta, Scioli salió a dar la cara y dio un anuncio que prometía dar un giro a la enredada historia de amor: “Gisela está embarazada y voy a ser papá a los 60 años”, contó en un programa de televisión.

En mayo del año 2017 NOTICIAS consultó a Berger y el feliz anuncio se derrumbó: “Es una locura todo lo que está diciendo. Él quería que me haga un aborto”, aseguró la modelo. Ante la consulta de si accedió a su pedido, Berger completó: “Obvio que sigo (embarazada), pero él está hablando como si fuera el padre feliz cuando no es así”.

Tras un silencio que duró varios días, Scioli indicó: “A los 60 años vuelvo a ser padre. Que Dios me ilumine. Gisela está embarazada y es normal que pase esto (el enojo de la modelo) porque tiene su sensibilidad”. El escánadalo que había sacudido su candidatura a diputado y derivó en que ocupara un lejano quinto puesto en provincia, ahora también hiere su búsqueda de revancha en las presidenciales.